Neverjetno: osem držav in dve celini za ceno ene večerje

Par se je podal na osupljivo šestdnevno pustolovščino, v sklopu katere sta obiskala osem držav in dve celini – vse to za znesek, ki bi ga večina potrošila pri enem obisku trgovine.
S pravilom, da dnevni stroški ne smejo presegati 40 funtov, sta popotnika obiskala Latvijo, Avstrijo, Združene arabske emirate, Maldive, Bahrajn, Jordanijo, Savdsko Arabijo in Romunijo. Justin, ki je v svojem življenju obiskal že 128 držav, je to potovanje opisal kot nujno vrnitev v življenje po obdobju težkih preizkušenj, izgube službe in zdravstvenih nevšečnosti. Želela sva si napolniti baterije in znova začutiti utrip sveta, je pojasnil izkušeni popotnik.
Njuna avantura se je začela s spontanim klikom na poceni letalske vozovnice. Medtem ko so mnogi prepričani, da so Maldivi rezervirani le za bogataše, sta Justin in Victoria tam bivala za vsega 30 funtov na noč, vključno z zajtrkom. "Lepoto Maldivov lahko uživaš tudi brez milijonskega proračuna," trdi Justin, ki se je s partnerko tam potapljal v družbi mant in morskih psov.
Pot ju je vodila vse do veličastne jordanske puščave Wadi Rum in presenetljivo gostoljubne Savdske Arabije. Čeprav so se pojavili izzivi, kot je bila nenadna sprememba poti taksista čez gore, je par doživel tudi športni vrhunec: Justin si je v živo ogledal nastop legendarnega Cristiana Ronalda v dresu kluba Al-Nassr. Ta izjemna ekspedicija, ki je stala pičlih 247 funtov za letalske vozovnice, ostaja dokaz, da s kančkom iznajdljivosti in neustrašnosti svet ni nedosegljiv – svet je odprt za vse, ki si upajo razmišljati drugače.
Vir: Profimedia
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