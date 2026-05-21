Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo

Ko stojite pri izhodu za vkrcanje, se morda zdi, da je naloga osebja na izhodu za vkrcavanje precej preprosta: preverijo karto, nas spustijo na letalo in to je to. A v resnici so prav oni tisti, ki usklajujejo enega najbolj stresnih delov celotnega potovanja: vkrcanje več sto ljudi v omejenem času, pogosto pod pritiskom zamud, prenatrpanih letov in nervoznih potnikov. Kot poudarjajo strokovnjaki iz letalske industrije, osebje hkrati komunicira s piloti, kabinskim osebjem in logistiko na tleh ter rešuje nešteto težav v realnem času. Zato ni presenetljivo, da imajo o vedenju potnikov zelo jasno mnenje in da sami kot potniki določenih stvari preprosto nikoli ne počnejo. Spodaj je pregled najpogostejših 'prepovedi'.

Preberi še To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte

1. Ne stojijo pred izhodom, preden so na vrsti

Kot pravijo nekdanji uslužbenci na izhodu za vkrcanje, se sami nikoli ne 'gnečejo' pred vrati, preden je poklicana njihova skupina. Takšno vedenje ustvarja nepotrebno gnečo, upočasnjuje proces in otežuje delo osebju. Strokovnjaki za bonton opozarjajo, da prav to povzroča največ slabe volje med potniki.

2. Ne prosijo za zadnje-minute spremembe

Kot poroča HuffPost, nikoli ne zahtevajo spremembe sedeža tik pred vkrcanjem, saj vedo, da je to čas največje obremenitve. Pametni potniki vse uredijo prej, danes večino stvari omogočajo že mobilne aplikacije.

icon-expand Uslužbenci na izhodu za vkrcanje vedo, da mora biti dokument pripravljen v sekundi, drugače se veriga začne ustavljati. FOTO: Shutterstock

3. Ne ignorirajo obvestil

Osebje poudarja, da so obvestila pogosto ključna (zamude, spremembe izhodov, vrstni red vkrcanja). Ignoriranje teh informacij vodi v zmedo in nepotrebne zamude, ki jih potem rešujejo prav oni.

4. Nikoli ne pridejo nepripravljeni na vrsto

Iskanje letalske karte v zadnjem trenutku je eden glavnih razlogov za zastoje. Uslužbenci na izhodu za vkrcanje vedo, da mora biti dokument pripravljen v sekundi, drugače se veriga začne ustavljati.

Preberi še Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane

5. Ne nosijo preveč ročne prtljage

Pravila o enem kosu ročne prtljage in enem osebnem predmetu niso 'priporočilo', ampak pravilo. Preobloženi kovčki povzročajo zamude in konflikte pri shranjevanju v kabini.

6. Ne postavljajo vprašanj v napačnem trenutku

Kot poroča Dailypassport, izkušeno osebje priporoča, da vprašanja postavite pravočasno, ne med samim vkrcanjem. Takrat imajo že preveč drugih nalog.

icon-expand Pravila o enem kosu ročne prtljage in enem osebnem predmetu niso 'priporočilo', ampak pravilo. FOTO: Shutterstock

7. Ne skušajo 'preskočiti' vrstnega reda

Vrstni red vkrcanja obstaja z razlogom, za hitrejši pretok in manj zastojev. Če ga ignorirate, osebje dobi dodatno delo, proces pa se ustavi.

8. Ne izgubljajo živcev

Letališko osebje na izhodu je pogosto soočeno z jeznimi potniki, zaradi česar je njihovo delo še težje. Kot poudarjajo, prijaznost bistveno poveča možnosti, da vam pomagajo pri težavah.

Preberi še Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?

9. Ne zanašajo se na 'trike' za nadgradnje

Pozabite na mit, da boste s kravato ali lepim obnašanjem avtomatsko dobili višji razred. Osebje sledi natančnim pravilom in seznamom prioritet, ne subjektivnim odločitvam.

10. Ne delajo zadnjih sprememb prtljage

Pakiranje ali preurejanje kovčka pri vratih je eden večjih razlogov za zamude. Pametni potniki imajo vse pripravljeno že prej.

icon-expand Ko stojite pri izhodu za vkrcanje, se morda zdi, da je naloga osebja na izhodu za vkrcavanje precej preprosta, a temu v resnici ni tako. FOTO: Shutterstock

11. Ne podcenjujejo kompleksnosti procesa

Kot poudarjajo različni viri, letališko osebje na izhodu hkrati koordinira več procesov: preverjanje dokumentov, komunikacijo s posadko, razporejanje sedežev in posebne potrebe potnikov. Zato je vsaka nepotrebna motnja lahko razlog za zamudo celotnega leta.

Preberi še Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?