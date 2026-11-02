Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu

Predsednica Nataša Pirc Musar se je pred odhodom na uradni obisk v Egipt na Instagramu odločila sledilcem pokazati, kaj vse vzame s seboj na pot. Njena torbica je precej bolj polna, kot bi morda pričakovali, saj mora biti pripravljena na številne obveznosti, sestanke in nepredvidljive situacije. Najprej je pokazala potni list, brez katerega seveda ne gre, nato pa še zdravilo proti vročini in programsko knjižico, ki ji pomaga pri orientaciji med številnimi dogodki. Posebno pozornost je pritegnil zajeten kup papirjev, ki jih mora pred obiskom še prebrati. Službenih obveznosti na takšnem potovanju očitno ne zmanjka niti med letom. V torbici ima tudi slušalke, pri katerih pa je razkrila nekoliko bolj hudomušen namen. Uporabi jih takrat, ko ji njeni svetovalci preveč 'težijo', da jih ne sliši, je v šali pojasnila. Poskrbela je tudi za nekaj domoljubnega pridiha – s seboj ima značko s slovensko zastavo, da bodo vsi vedeli, od kod prihaja.

Najpomembnejša stvar v torbici? Tarok karte!

A najbolj zanimivo odkritje je prišlo na koncu. Ko bi pomislili, da je najpomembnejši predmet potni list ali kakšen uradni dokument, je predsednica izpostavila nekaj povsem drugega: tarok karte. Kot je hudomušno pojasnila, na letalu vedno igrajo tarok, pri čemer ima očitno precej dobro popotno tradicijo. Ter dodala, da predsednica vedno zmaga.

icon-expand Nataša Pirc Musar FOTO: Bobo

Predsednico čaka obisk Egipta

Tokratna pot jo vodi v Egipt, kamor se bo v torek in sredo odpravila na uradni obisk na povabilo egiptovskega predsednika Abdela Fataha al Sisija. Spremljala jo bo tudi gospodarska delegacija, saj je eden pomembnejših ciljev obiska krepitev poslovnih vezi med Slovenijo in Egiptom. Na programu so srečanja z egiptovskim predsednikom, premierjem Mostafo Madbulijem in generalnim sekretarjem Lige arabskih držav Nabilom Fahmijem. Obisk pa ne bo namenjen samo uradnim pogovorom. Predsednica si bo ogledala tudi Veliki egipčanski muzej v Gizi, predavala na univerzi v Kairu in se srečala s palestinskimi begunkami ter otroki, ki so zaradi vojne v Gazi začasno zatočišče našli v Egiptu. Del obiska bo namenjen tudi slovenskim gospodarstvenikom, ki bodo skupaj z egiptovskimi partnerji iskali nove poslovne priložnosti. Egipt je sicer za Slovenijo pomemben gospodarski partner na afriški celini. Po podatkih Statističnega urada RS je Slovenija lani iz Egipta uvozila za nekaj več kot 226 milijonov evrov blaga, izvozila pa za dobrih 84 milijonov evrov.

icon-expand Egipt je ena tistih destinacij, ki navdušuje z izjemno zgodovino. FOTO: Shutterstock

Potujete v Egipt? Teh znamenitosti ne smete izpustiti!

Egipt je ena tistih destinacij, ki navdušuje z izjemno zgodovino, mogočnimi spomeniki, puščavskimi pokrajinami in toplim Rdečim morjem. Če se tudi sami odpravljate tja, je na seznamu nekaj krajev, ki jih je vredno obiskati. 1. Piramide v Gizi in Velika sfinga To je verjetno najbolj prepoznavna podoba Egipta. Velike piramide v Gizi sodijo med najbolj osupljive ostanke starodavnih civilizacij, ob njih pa stoji tudi znamenita Sfinga. Obisk je skoraj obvezen za vsakogar, ki prvič obišče državo. 2. Veliki egipčanski muzej V bližini piramid v Gizi stoji Veliki egipčanski muzej, ki je prava poslastica za ljubitelje zgodovine. V njem so predstavljeni številni dragoceni predmeti iz starodavnega Egipta, med njimi tudi znamenita zbirka zakladov faraona Tutankamona. 3. Kairo Glavno mesto Egipta je živahna metropola, v kateri se prepletajo zgodovina, kultura in sodobno življenje. Sprehodite se po zgodovinskem središču, obiščite bazar Khan el-Khalili in si privoščite tradicionalni egiptovski čaj. 4. Luksor in Dolina kraljev Če vas zanima starodavna zgodovina, ne izpustite Luksorja. Tam najdete mogočni tempeljski kompleks Karnak, Luksorski tempelj in Dolino kraljev, kjer so pokopavali faraone. Gre za eno najpomembnejših arheoloških območij na svetu. 5. Asuan in reka Nil Asuan ponuja nekoliko bolj umirjeno doživetje Egipta. Med najlepšimi izkušnjami je vožnja z značilno jadrnico feluko po Nilu, obisk templja Philae in raziskovanje nubijske kulture. 6. Hurgada in Šarm el Šejk Za ljubitelje morja sta odlična izbira letovišči ob Rdečem morju. Kristalno čista voda, koralni grebeni in bogat podvodni svet privabljajo ljubitelje potapljanja in snorkljanja z vsega sveta. Egipt tako ponuja precej več kot le počitnice na plaži. Je dežela, kjer lahko v nekaj dneh doživite tisočletno zgodovino, živahne mestne ulice, mogočne spomenike in sproščanje ob morju. In če se tja odpravljate tako kot predsednica, ne pozabite niti na tarok karte – nikoli ne veste, kdaj vam bo med letom prišla prav dobra partija!