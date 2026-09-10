Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'

Katera je najslabša evropska prestolnica?

Na Redditu se je pojavilo preprosto vprašanje: katera evropska prestolnica je obiskovalce najbolj razočarala? Razprava je hitro zbrala več sto komentarjev, v katerih so uporabniki opisovali svoje osebne izkušnje. Med odgovori so se pojavili Priština, Kišinjev, Bruselj, Dublin, Atene, Pariz in Rim. Toda precej pozornosti je dobila Podgorica, ki so jo številni uporabniki označili za eno najmanj zanimivih evropskih prestolnic. Pomembno je poudariti, da ne gre za uradno lestvico ali turistično raziskavo. Gre za mnenja uporabnikov, zato razprava predvsem kaže, kako različno lahko obiskovalci doživijo isto mesto.

icon-expand Turisti niso navdušeni nad Podgorico. FOTO: Adobe Stock

Tudi Priština se vsaj trudi

Eden od komentatorjev je zapisal, da je obiskal kar 34 evropskih prestolnic, vendar ga je najmanj navdušila prav Podgorica. "Tudi Priština se vsaj trudi," je zapisal ob primerjavi obeh mest. Njegov komentar je sprožil nove odzive. Nekateri so se z njim strinjali, drugi pa so poudarili, da je Podgorica precej bolj zanimiva, če jo razumemo kot izhodišče za raziskovanje Črne gore in ne kot klasično turistično prestolnico. Razprava na Redditu je tako hitro prerasla v širšo debato o tem, kaj sploh pričakujemo od evropskih prestolnic.

Podgorica je razdelila mnenja

Kritike so bile precej podobne: premalo znamenitosti, manj živahno mestno središče in občutek, da mesto po velikosti in ponudbi težko tekmuje z večjimi evropskimi prestolnicami. Toda pojavili so se tudi uporabniki, ki so Podgorico branili. Opozorili so, da je mesto majhno, mirno in da je njegova največja prednost prav lega. Kot izpostavlja tudi turistični portal Time Travel Turtle, je Podgorica predvsem dobro izhodišče za raziskovanje drugih delov Črne gore. Iz mesta je mogoče razmeroma hitro doseči obalo, gore in Skadarsko jezero. Za popotnika, ki želi raziskovati predvsem naravo in preostanek države, zato mesto ni nujno razočaranje.

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Na udaru tudi druge evropske prestolnice

Podgorica pa še zdaleč ni bila edina. Nekateri uporabniki so kot najslabšo izkušnjo izpostavili Prištino, drugi Kišinjev, Bruselj ali Atene. Pri večjih mestih so se kritike pogosto vrtele okoli umazanije, prometa, gneče, javnega prevoza in občutka varnosti. Dublin je bil deležen kritik zaradi visokih cen, Pariz zaradi turističnih pasti in gneče, Bruselj pa zaradi videza nekaterih predelov. Zanimivo je, da so se med odgovori pojavila tudi mesta, ki jih vsako leto obišče ogromno turistov. To še enkrat pokaže, kako subjektivna je lahko potovalna izkušnja. Tudi hrvaški Index je v svojih objavah o evropskih prestolnicah že večkrat opozoril, da so ocene turistov pogosto odvisne od pričakovanj, cen in dela mesta, ki ga obiskovalec vidi.

icon-expand Tudi nad Atenami niso bili vsi navdušeni. FOTO: Adobe Stock

Majhna prestolnica ima lahko velik problem

Pri Podgorici je glavna kritika nekoliko drugačna. Nekateri obiskovalci preprosto menijo, da za prestolnico ponuja premalo. Mesto nima znamenitosti, primerljivih z rimskim Kolosejem, pariškim Eifflovim stolpom ali atenskimi antičnimi spomeniki. Prav tako nima zgodovinskega mestnega jedra, ki bi bilo samo po sebi razlog za večdnevni obisk. Toda primerjava z največjimi evropskimi prestolnicami je lahko tudi nekoliko nepravična. Podgorica je precej manjše mesto, njena vrednost pa je pogosto v tem, kar je zunaj nje. Kot poudarja Ex-Yu Aviation, je položaj črnogorske prestolnice pomemben tudi zaradi povezav z drugimi deli države in njenega vse večjega pomena za turizem.

'Najslabša' je precej subjektiven naziv

Če je mogoče iz razprave na Redditu izluščiti eno stvar, je to, da enotnega odgovora pravzaprav ni. Za enega popotnika je dolgočasno mesto tisto, v katerem ni dovolj muzejev in znamenitosti. Drugemu je všeč prav to, da ni gneče in da lahko mesto prehodi brez večurnega čakanja. Nekdo bo kot največjo težavo izpostavil javni prevoz, drug pa bo isto mesto pohvalil zaradi hrane, ljudi ali cen.

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