Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote

Že prvih nekaj metrov dvigne utrip, preostanek poti pa vas hitro prepriča, da bi moral adrenalinski test postati obvezen del protokola za vsakogar, ki se drzne nanjo.

Gorska pot izklesana v prepad

Fairy Meadows Road v svojem bistvu ni cesta, temveč ozka gorska steza, komaj dovolj široka za en sam džip. Na eni strani jo utesnjuje navpična skalna stena, na drugi pa prepad, ki z odsotnostjo zaščitnih ograj ne dopušča napak. DangerousRoads jo opisuje kot 'neurejeno gorsko pot, izklesano iz pobočja', ki od mostu Raikot vodi proti 3.300 metrom nadmorske višine in vas Tato. Del poti je tako ozek in zahteven, da ga lahko prevozijo le lokalni vozniki s terenskimi vozili. Po podatkih Wikipedie tujcem samostojna vožnja sploh ni dovoljena. Leta 2013 je bila Fairy Meadows Road uvrščena med dve najnevarnejši cesti na svetu.

Končna nagrada: ena najlepših visokogorskih planot na planetu

Odgovor zakaj se ljudje sploh želijo odpraviti na to pot, se skriva na njenem koncu. Fairy Meadows je visoka travnata planota s spektakularnim pogledom na Nanga Parbat, deveto najvišjo goro sveta. The Broke Backpacker jo opisuje kot eno najprepoznavnejših naravnih znamenitosti Pakistana, ki privablja popotnike, fotografe in ljubitelje adrenalina. Vožnja z džipom, ki jo The Travelling Sloth opisuje kot 'živčni preizkus', je šele uvod v izkušnjo, ki ponuja pogleda vredne trenutke.

Najprimernejši čas obiska

Cesta je zaradi snega in vremenskih razmer odprta le v toplejšem delu leta. DangerousRoads navaja, da je prevozna zgolj v poletnih mesecih, Wikipedia pa kot glavno sezono navaja čas od aprila do konca septembra.

Kdo si lahko privošči obisk Fairy Meadows Road?

To ni destinacija za tiste, ki želijo lahkoten izlet ali udobno panoramsko vožnjo. Pot je namenjena predvsem:

- izkušenim avanturistom,

- popotnikom v dobri telesni pripravljenosti,

- ljubiteljem gora in daljših trekingov,

- fotografom, ki iščejo edinstvene prizore. Po navedbah Rozefs Tourism je območje idealno za treking, kampiranje, astrofotografijo in opazovanje nočnega neba v eni najtemnejših pokrajin sveta.

