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Curaçao
Potovanja

Najmanjša reprezentanca na SP 2026 prihaja z otoka, za katerega večina še ni slišala

L.G.
29. 06. 2026 02.25
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Medtem ko svetovno prvenstvo 2026 spremljajo milijoni nogometnih navdušencev, je ena od največjih zgodb turnirja prišla z majhnega karibskega otoka, ki šteje le okoli 160.000 prebivalcev. Curaçao je postal najmanjša država po številu prebivalcev in površini, ki se je kadarkoli uvrstila na svetovno nogometno prvenstvo.

Toda Curaçao ni zanimiv le zaradi nogometa. Gre za otok z bogato zgodovino, pisanimi kolonialnimi mesti, rajskimi plažami in znamenitim modrim likerjem, po katerem ga pozna velik del sveta.

Karibski otok z nizozemskim pridihom

Curaçao leži v južnem delu Karibskega morja, približno 60 kilometrov od obale Venezuele. Je avtonomna država znotraj Kraljevine Nizozemske, zato so na otoku še danes močno prisotni nizozemski vplivi, kar se vidi v arhitekturi, kulturi in jeziku.

Prebivalci govorijo več jezikov, med njimi papiamento, nizozemščino, angleščino in španščino. Kot poroča Britannica, je otok zaradi lege med Južno Ameriko in Evropo je bil stoletja pomembno trgovsko središče.

Curaçao je avtonomna država znotraj Kraljevine Nizozemske.
Curaçao je avtonomna država znotraj Kraljevine Nizozemske. FOTO: Shutterstock

Mesto, ki izgleda kot kulisa iz pravljice

Srce otoka je glavno mesto Willemstad, ki velja za eno najbolj prepoznavnih mest na Karibih. Njegove pisane hiše ob obali so postale simbol Curaçaa in ena najbolj fotografiranih lokacij v regiji.

Zgodovinsko jedro mesta je od leta 1997 vpisano na Unescov seznam svetovne dediščine. Mesto se je razvilo okoli naravnega pristanišča, njegova arhitektura pa združuje nizozemske, španske in portugalske vplive.

Posebnost mesta je tudi znameniti plavajoči most kraljice Emme, ki povezuje zgodovinska dela Punda in Otrobanda ter se odpira za ladijski promet.

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Več kot 35 plaž in kristalno čisto morje

Čeprav večina turistov najprej opazi barvite hiše v Willemstadu, številne obiskovalce najbolj navdušijo plaže. Otok ponuja več kot 35 plaž, od samotnih zalivov do priljubljenih kopališč s turkiznim morjem.

Kot piše National Geographic, je Curaçao priljubljen tudi med ljubitelji potapljanja in snorkljanja, saj ga obdajajo dobro ohranjeni koralni grebeni, v številnih zalivih pa je mogoče opazovati morske želve.

Za razliko od nekaterih drugih karibskih otokov se Curaçao nahaja zunaj glavnega pasu orkanov, zato je priljubljena destinacija skoraj vse leto.

Otok ponuja več kot 35 plaž, od samotnih zalivov do priljubljenih kopališč s turkiznim morjem.
Otok ponuja več kot 35 plaž, od samotnih zalivov do priljubljenih kopališč s turkiznim morjem. FOTO: Shutterstock

Od neuspešnih pomaranč do slavnega modrega likerja

Ko večina ljudi sliši ime Curaçao, najprej pomisli na modri liker. Njegova zgodba sega več stoletij nazaj.

Španci so na otok prinesli pomarančevce, vendar zaradi suhega podnebja niso uspevali tako, kot so pričakovali. Nastala je posebna sorta grenke pomaranče laraha, katere sadeži niso bili primerni za uživanje, njihove aromatične lupine pa so postale osnova za izdelavo znamenitega likerja Curaçao.

Danes je modri Curaçao ena najbolj prepoznavnih sestavin koktajlov na svetu in eden najbolj znanih izvoženih simbolov otoka.

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Nogometni čudež, ki je presenetil svet

Čeprav ima Curaçao manj prebivalcev kot marsikatero evropsko mesto, se je reprezentanci uspelo prebiti na svetovno prvenstvo 2026. S tem je postala najmanjša država v zgodovini tekmovanja, ki se je uvrstila na tovrstno tekmovanje.

Kot poroča Times Now News, ima veliko igralcev povezave z Nizozemsko, saj prebivalci Curaçaa nosijo nizozemske potne liste in imajo možnost igranja v evropskih ligah. Prav ta povezava je pomembno prispevala k razvoju nogometa na otoku.

Za prebivalce je uvrstitev na svetovno prvenstvo eden največjih športnih dosežkov v zgodovini države. Na otoku je kvalifikacija sprožila pravo nogometno evforijo, reprezentanca pa je postala simbol nacionalnega ponosa.

Za prebivalce je uvrstitev na svetovno prvenstvo eden največjih športnih dosežkov v zgodovini države.
Za prebivalce je uvrstitev na svetovno prvenstvo eden največjih športnih dosežkov v zgodovini države. FOTO: Shutterstock

Otoček, ki ga odkriva ves svet

Curaçao je bil dolgo časa v senci bolj znanih karibskih destinacij, kot so Jamajka, Bahami ali Dominikanska republika. Toda letošnje svetovno prvenstvo je pozornost sveta usmerilo tudi na ta pisan otok z bogato zgodovino, odličnimi plažami in edinstveno mešanico evropskih ter karibskih vplivov.

In čeprav nogometna pravljica morda ne bo trajala večno, je Curaçao z nastopom na SP 2026 dosegel nekaj, česar mu nihče ne more več vzeti - postal je ena najbolj zanimivih zgodb letošnjega prvenstva.

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Vir: Britannica, Net.hr, National Geographic, Times Now News, FIFA

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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