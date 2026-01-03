Moskisvet.com
hotelska soba
Potovanja

10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte

E.R.
03. 01. 2026 03.00
0

Hotelske sobe niso vedno tako čiste, kot se zdijo. Odkrijte, kateri predmeti so v njih najbolj umazani.

Čeprav je hotelska soba na prvi pogled videti sveže očiščena, temu ni vedno tako. Zaradi natrpanih urnikov čiščenja in nenehne menjave gostov številni predmeti pridejo v stik z desetimi rokami, a redko dobijo temeljito čiščenje. Strokovnjaki opozarjajo, da je nekaj dodatnih previdnostnih ukrepov najboljša zaščita pred neželenimi mikrobi.

Predmeti, ki jih je bolje pustiti pri miru

Dekorativni posteljni predmeti

Blazine in pregrinjala so namenjena videzu, ne udobju. "Običajno se ne perejo tako pogosto kot posteljnina," opozarjajo hotelski delavci. Najbolje je, da jih ob prihodu odstranite in jih med bivanjem ne uporabljate.

Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik je eden najbolj umazanih predmetov v sobi. Gostje ga uporabljajo med jedjo, kihanjem ali poležavanjem, a ga čistilno osebje pogosto spregleda. Rešitev je preprosta: uporabite razkužilni robček ali ga ovijte v plastično vrečko.

Preproge

Preproge lovijo prah in bakterije iz čevljev ter kovčkov. Sesanje ni vedno dovolj, zato ni priporočljivo, da po sobi hodite bosi. Nogavice ali copati so varnejša izbira.

Stikala za luči in namizne svetilke

Uporabljamo jih takoj ob vstopu v sobo, a jih čistilci pogosto prezrejo. Ker se na njih hitro naberejo bakterije, je priporočljivo, da jih obrišete z robčkom.

Hotelski telefon

Slušalka in gumbi telefona redko dobijo temeljito čiščenje. Če ga morate uporabiti, ga predhodno obrišite ali raje pokličite s svojim mobilnim telefonom.

ženska drži slušalko stacionarnega telefona
ženska drži slušalko stacionarnega telefona FOTO: iStockphoto

Zavese in žaluzije

Tkanine se redko perejo, zato se na njih nabira prah, zlasti ob prezračevalnih odprtinah. Ljudje z alergijami lahko hitro občutijo simptome. Če sončna svetloba ni nujna, se stiku raje izognite.

Aparat za kavo in grelnik vode

V aparatih pogosto ostanejo ostanki prejšnjih gostov – kapsule, voda v rezervoarju. Hotelsko osebje jih redko razstavi in očisti. Varnejša izbira so zaprte pijače iz hladilnika v avli.

Stekleni izdelki

Kozarci ob umivalniku niso vedno pomiti z milom ali v pomivalnem stroju. Če niso zaprti v plastiko, je težko vedeti, kako čisti so. Najbolje je uporabiti lastno steklenico ali skodelico za enkratno uporabo.

Posoda za led

Čeprav ima podlogo, se posoda pogosto uporablja za različne namene. Brez temeljitega pranja z milom čistoča ni zagotovljena. Led je varneje dati neposredno v skodelico.

Kadi z masažnimi šobami

Jacuzzi kadi so videti sproščujoče, a notranje cevi lahko zadržujejo ostanke mila, olja in bakterij. Če hotel ne navede, da jih temeljito čisti, se jim raje izognite.

Vir: AOL

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
potovanja izleti turizem hotel hotelska soba umazanija bakterije mikrobi najbolj umazani predmeti
