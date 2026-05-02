Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka

Zakaj je pot Pico do Areeiro–Pico Ruivo ena najbolj znanih v Evropi

Gre za najbolj prepoznavno gorsko pot na otoku Madeira, ki povezuje dva najvišja vrhova otoka. Po podatkih portugalskega turističnega urada Visit Madeira gre za približno enajst kilometrov dolgo pot, ki poteka po ozkih grebenih, skozi skalne predore in mimo strmih sten, kar jo uvršča med najbolj dramatične pohodniške izkušnje v Evropi. Kot navajajo uredniki vodnika Lonely Planet v svoji predstavitvi Madeire, je ta pot znana predvsem po občutku hoje nad oblaki, kjer se vreme hitro spreminja in ustvarja skoraj nadrealne razglede. Gre za tehnično zahtevno, a vizualno izjemno pot, ki jo mnogi označujejo kot vrhunec pohodništva na Atlantiku.

Trenutno stanje poti: delno zaprta in stroge omejitve

Po poročanju portugalskega dnevnika Público je bila pot v preteklih letih močno poškodovana zaradi požarov in zemeljskih plazov, kar je povzročilo daljše zaprtje in obsežno obnovo infrastrukture. Obnova se je zaključila postopoma, vendar je dostop še vedno omejen. Regionalna vlada Madeire je uvedla sistem nadzora obiska, ki vključuje omejene termine, nadzorovane vhode in enosmerno gibanje na določenih odsekih. Pohod je zdaj dovoljen le v smeri od Pico do Areeiro proti Pico Ruivo, kar zmanjšuje gnečo in povečuje varnost na najbolj izpostavljenih delih poti.

Vstopnina in organizacija obiska

Po podatkih lokalnih upravljavcev naravnih parkov na Madeiri je uvedena tudi simbolična vstopnina, ki znaša približno deset evrov na osebo. Namen ukrepa je financiranje vzdrževanja poti in zaščita naravnega okolja. Kot poroča portugalski turistični portal, je obvezna tudi predhodna rezervacija, saj želijo oblasti preprečiti preobremenjenost poti, ki se je v preteklosti pojavljala predvsem v poletnih mesecih.

Kaj ponuja krajši odsek poti

Tudi če celotna trasa ni dostopna, že krajši odsek do razglednih točk ponuja izjemno izkušnjo. Po podatkih pohodniške skupnosti AllTrails je odsek do Pedra Rija eden najbolj obiskanih delov, saj omogoča stik z značilnimi razgledi brez potrebe po celotni fizični pripravljenosti.

Gre za najbolj prepoznavno gorsko pot na otoku Madeira.

Kot navajajo lokalni vodniki na Madeiri, se prav na tem delu pogosto pojavljajo najbolj spektakularni pogledi na oblake, ki se valijo čez gorske grebene, kar ustvarja značilen občutek hoje v zraku.

Varnost in priprava na pohod

Strokovnjaki za gorsko varnost, med njimi tudi portugalska reševalna služba Proteço Civil, poudarjajo, da je pot kljub urejenosti še vedno zahtevna. Vremenske razmere se lahko spremenijo v nekaj minutah, megla pa pogosto zmanjša vidljivost. Priporočila vključujejo primerno pohodniško obutev, obvezno uporabo svetilke v tunelih in spremljanje uradnih vremenskih opozoril, kot jih redno objavlja portugalski meteorološki inštitut IPMA.

Zakaj izkušnja ostaja ena najbolj impresivnih v Evropi

Kljub omejitvam in nadzoru ostaja pot Pico do Areeiro–Pico Ruivo ena najbolj prepoznavnih pohodniških izkušenj v Evropi. Gre namreč za redko kombinacijo vulkanske pokrajine, atlantskih oblakov in tehnično razgibanega terena, ki skupaj ustvarjajo občutek popolne izolacije v naravi. Strokovnjaki za trajnostni turizem menijo, da nova pravila niso ovira, temveč nujen korak za ohranjanje tega naravnega območja, ki je zaradi svoje priljubljenosti močno obremenjeno. Prav nadzorovan dostop zagotavlja, da bo pot ostala dostopna tudi prihodnjim generacijam, hkrati pa ohranja svojo izjemno privlačnost.

