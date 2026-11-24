Ryanair spreminja dodeljevanje brezplačnih sedežev

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je konec oktobra 2026 uvedel spremembo, ki zadeva vse potnike, ki ob nakupu vozovnice ali poznejši prijavi na let ne doplačajo za izbiro konkretnega sedeža. Doslej je potnik ob spletni prijavi na let praviloma že prejel naključno dodeljeno številko sedeža. Če mu ta ni ustrezala, je imel še možnost, da je pozneje doplačal za drugega. Po novem bo na dodelitev brezplačnega sedeža treba počakati bistveno dlje.

icon-expand Ryanair spreminja dodeljevanje brezplačnih sedežev. FOTO: Shutterstock

Kot poroča irski medij RTÉ, Ryanair potnikom, ki ne plačajo za rezervacijo sedeža, njegove številke ne razkrije več takoj ob spletni prijavi, temveč šele nekaj ur pred načrtovanim odhodom.

Zakaj bodo potniki na številko sedeža čakali do zadnjega?

Pri letalski družbi pojasnjujejo, da so se za spremembo odločili zaradi pritožb potnikov. Ti so se med poletno sezono srečevali s težavo, da so bili brezplačni naključni sedeži dodeljeni že do 24 ur pred odhodom. Posledično so imeli tisti, ki so želeli pozneje doplačati za določen sedež, manj možnosti izbire. Ryanair želi z novim načinom dodeljevanja podaljšati čas, v katerem lahko potniki še vedno kupijo želeni sedež. Po pojasnilih predstavnice družbe se digitalna vstopna kartica samodejno posodobi približno tri do štiri ure pred odhodom. Kot poroča The Irish Times, je sprememba začela veljati ob prehodu na zimski vozni red konec oktobra. Družba poudarja, da je čas dodelitve brezplačnih naključnih sedežev v njeni pristojnosti.

Preberi še Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom

Ali lahko še vedno izberete sedež pri Ryanairu?

Seveda. Potniki, ki želijo že vnaprej vedeti, kje bodo sedeli, lahko še vedno doplačajo za izbiro sedeža. To lahko storijo ob rezervaciji letalske vozovnice, med spletno prijavo na let ali tudi pozneje, če je izbrani sedež še na voljo. Cena je odvisna od položaja sedeža na letalu. Potniki lahko tako izbirajo med različnimi možnostmi, na primer sedežem ob oknu, ob prehodu ali sedežem z več prostora za noge. Tisti, ki se odločijo za brezplačno možnost, sedeža ne morejo izbrati sami, saj jim ga letalska družba dodeli naključno. Uradna pravila družbe Ryanair določajo, da se brezplačni sedeži dodeljujejo po spletni prijavi, v časovnem oknu od 72 do dveh ur pred odhodom.

icon-expand Ryanair spreminja tudi pravila za oddajo prtljage. FOTO: AP

Kaj to pomeni za potnike pred odhodom?

Za večino potnikov sprememba ne pomeni dodatnih obveznosti, pomeni pa nekoliko več negotovosti pred potovanjem. Če vam je vseeno, ali sedite ob oknu ali ob prehodu, lahko še naprej izkoristite brezplačno naključno dodelitev sedeža. Nekoliko drugače je pri parih, prijateljih in družinah, ki želijo sedeti skupaj. Čeprav se lahko odločijo za brezplačno možnost, jim ta ne zagotavlja, da bodo vsi odrasli potniki dobili sosednje sedeže. Za zagotovljeno izbiro konkretnih sedežev je zato smiselno rezervacijo opraviti vnaprej. Sprememba je predvsem pomembna za tiste, ki so se doslej zanašali na to, da bodo po spletni prijavi najprej videli svoj brezplačni sedež, nato pa se odločili, ali jim ustreza. Te možnosti zdaj nimajo več v enaki obliki. Potniki bodo morali sprejeti naključno dodelitev ali pa za več nadzora nad izbiro sedeža doplačati.

Preberi še Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo

Ryanair spreminja tudi pravila za oddajo prtljage

Od 10. novembra 2026 morajo potniki z oddano prtljago kovček oddati najpozneje 60 minut pred odhodom letala. Prej je bil rok praviloma 40 minut. Ryanair zato priporoča prihod na letališče vsaj dve uri pred poletom. Sprememba je namenjena zmanjšanju zamud pri varnostnih pregledih in vkrcanju.

Kaj se spreminja pri ročni prtljagi?

Evropski parlament je julija 2026 podprl spremembe pravic letalskih potnikov, ki predvidevajo brezplačen osebni kos prtljage z merami do 40 30 15 centimetrov. Vendar nova pravila še ne veljajo. Pri Ryanairu je trenutno v ceno vozovnice vključena manjša torba z merami do 40 30 20 centimetrov, ki jo potnik pospravi pod sedež. Za večji kabinski kovček je treba doplačati.

Preberi še Orgije v hotelih, afere s piloti in drzne ponudbe potnikov: nekdanja stevardesa razkrila skrivnosti