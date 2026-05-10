To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte

Čeprav letala na prvi pogled delujejo čista, raziskave kažejo, da se največ bakterij skriva prav na mestih, ki jih uporabljamo skoraj samodejno. Nekaj previdnosti in osnovna higiena lahko zato precej zmanjšata možnost, da bi z dopusta domov poleg spominov prinesli tudi kakšno okužbo.

Najbolj umazano mesto na letalu ni stranišče

Mnogi domnevajo, da je največ bakterij na letalskem stranišču, toda raziskava je pokazala drugače. Mikrobiologi so analizirali različne površine na letalih in ugotovili, da je najbolj umazana prav mizica pred sedežem. Kot poroča revija Time, so na zložljivih mizicah odkrili več kot osemkrat več bakterij kot na gumbu za splakovanje stranišča. Na teh površinah so našli tudi viruse prehlada, norovirus in bakterijo MRSA, ki lahko povzroči resnejše okužbe kože. Strokovnjaki opozarjajo, da je razlog predvsem v hitrem čiščenju letal med posameznimi leti. Posadke pogosto nimajo dovolj časa za temeljito razkuževanje vseh površin, zato se bakterije hitro kopičijo.

icon-expand Najbolj umazano mesto na letalu dejansko ni stranišče. FOTO: AdobeStock

Zakaj so mizice na sedežih tako problematične

Mizice uporablja skoraj vsak potnik. Na njih ljudje jedo, odlagajo telefone, revije in druge predmete, nekateri pa na njih celo previjajo dojenčke. Prav zato se na njih zadržuje veliko mikroorganizmov. Po podatkih raziskave, ki jo povzema Medical Economics, so raziskovalci na mizicah namerili kar 2155 kolonijskih enot bakterij na kvadratni palec, kar je največ med vsemi testiranimi površinami na letalu. Tudi strokovnjaki za potovalno medicino zato priporočajo uporabo razkužilnih robčkov pred vsakim obrokom na letalu. Revija Condé Nast Traveler poudarja, da veliko potnikov hrano še vedno odlaga neposredno na površino mizice, čeprav gre za eno najbolj nehigienskih točk v kabini.

Med najbolj umazanimi so tudi žepi sedežev

Veliko bakterij se skriva tudi v žepih na naslonjalih sedežev. Ti žepi so pogosto bolj umazani kot stranišča, saj jih čistilci običajno le izpraznijo, redkeje pa tudi razkužijo. Potniki vanje pogosto odlagajo uporabljene robčke, embalažo, ostanke hrane in druge predmete. Prav zato strokovnjaki priporočajo, da vanje ne spravljate telefonov, slušalk ali hrane. Tudi Verywell Health navaja, da so žepi sedežev med najbolj problematičnimi mesti na letalu, ker se bakterije na tkaninah lahko zadržujejo več dni.

icon-expand Mizice na sedežih so prav tako problematične. FOTO: Shutterstock

Previdno tudi pri varnostnem pasu in zračnikih

Med najbolj umazanimi deli letala so tudi kovinski deli varnostnega pasu. Raziskovalci so na pasovih odkrili bakterije, plesen in kvasovke, saj se jih med vsakim letom dotakne veliko število potnikov. Pogosto spregledani so tudi zračniki nad sedeži. Raziskava je pokazala, da vsebujejo več bakterij kot gumb za splakovanje stranišča. Razlog je predvsem v tem, da se jih ljudje pogosto dotikajo z rokami, medtem ko jih čistilci redkeje razkužujejo.

Tudi naslonjala za glavo skrivajo veliko bakterij

Kanadska raziskava, ki jo povzema portal Best Life, je pokazala, da se veliko bakterij nahaja tudi na naslonjalih za glavo. Na njih so odkrili bakterije stafilokoka in druge mikroorganizme, ki lahko povzročajo okužbe dihal. Težava je predvsem v tem, da se zaščitne prevleke na krajših letih pogosto ne menjajo po vsakem potniku. Ker veliko ljudi med letom spi in se z obrazom dotika sedežev, se bakterije hitro širijo.

Kako se zaščititi pred bakterijami na letalu

Strokovnjaki za higieno poudarjajo, da kljub bakterijam ni razloga za paniko. Kot pojasnjujejo zdravstveni strokovnjaki, je tveganje za okužbo med letom razmeroma majhno, če potniki upoštevajo osnovna higienska pravila. Priporočajo: - uporabo razkužilnih robčkov za mizico in naslonjala, - redno razkuževanje rok, - izogibanje dotikanju obraza med letom, - previdnost pri uporabi žepov sedežev, - uporabo lastne steklenice vode in slušalk. Pomembno je tudi vedeti, da sodobna letala uporabljajo HEPA-filtre, ki po navedbah zdravstvenih strokovnjakov učinkovito odstranjujejo velik delež bakterij in virusov iz zraka.

Kako si let naredite bolj udoben in prijeten

Poleg higiene strokovnjaki priporočajo tudi nekaj preprostih navad, s katerimi je lahko let precej bolj udoben. Po nasvetih zdravstvenih strokovnjakov iz klinike Mayo Clinic je med letom pomembno piti dovolj vode, saj suh zrak v kabini hitro povzroči dehidracijo, utrujenost in suhe oči. Potnikom priporočajo tudi, da se izogibajo pretiranemu uživanju alkohola in kave, ker lahko še dodatno izsušita telo. Za udobnejši let številni izkušeni popotniki svetujejo uporabo potovalnega vzglavnika, toplih nogavic in lahkega puloverja, saj je temperatura v letalu pogosto nižja, kot jo potniki pričakujejo. Dobro je tudi, da se na daljših letih vsakih nekaj ur sprehodite po kabini ali vsaj razgibate noge na sedežu, saj to izboljša prekrvavitev in zmanjša občutek težkih nog. Strokovnjaki še dodajajo, da lahko maska za oči in čepki za ušesa bistveno izboljšajo kakovost počitka med letom, predvsem na nočnih poletih. Tudi pravilna izbira sedeža lahko naredi veliko razliko. Potovalni svetovalci pogosto priporočajo sedeže ob oknu za tiste, ki želijo med letom spati, medtem ko imajo višji potniki običajno več udobja na sedežih pri izhodu v sili.

