Le nekaj ur od Slovenije se skriva ena najlepših gorskih vasi v Evropi

Ta majhna gorska vas na jugozahodu Srbije je eden tistih krajev, za katere večina turistov še ni slišala, tisti, ki jih obiščejo, pa jih težko pozabijo. Mokra Gora leži med gorovjema Tara in Zlatibor, v pokrajini, ki jo zaznamujejo gozdovi, travniki, gorske reke in izjemno dobro ohranjena narava. Prav zaradi svoje kulturne in naravne dediščine je bila leta 2021 uvrščena na seznam najboljših turističnih vasi na svetu, ki ga pripravlja Svetovna turistična organizacija Združenih narodov.

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Vlak, ki vozi po številki osem

Največja znamenitost Mokre Gore je brez dvoma znamenita železnica Šarganska osmica. Gre za obnovljeno ozkotirno progo, ki je nekoč povezovala Beograd in Sarajevo, danes pa velja za eno najbolj slikovitih turističnih železnic v Evropi. Ime je dobila po nenavadni trasi, ki zaradi premagovanja višinske razlike tvori obliko številke osem. Med vožnjo vlak prečka mostove, tunele in razgledne točke, od koder se odpirajo pogledi na okoliške gore in doline. Po podatkih portala Serbia.com vlak potuje skozi kar 22 predorov in preko petih mostov.

icon-expand Največja znamenitost Mokre Gore je brez dvoma znamenita železnica Šarganska osmica. FOTO: Profimedia

Lesena vas slavnega režiserja

Le nekaj minut vožnje od železniške postaje stoji še ena posebnost. Na hribu Mećavnik se nahaja etno vas Drvengrad, ki jo je zgradil svetovno znani srbski režiser Emir Kusturica. Celoten kompleks je zgrajen iz lesa in posnema tradicionalno arhitekturo tega dela Srbije. Med sprehodom po lesenih ulicah boste našli gostilne, galerije, trgovinice s spominki in manjše kulturne prizore, kjer pogosto potekajo festivali in dogodki.

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Raj za tiste, ki jih vleče v naravo

Mokra Gora ni namenjena le ljubiteljem kulture. Območje obdaja eno najlepših naravnih okolij v Srbiji. V bližini se nahaja Narodni park Tara, znan po gostih gozdovih, številnih pohodniških poteh in bogatem živalskem svetu. Med prebivalci parka so tudi rjavi medvedi, volkovi in orli. Tisti z nekoliko bolj pustolovsko žilico lahko obiščejo tudi kanjon reke Drine, ki velja za enega najglobljih v Evropi. Razgledne točke ponujajo spektakularne poglede, zaradi katerih boste hitro pozabili na telefon in družbena omrežja.

icon-expand Na hribu Mećavnik se nahaja etno vas Drvengrad, ki jo je zgradil svetovno znani srbski režiser Emir Kusturica. FOTO: Profimedia

Kraj, kjer čas teče počasneje

Poseben čar Mokre Gore je v tem, da se zdi, kot da je ostala ujeta v nekem drugem času. Tradicionalne lesene hiše, stare obrti, domača rakija, lokalni med in preprosto življenje so del vsakdana, ki ga domačini še vedno skrbno ohranjajo. Po podatkih UN Tourism so v vasi še danes prisotne številne tradicionalne obrti, povezane z obdelavo lesa in podeželskim načinom življenja, ki je stoletja zaznamoval to območje.

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Zakaj se splača obiskati Mokro Goro?

Ker ponuja nekaj, česar je v Evropi vedno manj: pristnost. Brez velikih hotelskih kompleksov, brez množic turistov in brez občutka, da je vse prilagojeno zgolj fotografijam za družbena omrežja. Namesto tega obiskovalca čakajo gorski razgledi, zgodovinska železnica, dobra hrana, neokrnjena narava in občutek, da je odkril kraj, za katerega večina ljudi še ni slišala. In včasih so prav takšni kraji najboljši del vsakega potovanja.

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