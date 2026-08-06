Skoraj nevidna v vodi, smrtonosna ob stiku: pazite na to meduzo

Kubomeduza velja za eno najbolj strupenih morskih živali

Kubomeduze (Cubozoa) so skupina meduz, ki so zaradi svoje oblike telesa dobile ime po značilnem štirioglatem oziroma kockastem klobuku. Med njimi so tudi vrste, ki jih v javnosti pogosto imenujemo morske ose. Najbolj znana in nevarna predstavnica je avstralska morska osa oziroma Chironex fleckeri, ki velja za eno najbolj strupenih živali v oceanih. Njene lovke vsebujejo milijone žgalnih celic, ki ob stiku s kožo sprostijo strup. Po podatkih avstralskega zdravstvenega portala Queensland Health lahko strup nekaterih kubomeduz povzroči hude bolečine, odpoved dihanja, motnje srčnega delovanja in v najhujših primerih smrt. Posebna nevarnost je, da so te meduze skoraj prosojne in jih plavalci v vodi pogosto opazijo prepozno.

icon-expand Kubomeduza lahko doseže okoli 30 centimetrov, njene lovke pa zrastejo tudi do tri metre ... FOTO: Shutterstock

Tragična smrt dečka na Tajskem sprožila dodatne ukrepe

Po poročanju tajskega javnega servisa Thai PBS je 13-letni deček umrl po stiku z nevarno kubomeduzo med plavanjem ob plaži Ban Fai Tha v provinci Nakhon Si Thammarat. Po nesreči so tajske oblasti okrepile nadzor nad obalnimi območji in obiskovalce pozvale k večji previdnosti. Kot poroča Thai PBS, so pristojne službe poudarile pomen opozorilnih tabel, spremljanja pojava nevarnih meduz in pripravljenosti prve pomoči na plažah. Obiskovalcem svetujejo, naj ne plavajo na območjih, kjer so bile opažene, ter naj upoštevajo navodila reševalcev in lokalnih oblasti.

icon-expand Kubomeduze so za kopalce nevarne predvsem zato, ker jih je težko opaziti. FOTO: Shutterstock

Kako prepoznati nevarnost kubomeduz

Kubomeduze so za kopalce nevarne predvsem zato, ker jih je težko opaziti. Njihovo telo je prosojno, lovke pa lahko segajo več metrov stran od telesa. Ožig lahko povzroči: - močno pekočo bolečino, - rdeče in boleče sledi na koži, - mišične krče, - slabost in omotico, - težave z dihanjem, - izgubo zavesti. Pri hudih pikih se lahko stanje poslabša v zelo kratkem času, zato je hitra pomoč ključnega pomena. Strokovnjaki iz organizacije Australian Resuscitation Council opozarjajo, da je pri sumu na ožig te meduze pomembno čim prej uporabiti kis in odstraniti lovke na varen način. Drgnjenje kože ali izpiranje s sladko vodo lahko povzroči dodatno sproščanje strupa.

icon-expand Ožig meduze FOTO: Profimedia

Kaj storiti, če vas ožge kubomeduza?

Če pride do pika nevarne meduze, je priporočljivo: - čim prej zapustiti vodo, - poklicati pomoč, če so prisotni hujši simptomi, - prizadetega mesta ne drgniti, - lovk ne odstranjevati z golimi rokami, - prizadeto območje polivati s kisom približno trideset sekund, - spremljati dihanje in stanje osebe. Pomembno je, da se izognemo starim domačim nasvetom, kot sta uporaba urina ali spiranje s sladko vodo. Ti postopki niso priporočeni, saj lahko poslabšajo sproščanje strupa. Po navedbah avstralskega muzeja Australian Museum je pri nekaterih vrstah teh meduz nujna takojšnja medicinska pomoč, saj lahko njihov strup vpliva na srce in živčni sistem.

icon-expand Brazgozina po opeklini meduze FOTO: Shutterstock

Kakšna opozorila veljajo za turiste na Tajskem

Tajska je priljubljena turistična destinacija, vendar imajo njene tropske vode tudi svoje nevarnosti. Turistične oblasti obiskovalce opozarjajo, naj se pred kopanjem pozanimajo o lokalnih razmerah in upoštevajo opozorila na plažah. Tourism Authority of Thailand svetuje posebno previdnost v obdobjih, ko je pojav nevarnih meduz pogostejši, predvsem po močnem deževju in na manj nadzorovanih območjih. Na nekaterih plažah so nameščene tudi postaje s kisom za prvo pomoč. Strokovnjaki priporočajo, da se turisti ne kopajo ponoči, saj je takrat opazovanje morskih živali težje, ter da uporabljajo zaščitna oblačila za plavanje, kadar se zadržujejo na območjih z znanim pojavom kubomeduz.

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