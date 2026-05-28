Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?

Primer je pritegnil veliko pozornosti, ker je italijansko sodišče kasneje potrdilo, da restavracije in hoteli v Italiji niso dolžni nuditi brezplačne vode iz pipe, temveč lahko ponujajo le plačljivo ustekleničeno vodo, kar je v Italiji precej običajna praksa.

Kje v Evropi dobiš vodo iz pipe v restavracijah?

Evropska unija ne predpisuje enotnega pravila za brezplačno vodo v restavracijah, ampak določa predvsem kakovost pitne vode, medtem ko je postrežba v gostinstvu v domeni posameznih držav. Dostop do vode iz pipe v Evropi ni enoten, saj je odvisen od zakonodaje posamezne države. V nekaterih državah je voda brezplačna in obvezna, drugje pa ostaja stvar bontona ali poslovne odločitve gostinca.

Francija – brezplačna voda iz pipe je obvezna

Francija je ena najbolj jasnih držav v Evropi: restavracije morajo gostom na zahtevo ponuditi brezplačno vodo iz pipe ("une carafe d'eau"). To izhaja iz francoske potrošniške zakonodaje, ki zagotavlja osnovne brezplačne storitve ob obroku. V praksi: - dobiš brezplačen vrč vode - ni treba naročiti ustekleničene vode - pravilo velja v skoraj vseh restavracijah

Španija – obvezna ponudba vode iz pipe (od leta 2022)

Španija je leta 2022 sprejela zakon, ki restavracijam nalaga, da morajo gostom ponuditi vodo iz pipe brezplačno, če jo zahtevajo. Špansko ministrstvo za okolje je to uvedlo predvsem zaradi: - zmanjšanja plastike - trajnostnega turizma - dostopnosti osnovnih virov V praksi: - voda iz pipe mora biti na voljo - pogosto jo ponudijo že ob prihodu - gost ima vedno pravico zahtevati brezplačno vodo

Združeno kraljestvo – obvezno, a omejeno

V Veliki Britaniji zakon določa, da morajo lokali, ki prodajajo alkohol, ponuditi brezplačno pitno vodo iz pipe. Pomembno: - velja samo za lokacije z alkoholno licenco - voda mora biti "razumno dostopna" - restavracije brez alkohola tega niso nujno dolžne nuditi

Nemčija – večinoma ni obvezno

V Nemčiji ni zakona, ki bi restavracijam nalagal brezplačno vodo iz pipe. Praksa: - voda iz pipe je tehnično pitna - a jo redko ponudijo brezplačno - pogosto zaračunajo "service water" ali ponudijo ustekleničeno

Italija – ni obvezne brezplačne vode

Italija je primer, ki je sprožil tudi nedavno razpravo. Kot potrjuje odločitev italijanskega vrhovnega sodišča, gostinci niso dolžni ponujati brezplačne vode iz pipe, temveč lahko strežejo le ustekleničeno vodo. Praksa: - skoraj vedno ustekleničena voda - voda iz pipe redko v restavracijah - izjema so nekatere kavarne ali javni prostori

Skandinavija – visoka dostopnost vode

Danska, Švedska in Norveška imajo zelo visoko kakovost pitne vode. Praksa: - voda iz pipe je popolnoma varna - pogosto jo ponudijo brez vprašanja - v nekaterih lokalih jo postrežejo brezplačno - zakonodaja ni vedno stroga, a kultura je zelo "water-friendly"

Švica – mešan sistem

Švica ima odlično pitno vodo, vendar restavracije pogosto zaračunavajo postrežbo vode. V praksi: - voda iz pipe je pitna - lahko je zaračunana "storitev" - brezplačna voda ni zagotovljena

Hrvaška – visoka kakovost vode, mešana gostinska praksa

Hrvaška ima zelo kakovostne naravne vodne vire, zato je voda iz pipe v večini državnih sistemov popolnoma pitna in varna za uživanje. Praksa: - voda iz pipe je v večini mest varna za pitje - v restavracijah jo pogosto lahko dobiš na zahtevo - v nekaterih lokalih jo postrežejo brez doplačila - ni zakonske obveznosti brezplačne vode v gostinstvu, zato je praksa odvisna od lokala

