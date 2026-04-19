To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju

Ko pogovor nanese na teme o potovanjih, se pogosto razpravlja o tem, katere države so destinacije, ki bi jih moral vsak obiskati vsaj enkrat v življenju. Izbira je običajno odvisna od interesov posameznika – ali ga zanima raziskovanje kulture, hrane, narave ali pa želi na poti doživeti pravo avanturo.
Toda po besedah strokovnjakinje za potovanja Alexandre Tolstoy obstaja ena destinacija, ki izstopa med vsemi drugimi – in to je tista, ki je večina ljudi ne bi pričakovala. Alexandra je kot gostja v podkastu Travel Secrets izpostavila Kirgizistan kot državo, ki bi jo morali vsi obiskati vsaj enkrat v življenju.
- FOTO: Shutterstock
- FOTO: Shutterstock
- FOTO: Shutterstock
- FOTO: Shutterstock
"Kirgizistan je nomadska država. Ko ljudje pomislijo na nomade, si predstavljajo nenehne selitve, a ni tako. Pozimi živijo v vaseh, poletja pa preživijo na visokogorskih pašnikih," je dejala.
Tolstoyeva, ki potuje in dela na tem področju več kot 20 let, pravi, da so tamkajšnji ljudje najsrečnejši, kar jih je kadarkoli srečala. "Imajo vse, kar potrebujejo, a pri tem niso izgubili najpomembnejšega – bližine narave in skupnosti. To je nekaj, kar mi na Zahodu vedno bolj izgubljamo," je poudarila.
Vir: net.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV