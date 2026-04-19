Kirgizistan
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju

19. 04. 2026
Tako vsaj pravi strokovnjakinja za potovanja, ki jo je obisk te destinacije povsem prevzel.

Ko pogovor nanese na teme o potovanjih, se pogosto razpravlja o tem, katere države so destinacije, ki bi jih moral vsak obiskati vsaj enkrat v življenju. Izbira je običajno odvisna od interesov posameznika – ali ga zanima raziskovanje kulture, hrane, narave ali pa želi na poti doživeti pravo avanturo.

Toda po besedah strokovnjakinje za potovanja Alexandre Tolstoy obstaja ena destinacija, ki izstopa med vsemi drugimi – in to je tista, ki je večina ljudi ne bi pričakovala. Alexandra je kot gostja v podkastu Travel Secrets izpostavila Kirgizistan kot državo, ki bi jo morali vsi obiskati vsaj enkrat v življenju.

"Kirgizistan je nomadska država. Ko ljudje pomislijo na nomade, si predstavljajo nenehne selitve, a ni tako. Pozimi živijo v vaseh, poletja pa preživijo na visokogorskih pašnikih," je dejala.

Tolstoyeva, ki potuje in dela na tem področju več kot 20 let, pravi, da so tamkajšnji ljudje najsrečnejši, kar jih je kadarkoli srečala. "Imajo vse, kar potrebujejo, a pri tem niso izgubili najpomembnejšega – bližine narave in skupnosti. To je nekaj, kar mi na Zahodu vedno bolj izgubljamo," je poudarila.

Ljudje tukaj ne poznajo stresa in živijo dlje kot drugod po svetu
KOMENTARJI (1)

inpivoveritas 13. 04. 2025 21.21
1 0
wau ... članek da te kap
