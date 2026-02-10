Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?

Poleg načrtovanja samega potovanja je včasih dobra ideja načrtovati tudi čas nakupa letalskih kart, saj, kot kažejo podatki Googla, ki temeljijo na podatkih Google Flights, zbranih med letoma 2021 in 2025 za lete v ZDA, obstajajo različni načini, s katerimi lahko pri nakupu letalskih kart veliko prihranite – od izbire najprimernejšega dne za potovanje do dovolj zgodnjega nakupa kart.

icon-expand Obstajajo različni načini, s katerimi lahko pri nakupu letalskih kart veliko prihranite. FOTO: Shutterstock

Najcenejši dan za potovanje

Večina ljudi potuje v dneh okoli vikenda, zato je zaradi največjega povpraševanja tudi potovanje od petka do nedelje najdražje. Za tiste, ki s časom potovanja niso vezani na vikend, ampak imajo možnost, da izberejo kateri koli drug dan v tednu, pa je najbolj priporočljivo, da kupijo vozovnico za let v torek. Po torku sta najcenejša dneva ponedeljek in sreda, prihranek pri nakupu vozovnic za ta dneva pa v primerjavi s potovanjem med vikendom znaša od 13 do 20 odstotkov.

Najdražji dan za potovanje je nedelja.

Povezovalni leti

Čeprav to ni vedno pravilo, podatki Google Flights kažejo, da je potovanje s prestopanjem cenejše od direktnih letov. V povprečju lahko s povezanimi leti prihranite več kot 90 dolarjev na vozovnico, so pokazali podatki iz ZDA. Seveda so leti s prestopanjem veliko daljši in je ta oblika potovanja veliko bolj naporna, a za tiste, ki želijo potovati čim ceneje, se zdijo logična izbira.

Preberi še Poceni letalske karte: Triki, ki jih morate poznati

Kdaj je najboljši čas za nakup vstopnic?

Da bi dobili vozovnice po kar najbolj ugodni ceni, jih morate kupiti precej vnaprej. Čeprav je veliko odvisno od letnega časa, ko nekam letite, in destinacije, kamor potujete, podatki za ZDA kažejo, da je najboljši čas za nakup vozovnic med 21 in 52 dnevi pred potovanjem, torej so v povprečju najcenejše – 38 dni pred potovanjem. Za mednarodna potovanja je treba nakupovanje opraviti še prej – 50 do 101 dni pred potovanjem, v 50 dneh pred potovanjem pa se cene začnejo znatno zvišati.

Preberi še Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?

Sledenje cenam

Poleg zgoraj omenjenih nasvetov obstaja še en način, da pridobite letalske karte ceneje in sicer - aktivacija možnosti sledenja cenam prek storitve Google Flights. Izbrati morate cilj in čas potovanja, Google pa vas bo obvestil, če pride do večje spremembe cene.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.