Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?

Dolgi medcelinski leti v ekonomskem razredu so lahko naporni, še posebej, ko se znajdete v utesnjenem prostoru, potnik pred vami pa ima sedež nenehno nagnjen nazaj. A po besedah izkušene stevardese Virgin Atlantica obstaja preprosta strategija, ki lahko močno izboljša udobje – vse se začne pri izbiri pravega sedeža, piše net.hr. Kabinsko osebje, ki vsak dan opazuje navade potnikov, dobro ve, kateri deli letala ponujajo več miru, manj tresljajev in boljše možnosti za počitek. Stevardesa z večletnimi izkušnjami je za britanski Express razkrila, kateri sedeži so najboljši in kateri lahko potovanje spremenijo v pravo preizkušnjo.

Najbolj stabilen del letala

Potniki, ki jih skrbi turbulenca, bi morali po njenem mnenju izbrati sedež nad krili. Tam je let najbolj miren, saj je to območje najbližje težišču letala. Kot je pojasnila: "Sedeži nad krili ponujajo najbolj mirno vožnjo, ker se na njih najmanj občuti gibanje." Tresljaji so v zadnjem delu letala izrazitejši, zato je to manj primerna izbira za tiste, ki se težko sprostijo med letom.

Kje je največ možnosti za dober spanec?

Največja težava potnikov na dolgih letih je pomanjkanje spanca. K temu prispevajo hrup, omejen prostor in bližina kuhinje ali stranišč. Stevardesa opozarja, da je zadnji del letala pogosto glasnejši, kot si potniki predstavljajo: "Nikoli ne morete z gotovostjo napovedati, kateri del letala bo najtišji, a zadnji del je lahko zelo hrupen, ker stranišča glasno splakujejo." Dodala je še, da lahko ponoči iz kuhinje pronica svetloba, kar dodatno moti spanec: "Zaradi svetlobe in dela posadke ne bi izbrala sedežev v zadnji vrsti." Najboljše možnosti za počitek so zato sedeži, ki so čim dlje od kuhinje in sanitarij, a ne povsem na repu letala.

Kje sedeti za hitrejšo postrežbo in lažji izstop?

Po njenih izkušnjah imata dve območji v ekonomskem razredu posebne prednosti – približno pet vrst od začetka kabine ali pet vrst od konca. Potniki spredaj običajno prej dobijo obrok in so med prvimi, ki zapustijo letalo. "Če sedite bližje sprednjemu delu, boste skoraj zagotovo dobili obrok, ki ga želite, in hitreje izstopili," je pojasnila. Tudi zadnji del ima svoje prednosti, saj posadka pogosto streže z obeh strani kabine. A tam je turbulenca izrazitejša, zato ta izbira ni idealna za občutljive potnike.

Pametna izbira sedeža izboljša celotno potovanje

Čeprav potniki pogosto mislijo, da je udobje v ekonomskem razredu prepuščeno naključju, izkušnje kabinskega osebja dokazujejo nasprotno. Malo strateškega razmisleka lahko naredi veliko razliko. Kot pravi stevardesa: "Prava izbira sedeža lahko potovanje spremeni iz napornega v prijetno in sproščujoče." Ko boste naslednjič rezervirali let na dolge razdalje, se splača preveriti razpored sedežev in izbrati tistega, ki najbolj ustreza vašim potrebam – naj bo to mir, stabilnost ali hitrejša postrežba.

