Sevilla
Potovanja

Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu

E.R.
18. 01. 2026 03.00
0

Potovalni strokovnjak razkriva najboljše destinacije za vsak mesec v letu 2026. Odkrijte, kam potovati glede na vreme, dogodke in vzdušje ter si ustvarite popoln koledar mestnih oddihov.

Ko začnemo načrtovati potovanje, se skoraj vedno znajdemo pred istim vprašanjem: kam in kdaj? Da bi odpravil dvome, je potovalni ustvarjalec Rob, znan tudi na TikToku kot @robonthebeach, pripravil svoj koledar najboljših mestnih oddihov za leto 2026. Pri izbiri destinacij se je oprl na vreme, lokalne dogodke in osebne izkušnje, rezultat pa je vodnik, ki popotnikom ponuja navdih za vsak mesec v letu, piše net.hr.

Januar – Budimpešta

Po njegovem mnenju je januar idealen za obisk Budimpešte. Čeprav je hladno, prav nizke temperature ustvarijo posebno vzdušje v znamenitih termalnih kopališčih. Mesto je pozimi manj oblegano, hoteli pa ponujajo izjemno ugodne cene, zato je madžarska prestolnica odlična izbira za začetek leta.

Budimpešta
Budimpešta FOTO: Shutterstock

Februar – Benetke

Februar je po Robovem koledarju rezerviran za Benetke. Takrat se mesto spremeni v pravljično kuliso beneškega karnevala, ki ga opisuje kot dogodek, ki ga je nemogoče pozabiti. Maske, kostumi in tradicija ustvarijo izkušnjo, ki je ne ponuja nobeno drugo mesto.

Benetke
Benetke FOTO: Shutterstock

Marec – Amsterdam

Ko se marca Nizozemska prebudi iz zimskega spanca, Amsterdam postane popoln za spomladanski oddih. Temperature so mile, tulipani začnejo cveteti, turistov pa je še malo. Rob poudarja, da je to najboljši čas za raziskovanje kanalov, preden se začne glavna sezona.

Amsterdam
Amsterdam FOTO: Shutterstock

April – Atene

April je po njegovem mnenju idealen za Atene. Mesto je prijetno toplo, a še ne preplavljeno s poletnimi množicami. Akropola v tem času zasije v najlepši luči, saj lahko obiskovalci uživajo v zgodovinskih znamenitostih brez gneče.

Atene, Grčija
Atene, Grčija FOTO: Adobe Stock

Maj – Istanbul

Maj pripada Istanbulu, ki ga Rob opisuje kot izjemno podcenjeno destinacijo. Mesto na dveh celinah ponuja popolno kombinacijo zgodovine, kulture in kulinarike, pomladne temperature pa so kot nalašč za raziskovanje.

Istanbul
Istanbul FOTO: Shutterstock

Junij – Boston

Junija priporoča Boston. Čeprav bo leto 2026 zaznamovalo svetovno prvenstvo v nogometu, je mesto odlična izbira tudi brez tega. Topli dnevi, prijetna klima in živahno vzdušje ustvarijo popoln uvod v poletje.

Boston
Boston FOTO: Shutterstock

Julij – Krakov

Julij je po njegovem mnenju idealen za Krakov. Mesto je znano po dostopnih cenah, čudovitem starem jedru in sproščenem vzdušju. Rob dodaja, da je hrana tam smešno poceni, kar je še en razlog več za obisk.

Krakov, Poljska
Krakov, Poljska FOTO: iStock

Avgust – Edinburgh

Avgust je čas, ko Edinburgh zaživi v ritmu festivalov. Svetovno znani Fringe spremeni mesto v središče ustvarjalnosti, kjer se prepletajo komedija, gledališče, glasba in ples. Rob pravi, da je to eden najbolj energičnih mesecev v škotski prestolnici.

Edinburgh, Škotska
Edinburgh, Škotska FOTO: Shutterstock

September – München

Ko pride september, je njegova izbira jasna – München. Oktoberfest privabi obiskovalce z vsega sveta, mesto pa ponuja popolno kombinacijo sončnega vremena, tradicionalne glasbe in bavarske kulinarike.

München
München FOTO: Shutterstock

Oktober – Sevilla

Oktober je po njegovem mnenju idealen za obisk Seville. Andaluzijska prestolnica je jeseni še vedno topla, turistov pa je precej manj kot poleti. To je čas, ko lahko mesto doživite v najbolj pristni obliki.

Sevilla
Sevilla FOTO: Shutterstock

November – Neapelj

Za november Rob predlaga Neapelj, ki ga imenuje svoj joker. Mesto pod Vezuvom je raj za ljubitelje hrane in zgodovine, v zadnjih letih pa se je uvrstilo med najbolj priljubljene destinacije za kratke mestne oddihe.

Neapelj
Neapelj FOTO: Adobe Stock

December – Köln

Leto se zaključi v prazničnem duhu – decembra priporoča Köln. Njegovi božični sejmi, postavljeni ob veličastni katedrali, ustvarijo pravo zimsko pravljico. Vonj po kuhanem vinu in prazničnih dobrotah napolni ulice, mesto pa zasije v praznični svetlobi.

Köln
Köln FOTO: Shutterstock
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Robov koledar tako ponuja popoln pregled destinacij, ki jih je vredno obiskati v vsakem letnem času. Ne glede na to, ali vas privlačijo zimske pravljice, pomladni cvetovi, poletni festivali ali jesenski okusi, leto 2026 ponuja nešteto priložnosti za raziskovanje sveta.

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
