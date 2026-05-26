Katerim destinacijam se letos raje izogniti?

Bližnji vzhod ostaja med najbolj tveganimi regijami

Zaradi političnih napetosti in varnostnih tveganj številne države letos odsvetujejo potovanja na določena območja Bližnjega vzhoda. Mnoge države so za Iran, Irak in Afganistan izdale najvišjo stopnjo opozorila, kar pomeni, da potovanja tja trenutno niso priporočljiva. Povečano previdnost priporočajo tudi za Izrael, Zahodni breg med Izraelom in Jordanijo in Gazo, kjer razmere ostajajo nepredvidljive. Kot poročajo strokovnjaki, lahko že manjši varnostni incidenti povzročijo odpovedi letov, zapiranje zračnega prostora in težave pri vračanju domov.

Kanarski otoki in Barcelona pod pritiskom množičnega turizma

Čeprav Španija ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih destinacij, letos številni turistični strokovnjaki opozarjajo na posledice pretiranega turizma. Po navedbah Fodor's Travel so se Kanarski otoki znašli na seznamu destinacij, kjer domačini vse glasneje protestirajo proti množičnemu turizmu. Težave povzročajo: - prenatrpane plaže, - visoke cene nastanitev, - pomanjkanje vode, - obremenitve okolja, - preveliko število turistov v poletnih mesecih. Podobne težave imajo tudi Barcelona, Benetke in nekateri deli Grčije, kjer lokalne oblasti že uvajajo omejitve za turistične skupine in križarke.

Mexico City zaradi varnostnih in okoljskih težav

Popotniške spletne strani so med destinacije, ki jih letos ni priporočljivo obiskati brez tehtnega premisleka, uvrstile tudi Mexico City. Kot poroča Business Insider, se mesto sooča z velikim pritiskom množičnega turizma, rastjo cen nepremičnin in vse večjimi težavami z oskrbo z vodo. Poleg tega posamezna območja Mehike še vedno veljajo za varnostno tveganje zaradi kriminala in delovanja organiziranih združb. Zato se za nekatere zvezne države priporoča povečano previdnost ali celo odsvetuje potovanja.

Južna Evropa poleti zaradi vročinskih valov ni več idealna izbira

Španija, Italija in Grčija ostajajo med najbolj obiskanimi destinacijami, vendar vse več turistov zaradi ekstremne vročine išče druge možnosti. Po podatkih European Travel Commission, ki jih povzema več evropskih medijev, se povečuje zanimanje za tako imenovane "hladnejše počitnice" v severni Evropi. Poleti 2026 strokovnjaki opozarjajo predvsem na: - rekordne temperature, - gozdne požare, - sušo, - prenatrpane turistične kraje, - visoke cene v glavni sezoni. Na družbenih omrežjih in turističnih forumih številni popotniki poročajo, da se zaradi vročinskih valov raje odločajo za Skandinavijo ali Poljsko. Hrvaška sicer tudi v letu 2026 ostaja ena najbolj priljubljenih destinacij, vendar številni turisti opozarjajo na vse višje cene, gnečo v glavni sezoni in vse pogostejše vročinske valove. Prav zato se del dopustnikov letos raje odloča za alternative, kot so Albanija, Črna gora ali manj oblegani deli Italije, denimo Kalabrija, Apulija in obala regije Marke, kjer lahko za podobno ceno pogosto dobijo več miru, lepše plaže in manj turističnega vrveža.

Nekatere afriške države ostajajo zelo tvegane

Med državami z najvišjo stopnjo opozorila ostajajo Demokratična republika Kongo, Sudan in Čad. Tam namreč obstajajo resna tveganja zaradi oboroženih konfliktov, ugrabitev, kriminala in politične nestabilnosti. Strokovnjaki turističnih zavarovalnic opozarjajo, da v primeru potovanja na območja z najvišjo stopnjo tveganja zavarovanje pogosto sploh ne velja. Na to opozarjajo tudi zavarovalnice, kjer poudarjajo, da številne police ne krijejo škode ali odpovedi v državah, za katere veljajo uradna opozorila pred potovanjem.

Jeseni in pozimi dodatna previdnost pri vremenskih ekstremih

Strokovnjaki opozarjajo, da bodo vremenski pojavi v drugi polovici leta 2026 še izrazitejši. Na Karibih in v jugovzhodni Aziji lahko težave povzročajo orkani, monsuni in poplave, medtem ko bodo v južni Evropi tudi jeseni možni požari in sušna obdobja. Turistični analitiki zato priporočajo: - spremljanje varnostnih opozoril, - preverjanje vremenskih razmer, - fleksibilne rezervacije, - dobro potovalno zavarovanje, - izogibanje najbolj obremenjenim terminom.

