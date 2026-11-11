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Nekdanji japonski zapor postal luksuzni hotel
Potovanja

Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov

B.R.
11. 11. 2026 03.53
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Želite na počitnicah prespati za zapahi? Na Japonskem je to mogoče, vendar vas bo nenavadna izkušnja precej stala. Nekdanji zapor iz leta 1908 so namreč spremenili v razkošen hotel, kjer gostje spijo v nekdanjih zaporniških celicah.

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Nekdanji japonski zapor postal luksuzni hotel

Na prvi pogled stavba ne deluje kot običajen hotel. Visoke opečne stene, dolgi hodniki, mogočna vrata in značilna zaporniška arhitektura še vedno razkrivajo njen prvotni namen. Toda za temi zgodovinskimi zidovi se danes skriva nekaj povsem drugega: eden najbolj nenavadnih luksuznih hotelov na Japonskem.

Hotel je nastal v nekdanjem zaporu Nara, ki so ga zgradili leta 1908. Sprva je služil kot ena najpomembnejših japonskih kazenskih ustanov, leta 1946 pa so ga preimenovali v mladinski zapor, namenjen tudi prevzgoji mladoletnikov.

Po več kot stoletju delovanja je ustanova leta 2017 prenehala opravljati svojo prvotno funkcijo. Istega leta je stavba pridobila status pomembnega kulturnega spomenika. Kot pojasnjuje japonska turistična organizacija Japan National Tourism Organization, gre za izjemno ohranjen primer arhitekture iz obdobja Meidži, ko se je Japonska pospešeno modernizirala.

Nekdanji japonski zapor postal luksuzni hotel
Nekdanji japonski zapor postal luksuzni hotel FOTO: Profimedia

Zaporniške celice spremenili v razkošne apartmaje

Za preobrazbo je poskrbelo podjetje Hoshino Resorts, ki je zgodovinsko stavbo spremenilo v hotel z 48 sobami. Prenova je trajala več let, vrata pa je hotel uradno odprl 25. junija 2026.

Najbolj zanimivo je, da arhitekti niso želeli izbrisati zaporniške preteklosti. Ohranili so značilne hodnike, prvotna vrata celic, visoka okna in prepoznavno razporeditev prostorov. Tudi osrednji stražni stolp, iz katerega so nekoč nadzorovali štiri krake zaporniškega kompleksa, je ostal pomemben del arhitekture.

Nekdanjih majhnih celic niso preprosto opremili z običajnimi hotelskimi posteljami. Več celic so združili v večje apartmaje, zato posamezne nastanitve obsegajo prostor nekdanjih devetih, desetih ali enajstih celic.

Gostom so danes na voljo velike postelje, prostorne kopalnice z globokimi kadmi, garderobe, leseni elementi in sodobna oprema. Kontrast med nekdanjo strogostjo zaporniškega okolja in današnjim udobjem je pravzaprav glavna posebnost celotnega projekta.

Ena noč stane najmanj 900 evrov

Čeprav bi lahko pričakovali, da bo spanje v nekdanjem zaporu cenovno ugodno, je resnica ravno nasprotna. Za nočitev v hotelu je treba odšteti najmanj 147.000 japonskih jenov na sobo.

To je približno 900 evrov, odvisno od menjalnega tečaja. Cena vključuje davke in stroške storitev, ne pa tudi obrokov. Seveda gre za izhodiščno ceno, ki se lahko glede na termin in izbrano nastanitev spremeni.

Po podatkih podjetja ima hotel poleg sob tudi glavni salon, restavracijo in prostore za druženje. Gostje tako ne prihajajo zgolj prespat v nekdanjo zaporniško celico, temveč doživeti celotno zgodovinsko okolje, preurejeno v razkošno turistično ponudbo.

V nekdanjem zaporu tudi muzej

Kompleks ni namenjen samo hotelskim gostom. V njegovi neposredni bližini je tudi muzej Nara Prison Museum, kjer lahko obiskovalci spoznajo zgodovino nekdanjega zapora, njegovo arhitekturo in razvoj japonskega zaporniškega sistema.

Muzej prikazuje tudi življenje v ustanovi, ki je desetletja opravljala pomembno vlogo v japonskem kazenskem sistemu. Posebno pozornost namenja vprašanjem svobode, discipline in prevzgoje.

Tako obiskovalci dobijo priložnost, da zgodovinsko stavbo spoznajo tudi brez hotelske rezervacije. Nekdanji zapor je namreč postal prostor, v katerem se prepletajo turizem, kulturna dediščina in sodobna arhitektura.

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Japonska pri preobrazbi zaporov v hotele nikakor ni osamljen primer. Po svetu je vse več zgodovinskih stavb, ki dobivajo povsem novo namembnost, med njimi tudi nekdanje kazenske ustanove.

V Bostonu je tako hotel Liberty nastal v nekdanjem zaporu Charles Street, v Helsinkih pa lahko gostje prenočijo v nekdanjem zaporu Katajanokka. Podobne zgodbe najdemo tudi v Oxfordu, Stockholmu, Istanbulu in avstralskem Melbournu.

Kot poroča evropski medij Euronews, postajajo takšne nastanitve del turističnega trenda, imenovanega Salvaged Stays. Gre za preobrazbo zgodovinskih stavb v sodobne nastanitve, pri katerih je prav njihova preteklost ena največjih privlačnosti.

Nekdanji zapori, železniške postaje, industrijske stavbe in druge zgodovinske zgradbe tako dobivajo novo življenje.

Zdi se, da je za nekatere popotnike prav nenavadna preteklost hotela tisto, kar naredi počitnice nepozabne. Na Japonskem so to idejo pripeljali do skrajnosti: za razkošno noč za nekdanjimi zaporniškimi vrati so gostje pripravljeni plačati skoraj tisoč evrov.

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Viri: Japan National Tourism Organization, Euronews

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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