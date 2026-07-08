Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Potovanje
Potovanja

Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu

B.R.
08. 07. 2026 03.03
0

Ko na potovanju najemate avto, ne sklepajte kompromisov glede varnosti in ergonomije. Preberite, kateri tipi vozil so najprimernejši za različne situacije, od mestne vožnje do dolgih avtocestnih relacij, ter na kaj morate biti pozorni pred prevzemom.

Izbira avtomobila lahko bistveno vpliva na celotno potovalno izkušnjo – od udobja in varnosti do porabe goriva in utrujenosti voznika. Različni tipi poti zahtevajo različne lastnosti vozila, zato univerzalne izbire ni.

Družinska potovanja

Prostornost, udobje in varnost

Kot navaja European Road Safety Observatory, so pri družinskih vožnjah ključni prostorni avtomobili z naprednimi varnostnimi sistemi, saj zmanjšujejo tveganje poškodb in povečujejo udobje potnikov.

SUV-ji in enoprostorci omogočajo več prostora za otroške sedeže, prtljago in daljše vožnje brez občutka utesnjenosti. Pomembna je tudi ergonomija sedežev, saj dolge poti povečajo utrujenost, če vozilo ni prilagojeno.

Varnostni sistemi kot standard

Sodobni sistemi, kot so samodejno zaviranje v sili, opozarjanje na zapustitev voznega pasu in prilagodljivi tempomat, bistveno izboljšajo varnost na avtocestah in v gostem prometu.

Izbira avtomobila lahko bistveno vpliva na celotno potovalno izkušnjo.
Izbira avtomobila lahko bistveno vpliva na celotno potovalno izkušnjo. FOTO: AdobeStock

Poslovna potovanja

Udobje in profesionalni vtis

Kot poroča JATO Dynamics, poslovni uporabniki pogosto izbirajo vozila srednjega in višjega razreda zaradi udobja, tihe kabine in nižje porabe goriva.

Limuzine in hibridi so priljubljeni, ker združujejo prestiž, ekonomičnost in zanesljivost, kar je pomembno pri poslovnih srečanjih.

Avanturistična potovanja

Terenska zmogljivost in prilagodljivost

Za vožnjo po makadamu, gorah ali slabših cestah so ključna vozila s štirikolesnim pogonom. Kot navaja ADAC v svojih testih, taka vozila zagotavljajo boljši oprijem in stabilnost v zahtevnih razmerah.

Povečan odmik od tal in robustna konstrukcija dodatno zmanjšujeta tveganje poškodb na neravnih terenih.

Mestne vožnje

Kompaktna vozila za učinkovitost

Po podatkih European Environment Agency so manjša vozila bolj primerna za urbana okolja, saj imajo nižjo porabo goriva in manjši ogljični odtis.

Poleg tega omogočajo lažje parkiranje in boljšo okretnost v mestnih središčih, kjer je promet gost in prostor omejen.

Ko na potovanju najemate avto, ne sklepajte kompromisov glede varnosti in ergonomije.
Ko na potovanju najemate avto, ne sklepajte kompromisov glede varnosti in ergonomije. FOTO: Shutterstock

Dolge vožnje in vikend izleti

Udobje, asistenca in manj utrujenosti

Kot poroča AAA, so pri dolgih potovanjih ključni ergonomski sedeži, prilagodljivi tempomat in napredni asistenčni sistemi, ki zmanjšujejo stres voznika.

Infotainment sistemi, tiha kabina in asistenca pri vožnji po avtocesti pomembno vplivajo na manjšo utrujenost po večurni vožnji.

Potovanja s prijatelji

Prostornost in prilagodljiva notranjost

Večja vozila, kot so kombiji ali veliki SUV-ji, omogočajo več prostora za potnike in prtljago. Kot navaja AutoTrader, je pri skupinskih potovanjih ključna fleksibilnost sedežev in možnost prilagajanja notranjosti glede na potrebe.

Zakaj je prava izbira ključna

Pravilno izbrano vozilo ne vpliva le na udobje, temveč tudi na varnost, porabo in splošno izkušnjo potovanja. Voznik, ki prilagodi avto vrsti poti, zmanjša tveganje stresa in poveča učinkovitost celotne vožnje.

Poleg vrste potovanja je dobro avto oceniti še bolj konkretno, saj se razlike med vozili na poti hitro pokažejo. Pozorni bodite predvsem na:

- porabo goriva ali električne energije v realnih razmerah (ne le po podatkih proizvajalca), saj to vpliva na stroške in doseg

- velikost prtljažnika, še posebej če potujete z več osebami ali imate več prtljage

- udobje sedežev, predvsem pri zadnji klopi, če vas čaka večurna vožnja

- prostornost kabine, ki vpliva na počutje potnikov na daljših poteh

- varnostno opremo, kot so sistem za samodejno zaviranje, pomoč pri ohranjanju voznega pasu in opozarjanje na mrtvi kot

- asistenčne sisteme za vožnjo, ki zmanjšujejo utrujenost voznika na avtocesti in dolgih relacijah

Pravilno izbrano vozilo ne vpliva le na udobje, temveč tudi na varnost, porabo in splošno izkušnjo potovanja.
Pravilno izbrano vozilo ne vpliva le na udobje, temveč tudi na varnost, porabo in splošno izkušnjo potovanja. FOTO: Shutterstock

Kaj preveriti na licu mesta pred odhodom

Preden z najetim ali izposojenim avtomobilom dejansko odpeljete, je smiselno narediti hiter, a temeljit pregled vozila, saj si s tem lahko prihranite kasnejše nevšečnosti ali dodatne stroške.

Pozorni bodite predvsem na:

- morebitne poškodbe na karoseriji (praske, udrtine, poškodbe odbijačev in stekel) in jih po potrebi fotografirajte

- stanje pnevmatik, saj lahko slabo napolnjene ali poškodovane pnevmatike vplivajo na varnost

- količino goriva ali napolnjenost baterije, da veste, v kakšnem stanju prevzemate vozilo

- delovanje luči in smernikov, ki so ključni za varno vožnjo

- notranje stanje vozila, vključno s čistostjo in morebitnimi skritimi poškodbami

- osnovno opremo, kot so rezervno kolo, komplet za prvo pomoč in varnostni trikotnik

Takšen hiter pregled pred odhodom je priporočljiv, ker lahko kasnejše nejasnosti glede poškodb ali manjkajoče opreme povzročijo dodatne stroške ali zaplete pri vračilu vozila.

To morate vedeti, če vas na cesti ujame poletna nevihta
Preberi še
To morate vedeti, če vas na cesti ujame poletna nevihta
Te funkcije v Zemljevidih vam lahko prihranijo gorivo, čas in denar
Preberi še
Te funkcije v Zemljevidih vam lahko prihranijo gorivo, čas in denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Preberi še
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: European Road Safety Observatory, ADAC, AAA, European Environment Agency

avtomobilizem varnost v prometu udobna vožnja nasveti za voznike izbira vozila najem avtomobila varnost na cesti potovanja avtomobilski nasveti vozniška izkušnja avtomobili potovanje najem vozila potovanja z avtom vzdrževanje vozil
Svet

Bazen med avtomobili postal spletna senzacija, posredovala policija

Cekin.si Nakup vozila – kako izbrati vozilo, ki bo pravo za vas?
24ur.com Nasveti za prevažanje koles z avtomobilom
Bibaleze.si Vse, kar morate vedeti pred naslednjo družinsko vožnjo: praktični vodič za 100 % varnost
Moskisvet.com Priprava vozila na daljša potovanja: Kaj morate preveriti pred odhodom?
Moskisvet.com Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
24ur.com Nasveti za prevažanje koles z avtomobilom
Bibaleze.si Izbira otroškega vozička za udobno vožnjo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1760