Ste stari med 10 in 65 let? Na tej plaži ne smete postaviti senčnika

Nova pravila razburila obiskovalce

Kot poroča The Guardian, so lokalne oblasti v kraju Villasimìus na jugovzhodu Sardinije uvedle strožje omejitve na priljubljeni plaži Punta Molentis. Po novem lahko senčnik postavijo le družine z otroki, mlajšimi od deset let, ter obiskovalci, starejši od 65 let. Za vse druge, stare med 10 in 65 let, postavljanje senčnikov ni dovoljeno. Ob tem velja še omejitev, da je dovoljen le en senčnik na družino.

icon-expand Plaža Punta Molentis FOTO: Adobe Stock

Zakaj so uvedli tako stroga pravila?

Kot pojasnjujejo lokalne oblasti, je namen ukrepov zaščita občutljivega naravnega območja. Plaža Punta Molentis leži znotraj zaščitenega območja, ki ga je lani prizadel obsežen požar. Po navedbah občine je ogenj uničil velik del okolice, zato želijo zmanjšati vpliv obiskovalcev na občutljiv ekosistem in preprečiti nadaljnjo škodo. Poleg prepovedi senčnikov so prepovedani tudi paviljoni, šotori in druge oblike senčenja. Obiskovalci morajo za vstop na plažo plačati deset evrov, število dnevnih obiskovalcev pa je omejeno.

Turisti opozarjajo na zdravstvena tveganja

Odločitev je na družbenih omrežjih sprožila val kritik. Kot poročajo tuji mediji, številni opozarjajo, da so poletne temperature na Sardiniji pogosto višje od 40 stopinj Celzija, zato je zaščita pred soncem pomemben del varnega obiska plaže. Nekateri obiskovalci so celo napovedali, da bodo raje obiskali druge plaže. Med komentarji so se pojavile tudi šaljive pripombe, da si bodo morali za obisk plaže izposoditi otroka ali pripeljati stare starše, če bodo želeli sedeti v senci.

icon-expand Poleg prepovedi senčnikov so prepovedani tudi paviljoni, šotori in druge oblike senčenja. FOTO: Adobe Stock

Bo ukrep ostal v veljavi?

Po navedbah občine bodo pravila veljala do konca oktobra. Lokalne oblasti vztrajajo, da gre za nujen ukrep za zaščito naravne dediščine, medtem ko kritiki opozarjajo, da bi bilo mogoče okolje varovati tudi z manj strogimi omejitvami. Primer s Sardinije je tako postal ena najbolj nenavadnih turističnih zgodb tega poletja in sprožil razpravo o tem, kje je meja med varovanjem narave in udobjem obiskovalcev.

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