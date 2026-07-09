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Med najbolj pretresljivimi prizori so znameniti mavčni odlitki žrtev izbruha.
Potovanja

Pompeji, kot jih večina turistov ne pozna

L.G.
09. 07. 2026 03.01
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Pompeji niso le turistična atrakcija, temveč pravi časovni stroj, ki nas prestavi v leto 79. Raziščite, kako so pepel in vulkanska lava ohranila vsakdanje življenje Rimljanov v neverjetnih podrobnostih, ki še danes presenečajo obiskovalce.

Pompeji niso le ena najbolj znanih arheoloških znamenitosti na svetu. So pravzaprav časovni stroj, ki obiskovalca v nekaj korakih prestavi skoraj 2000 let v preteklost. Ko se sprehajate po starodavnih ulicah, ne gledate rekonstrukcije antičnega mesta, temveč originalne ceste, hiše, trgovine in javne zgradbe, po katerih so hodili Rimljani tik pred katastrofalnim izbruhom Vezuva leta 79.

Danes Pompeji veljajo za eno najbolje ohranjenih antičnih mest na svetu in so od leta 1997 uvrščeni na Unescov seznam svetovne dediščine. Prav zaradi izbruha, ki je prebivalce pokopal pod debelo plastjo pepela, se je mesto ohranilo v izjemnih podrobnostih.

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Mesto, kjer se je življenje ustavilo v enem dnevu

Večina turistov ve, da je Vezuv uničil Pompeje, manj znano pa je, da je pepel hkrati postal tudi nekakšen zaščitni pokrov. Pod njim so ostali ujeti predmeti vsakdanjega življenja: kruh v pečeh, kuhinjski pripomočki, trgovine, freske in celo grafiti na stenah. Prav zaradi teh podrobnosti arheologi danes veliko bolje razumejo življenje navadnih Rimljanov kot v številnih drugih antičnih mestih.

Med najbolj pretresljivimi prizori so znameniti mavčni odlitki žrtev izbruha. Ti niso nastali iz teles pokojnikov, temveč iz votlin, ki so jih njihova razpadla telesa pustila v strjenem pepelu. Arheologi so te praznine zapolnili z mavcem in tako ustvarili pretresljive podobe ljudi v njihovih zadnjih trenutkih.

Med najbolj pretresljivimi prizori so znameniti mavčni odlitki žrtev izbruha.
Med najbolj pretresljivimi prizori so znameniti mavčni odlitki žrtev izbruha. FOTO: Profimedia

Neznana stran Pompejev: pekarna, ki je bila tudi zapor

Čeprav večina obiskovalcev občuduje bogate vile in umetnine, so zadnja izkopavanja razkrila tudi precej temačnejšo plat rimskega sveta.

Kot piše Art News, so arheologi leta 2023 odkrili tako imenovano 'suženjsko pekarno', prostor, v katerem so bili zasužnjeni delavci skupaj z osli prisiljeni ure in ure poganjati mlinske kamne. Majhna okna so bila zaščitena z železnimi rešetkami, prostor pa je bil zasnovan tako, da je omejeval gibanje ljudi, ki so tam delali. Direktor arheološkega parka Gabriel Zuchtriegel je odkritje opisal kot enega najbolj pretresljivih dokazov brutalnosti antičnega suženjstva.

Takšna odkritja obiskovalcem pokažejo, da Pompeji niso le zgodba o bogatih Rimljanih, temveč tudi o navadnih ljudeh, sužnjih, obrtnikih in trgovcih, ki so predstavljali večino prebivalstva.

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Grafiti, ki bi bili domači tudi danes

Morda najbolj presenetljivo je, kako sodobni so se znali zdeti prebivalci Pompejev.

Po mestu so arheologi našli na tisoče napisov in sporočil na stenah. Nekateri so bili politični slogani, drugi oglasi za gladiatorske igre, tretji pa povsem osebna sporočila. Med njimi so tudi ljubezenske izjave, šale in celo pritožbe nad sosedi. Ti grafiti razkrivajo, da se ljudje pred dvema tisočletjema niso bistveno razlikovali od današnjih.

Številni obiskovalci obisk Pompejev združijo še z vzponom na Vezuv.
Številni obiskovalci obisk Pompejev združijo še z vzponom na Vezuv. FOTO: Shutterstock

Kaj si morate ogledati?

Če imate za obisk le en dan, ne zamudite:
- Foruma, osrednjega trga antičnega mesta.
- Amfiteatra, enega najstarejših ohranjenih rimskih amfiteatrov.
- Hiše Favna (Casa del Fauno), ene največjih in najrazkošnejših rezidenc v mestu.
- Vile skrivnosti (Villa dei Misteri), znane po izjemno ohranjenih freskah.
- Mavčnih odlitkov žrtev, ki obiskovalcem najbolj nazorno pokažejo razsežnost tragedije.
- Novega območja Regio IX, kjer še danes odkrivajo nove stavbe in predmete.

Praktični nasvet za obisk

Najlažje je Pompeje obiskati iz Neaplja, od koder vozi vlak Circumvesuviana. Pot traja približno 40 minut. Ker je arheološko območje ogromno, si za ogled rezervirajte vsaj pol dneva, še bolje cel dan.

Poleti temperature pogosto presežejo 30 stopinj Celzija, zato so priporočljivi udobna obutev, pokrivalo in dovolj vode. Številni obiskovalci obisk Pompejev združijo še z vzponom na Vezuv, od koder se odpira pogled na Neapeljski zaliv in ostanke mesta, ki ga je vulkan nekoč pokopal.

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Zakaj Pompeji navdušujejo tudi po skoraj 2000 letih?

Mnoga antična mesta so danes le skupki ruševin. Pompeji pa pripovedujejo zgodbo. Tu lahko stopite v gostilno, kjer so Rimljani pili vino, pogledate v spalnico premožne družine ali preberete napis, ki ga je nekdo na steno napisal skoraj dve tisočletji nazaj.

Prav zato obisk Pompejev ni le ogled zgodovinske znamenitosti. Je eden redkih trenutkov, ko se zdi, kot da preteklost ni oddaljena dva tisoč let, ampak le nekaj korakov. 

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Viri: UNESCO World Heritage Centre, Pompeii Archaeological Park, ARTnews, Observer, Pompeii Online

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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