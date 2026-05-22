Holyrood Palace
Potovanja

Je vaša izbranka oboževalka kraljeve družine? Potem jo peljite sem – to je izlet, ki ga ne bo pozabila

B.R.
22. 05. 2026 02.45
V Edinburghu se je odprla redka priložnost za obisk ene najbolj znanih kraljevih rezidenc v Evropi. V palači Holyrood, uradni škotski palači kralja Karla III., so prvič odprli zasebne prostore Elizabete II., ki so bili desetletja nedostopni javnosti. Razstava bo na ogled le sto dni, zato gre za izlet, ki je hkrati unikaten in časovno omejen, idealen za vse, ki želite presenetiti svojo izbranko, ki obožuje kraljevo družino.

Redka priložnost, ki jo je vredno izkoristiti

Po poročanju BBC News obiskovalci lahko prvič vstopajo v prostore, kjer je kraljica Elizabeta II. bivala med svojimi obiski na Škotskem. Gre za sobe, ki so bile prej strogo zaprte za javnost, zato je izkušnja precej intimna in drugačna od običajnih turističnih ogledov kraljevih palač.

Vodeni ogledi vključujejo tudi garderobo, kjer se je pripravljala na uradne dogodke, ter dnevno sobo, kjer je delala in spremljala konjske dirke.

Posebnost te razstave je, da so prostori ostali nespremenjeni. Po navedbah upravljavcev palače notranjost ni bila prenovljena ali "urejena za turiste", ampak je ostala točno taka, kot jo je kraljica zapustila.

Na stolih so še vedno osebni predmeti, med njimi njena priljubljena plišasta igrača Haddington in zbirka značk z iger Commonwealtha leta 1986, kar daje celotni izkušnji občutek, kot da je kraljica ravnokar zapustila prostor.

Sto dni, ki lahko postanejo popoln izgovor za romantičen izlet

Kot poroča The Guardian, bo razstava odprta natanko sto dni in se po tem ne bo več ponovila, kar pomeni, da gre za enkratno priložnost. Historic Royal Palaces dodaja, da gre za enega najbolj avtentičnih vpogledov v zasebno življenje britanske monarhinje, kar daje izletu dodatno težo in ekskluzivnost.

Če imate ob sebi partnerko, ki obožuje kraljeve družine, zgodovino ali britanski prestiž, je to ena tistih destinacij, ki jih je enostavno spremeniti v zelo dober "življenjski plus" v vajinem skupnem načrtovanju potovanj.

Edinburški grad
Edinburški grad FOTO: Adobe Stock

Ideje za izlet, ki pustijo vtis

Če želite izlet v Edinburghu še dodatno nadgraditi z vsebino, ki je povezana z britansko kraljevo družino, lahko obisk zelo lepo dopolnite z nekaj izbranimi točkami. Ena najbolj zanimivih je nekdanja kraljeva jahta Britannia, ki je danes odprta kot muzejska ladja v pristanišču Leith, kjer si je mogoče ogledati kraljeve kabine, salone in prostore, v katerih so nekoč potovali člani kraljeve družine.

Na Royal Mile se nahaja tudi katedrala St Giles, kjer so potekali številni državni in kraljevi obredi, medtem ko sama Royal Mile predstavlja zgodovinsko pot, po kateri so se skozi stoletja gibali škotski kralji in kraljice ter danes povezuje najpomembnejše kraljevske točke v mestu.

Pet postankov v Edinburghu, ki so idealni za pare

Vzpetina Arthur's Seat
Vzpetina Arthur's Seat FOTO: Adobe Stock

Če že načrtujete izlet v Edinburgh zaradi palače Holyrood, se splača obisk razširiti še na nekaj lokacij, ki ustvarijo popoln romantičen ali doživljajski dan v mestu.

Edinburški grad je ena najbolj ikoničnih točk v mestu in ponuja razgled, ki je idealen za skupne fotografije ter sprehod skozi zgodovino Škotske, kot jo opisujejo turistični vodiči VisitScotland.

Royal Mile je glavna zgodovinska ulica, kjer lahko skupaj raziskujeta trgovinice, kavarne in ulično dogajanje, ki ustvarja pravo staro mestno vzdušje.

Razgledna točka Calton Hill je ena najboljših razglednih točk v mestu, še posebej ob sončnem zahodu, kar jo po poročanju Visit Edinburgh pogosto uvršča med najbolj romantične točke v mestu.

Vzpetina Arthur's Seat ponuja nekoliko bolj aktiven izlet, saj gre za vzpon na staro vulkansko vzpetino, od koder se odpira panoramski pogled na celoten Edinburgh in okolico.

Zgodovinska četrt Dean Village pa je mirna, skoraj pravljična lokacija ob reki Water of Leith, ki je priljubljena zaradi svoje tišine in slikovitih mostov, zato jo pogosto izpostavljajo kot skriti dragulj mesta.

Pot nad oblaki, ki ti vzame dih: ta pohodniška pot velja za eno najbolj osupljivih v Evropi
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
