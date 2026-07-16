Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih

Gre za eno najbolj nenavadnih turističnih zanimivosti na Češkem, ki jo po poročanju Atlas Obscura, vsako leto obiščejo številni ljubitelji pohodništva, zgodovine in nenavadnih krajev. Skrivata se v borovem gozdu v zaščiteni pokrajini Kokořínsko, kjer med drevesi nenadoma zagledate dva ogromna kamnita obraza z votlimi očmi, ki ju je težko pozabiti.

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Dva kamnita velikana

Skulpturi je med letoma 1841 in 1846 ustvaril češki kipar Václav Levý, eden najpomembnejših čeških umetnikov 19. stoletja. V peščenjak je izklesal dva skoraj devet metrov visoka obraza, ki naj bi predstavljala hudiča oziroma demonski figuri. Po navedbah turistične organizacije Central Bohemia gre za največje skalne reliefe na Češkem, po nekaterih virih pa jih po velikosti prekašajo le znameniti predsedniški obrazi na gori Mount Rushmore v ZDA. Čeprav sta skulpturi danes zaradi dežja, vetra in časa nekoliko obrabljeni, še vedno vzbujata občudovanje. Številni obiskovalci pravijo, da sta zaradi načetih potez videti še bolj srhljivo kot nekoč.

icon-expand Skulpturi je med letoma 1841 in 1846 ustvaril češki kipar Václav Levý. FOTO: Profimedia

Umetnik z nenavadno življenjsko zgodbo

Zanimivo je, da Levý ni začel kot umetnik. Po podatkih organizacije Central Bohemia se je sprva izučil za mizarja, nekaj časa pa je celo delal kot kuhar na gradu Liběchov. Kasneje je postal eden najpomembnejših kiparjev svojega časa in sodeloval pri številnih pomembnih projektih v Pragi, med drugim tudi pri delih v katedrali sv. Vida. Danes velja za pionirja moderne češke kiparske umetnosti, njegove skalne stvaritve okoli Želízy pa predstavljajo nekakšno galerijo na prostem.

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V gozdu ni samo hudič

Če se odpravite po pohodniški poti skozi gozd, boste hitro ugotovili, da Hudičevi glavi nista edino presenečenje. V bližini lahko najdete še umetno jamo Klácelka, reliefe zgodovinskih osebnosti, sfingo, velikansko kačo in skrivnostno Harfenico - žensko s harfo, prav tako vklesano v peščenjak. Prav zaradi te zbirke nenavadnih skalnih stvaritev mnogi območje opisujejo kot nekakšen naravni tematski park iz 19. stoletja.

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Kraj za ljubitelje skrivnostnih destinacij

V času družbenih omrežij so Hudičevi glavi postali priljubljena destinacija tudi med iskalci zanimivih fotografij. Zaradi mogočnih obrazov, ki se dvigujejo iz gozda, marsikdo kraj primerja s prizori iz fantazijskih filmov ali videoiger. Do skulptur vodi označena pohodniška pot, obisk pa je brezplačen. Najlepši vtis pustijo zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, ko sončni žarki med drevesi osvetlijo kamnita obraza in jima ustvarijo še bolj dramatičen videz.

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