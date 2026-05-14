Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?

Zakaj je cestninski listek ključen za obračun cestnine

Na hrvaških avtocestah, kjer še vedno deluje zaprt cestninski sistem, listek zabeleži vstopno točko vožnje. Kot pojasnjujejo pri Hrvatskih autocestah (HAC), ta kartica omogoča natančen izračun prevožene razdalje in s tem pravičen obračun cestnine. Brez tega listka sistem ne more ugotoviti, kje je voznik vstopil na avtocesto, zato se v takšnih primerih uporablja poseben obračun po pravilih, določenih v splošnih pogojih HAC, kot navajajo uradni dokumenti podjetja.

Kaj se zgodi, če listek izgubite

Če voznik ob izhodu z avtoceste ne predloži prejetega listka, se po pojasnilih Hrvatskih autocest obračuna kazen oziroma najvišji možni znesek cestnine za najdaljšo možno relacijo glede na vozilo. Kot poroča Hrvatski autoklub (HAK), gre za standardno prakso v zaprtih sistemih cestninjenja, saj sistem brez podatka o vstopu ne more določiti dejanske poti vozila. To pomeni: - voznik plača največjo možno cestnino za svojo kategorijo vozila, - obračuna se lahko tudi dodatna pogodbena kazen, - postopek velja tako za osebna kot tovorna vozila.

Ali lahko pozneje dokažete svojo pot

V določenih primerih obstaja možnost pritožbe. Voznik lahko vloži prigovor, če pozneje predloži izgubljen listek. Če uporabnik listek naknadno dostavi, se pritožba lahko upošteva in se obračuna le dejansko prevožena relacija, kar pomeni, da se preplačani znesek popravi.

Kolikšne so kazni brez kartice

Če listka ni mogoče predložiti, se po pravilih HAC lahko zaračuna: - dvojna cestnina za najdaljšo relacijo, - ali fiksna pogodbena kazen, odvisno od tipa vozila in ceste. Kot je zapisano v splošnih pogojih sistema cestninjenja, je namen teh ukrepov preprečevanje zlorab in zagotavljanje pravilnega delovanja zaprtega cestninskega sistema.

Novi sistemi cestninjenja in kaj se obeta v prihodnosti

Hrvaška pripravlja nov sistem elektronskega cestninjenja, ki naj bi postopoma nadomestil obstoječi sistem listkov. Nov sistem naj bi temeljil na elektronski identifikaciji vozil, kar naj bi zmanjšalo možnost izgube kartic in poenostavilo plačevanje. Do uvedbe novega sistema pa še vedno veljajo trenutna pravila, zato je previdnost pri ravnanju z magnetno kartico ključnega pomena.

Kako se izogniti težavam na cestninskih postajah

Da bi se vozniki izognili dodatnim stroškom, strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih ukrepov: - listek vedno shranite na varno in vidno mesto v vozilu, - ne odlagajte ga na sedeže ali armaturno ploščo, kjer lahko pade, - ob prehodu skozi postajo vedno preverite, ali je listek pri roki, - pri elektronskem cestninjenju (če ga uporabljate) počakajte na zvočno in vizualno potrditev transakcije. Kot opozarjajo pri Hrvatskem autoklubu, je največ težav prav zaradi nepazljivosti in ne zaradi sistemskih napak. Pravilno ravnanje s cestninskim listkom lahko prihrani tako čas kot denar, saj se v primeru izgube hitro zgodi, da voznik plača bistveno več, kot bi sicer moral. Preprosta previdnost na začetku poti je zato najboljša zaščita pred nepotrebnimi stroški.

