Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe

Plaža Voidokilia je popoln polkrog v obliki grške črke omega, obdana s turkiznim morjem, peščenimi sipinami in divjo naravo. Prav zaradi svoje skoraj neresnične podobe je postala ena od snemalnih lokacij novega filma Odiseja režiserja Christopherja Nolana.

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Zakaj je drugačna od večine grških plaž?

Če na dopustu potrebujete koktajl, glasbo iz zvočnikov in vrsto restavracij ob obali, Voidokilia verjetno ni za vas. Na plaži ni barov, restavracij, izposoje ležalnikov ali drugih tipičnih turističnih vsebin. Območje je namreč del zaščitenega naravnega območja Natura 2000, zato ostaja skoraj povsem nedotaknjeno. Prav to pa je njen največji adut. Namesto betonskih promenad obiskovalce pričakajo mehka peščena obala, kristalno čisto morje in eden najbolj fotogeničnih pogledov v Grčiji. Morje je večinoma mirno in plitko, zato je primerno tudi za manj izkušene plavalce.

icon-expand Voidokilia je del zaščitenega naravnega območja Natura 2000, zato ostaja skoraj povsem nedotaknjeno. FOTO: Shutterstock

Plaža, ki je stopila naravnost iz grške mitologije

Voidokilia ni zanimiva le zaradi narave. V njeni neposredni bližini se nahaja znamenita Nestorjeva jama, ki jo številni povezujejo s Homerjevo Odisejo. Prav ta povezava je pritegnila tudi filmsko ekipo Christopherja Nolana, ki je del svojega epskega spektakla posnela na območju plaže, jame in širše regije Mesenije. Po navedbah portala Greek Reporter so med ključnimi grškimi snemalnimi lokacijami filma tudi Pilos, Nestorjeva jama, Voidokilia in grad Methoni.

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Več kot le plaža

Ljubitelji zgodovine bodo tu našli precej več kot zgolj prostor za kopanje. Na severovzhodnem delu območja leži mikenska grobnica Trasimeda, sina legendarnega kralja Nestorja. Arheološke raziskave pa kažejo, da je bilo območje poseljeno že okoli 4000 let pred našim štetjem. Nedaleč stran je tudi starodavni Pilos, eden najpomembnejših krajev mikenske civilizacije. V bližini lahko obiščete še ostanke Nestorjeve palače, ki velja za eno najbolje ohranjenih mikenskih palač v Grčiji.

icon-expand Mnogi Voidokilio označujejo za eno zadnjih resnično divjih plaž v Grčiji. FOTO: Shutterstock

Če jo želite obiskati

Do plaže Voidokilia je najlažje priti z avtomobilom iz mesta Kalamata, od koder vožnja traja približno uro. Večina tujih turističnih vodnikov priporoča obisk maja, junija, septembra ali oktobra, ko temperature ostajajo prijetne, na plaži pa je precej manj obiskovalcev kot sredi poletja. Ker na plaži ni turistične infrastrukture, je pametno s seboj prinesti dovolj vode, zaščito pred soncem in osnovne prigrizke. Prav ta občutek odmaknjenosti pa je razlog, da mnogi Voidokilio označujejo za eno zadnjih resnično divjih plaž v Grčiji.

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Kraj, ki ga množični turizem še ni ukrotil

V času, ko številne mediteranske destinacije pokajo po šivih, Voidokilia ostaja opomnik, kako je bila videti grška obala pred desetletji. Brez vrst ležalnikov, brez glasnih klubov in brez betona. Samo peščena obala, turkizno morje in pokrajina, ki je očitno navdušila tudi enega največjih filmskih režiserjev današnjega časa.

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