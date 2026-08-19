Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Mnogi Voidokilio označujejo za eno zadnjih resnično divjih plaž v Grčiji.
Potovanja

Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe

L.G.
19. 08. 2026 02.07
0

Ko danes govorimo o najlepših grških plažah, večina najprej pomisli na Santorini, Zakintos ali Mikonos. A na jugozahodu Peloponeza se skriva kraj, ki je videti, kot da ga je nekdo narisal z ravnilom.

Plaža Voidokilia je popoln polkrog v obliki grške črke omega, obdana s turkiznim morjem, peščenimi sipinami in divjo naravo. Prav zaradi svoje skoraj neresnične podobe je postala ena od snemalnih lokacij novega filma Odiseja režiserja Christopherja Nolana.

To osupljivo jezero je skrito v Evropi: kraj, ki je videti skoraj nezemeljsko
Preberi še
To osupljivo jezero je skrito v Evropi: kraj, ki je videti skoraj nezemeljsko

Zakaj je drugačna od večine grških plaž?

Če na dopustu potrebujete koktajl, glasbo iz zvočnikov in vrsto restavracij ob obali, Voidokilia verjetno ni za vas. Na plaži ni barov, restavracij, izposoje ležalnikov ali drugih tipičnih turističnih vsebin. Območje je namreč del zaščitenega naravnega območja Natura 2000, zato ostaja skoraj povsem nedotaknjeno.

Prav to pa je njen največji adut. Namesto betonskih promenad obiskovalce pričakajo mehka peščena obala, kristalno čisto morje in eden najbolj fotogeničnih pogledov v Grčiji. Morje je večinoma mirno in plitko, zato je primerno tudi za manj izkušene plavalce.

Voidokilia je del zaščitenega naravnega območja Natura 2000, zato ostaja skoraj povsem nedotaknjeno.
Voidokilia je del zaščitenega naravnega območja Natura 2000, zato ostaja skoraj povsem nedotaknjeno. FOTO: Shutterstock

Plaža, ki je stopila naravnost iz grške mitologije

Voidokilia ni zanimiva le zaradi narave. V njeni neposredni bližini se nahaja znamenita Nestorjeva jama, ki jo številni povezujejo s Homerjevo Odisejo. Prav ta povezava je pritegnila tudi filmsko ekipo Christopherja Nolana, ki je del svojega epskega spektakla posnela na območju plaže, jame in širše regije Mesenije.

Po navedbah portala Greek Reporter so med ključnimi grškimi snemalnimi lokacijami filma tudi Pilos, Nestorjeva jama, Voidokilia in grad Methoni.

Bi živeli pod vodo? Od znanstvenih habitatov do luksuznih podvodnih vil
Preberi še
Bi živeli pod vodo? Od znanstvenih habitatov do luksuznih podvodnih vil

Več kot le plaža

Ljubitelji zgodovine bodo tu našli precej več kot zgolj prostor za kopanje. Na severovzhodnem delu območja leži mikenska grobnica Trasimeda, sina legendarnega kralja Nestorja. Arheološke raziskave pa kažejo, da je bilo območje poseljeno že okoli 4000 let pred našim štetjem. 

Nedaleč stran je tudi starodavni Pilos, eden najpomembnejših krajev mikenske civilizacije. V bližini lahko obiščete še ostanke Nestorjeve palače, ki velja za eno najbolje ohranjenih mikenskih palač v Grčiji.

Mnogi Voidokilio označujejo za eno zadnjih resnično divjih plaž v Grčiji.
Mnogi Voidokilio označujejo za eno zadnjih resnično divjih plaž v Grčiji. FOTO: Shutterstock

Če jo želite obiskati

Do plaže Voidokilia je najlažje priti z avtomobilom iz mesta Kalamata, od koder vožnja traja približno uro. Večina tujih turističnih vodnikov priporoča obisk maja, junija, septembra ali oktobra, ko temperature ostajajo prijetne, na plaži pa je precej manj obiskovalcev kot sredi poletja.

Ker na plaži ni turistične infrastrukture, je pametno s seboj prinesti dovolj vode, zaščito pred soncem in osnovne prigrizke. Prav ta občutek odmaknjenosti pa je razlog, da mnogi Voidokilio označujejo za eno zadnjih resnično divjih plaž v Grčiji.

To ni sneg: osupljiva bela pečina, ki velja za enega najlepših krajev v Italiji
Preberi še
To ni sneg: osupljiva bela pečina, ki velja za enega najlepših krajev v Italiji

Kraj, ki ga množični turizem še ni ukrotil

V času, ko številne mediteranske destinacije pokajo po šivih, Voidokilia ostaja opomnik, kako je bila videti grška obala pred desetletji. Brez vrst ležalnikov, brez glasnih klubov in brez betona. Samo peščena obala, turkizno morje in pokrajina, ki je očitno navdušila tudi enega največjih filmskih režiserjev današnjega časa.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Mondo.rs, Greek Reporter, Travelers Today, ELLE

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Voidokilia grčija Peloponez potovanja plaže
Svet

Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem

Svet

Kostelić pokazal grdo plat hrvaškega otoka

Zadovoljna.si Skriti raj med klifi: plaža na Kreti, ki jemlje dih, a ni za vsakogar
Zadovoljna.si Skriti biseri Jadrana: plaže, ki jih turisti še niso odkrili
Zadovoljna.si Grčija ponuja veliko več, kot si morda mislite
24ur.com Burno na grških plažah: bes zaradi ležalnikov, nadzor plaž celo z droni
Moskisvet.com Skriti raj v Sredozemlju: Čudovita plaža brez velike gneče
Moskisvet.com Skriti biser črnogorske obale
24ur.com Santorini obarvan v srhljivo oranžno, peščena nevihta terjala smrtno žrtev
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1908