grenlandija
Potovanja

Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet

L.G.
16. 01. 2026 04.00
0

Čeprav je Grenlandija trenutno ena najbolj vročih tem v svetovnih medijih, je sama po sebi njeno popolno nasprotje. Spoznajte ledeni otok tišine, mogočnih naravnih kontrastov in surove lepote, ki ga mnogi še vedno poznajo kot eno najbolj skrivnostnih potovalnih destinacij na svetu.

Grenlandija je ena najbolj fascinantnih in neobičajnih potovalnih destinacij na svetu. Ni palm, ni razkošnih hotelov in ni hitrega interneta na vsakem koraku, zato definitivno ni destinacija za vsakogar.

Otok je poln neokrnjene narave, ledenikov in pravega arktičnega okolja. Kot piše Lonely Planet, Grenlandija ni kraj, kamor greš po udobje, temveč po občutek pristnosti in surove narave, ki je v sodobnem svetu vse redkejša.

Največji otok na svetu

Grenlandija je največji otok na svetu, a ima manj prebivalcev kot povprečno evropsko mesto, šteje jih namreč le 57.100. Več kot 80 odstotkov njene površine pokriva led, večina prebivalcev pa živi ob obali v manjših mestih in vaseh.

Prestolnica Nuuk je majhna, a sodobna. Kot piše Firstpost, mesto združuje skandinavski slog, sodobno umetnost in močno povezanost z naravo. Lov, ribolov in življenje z letnimi časi so še vedno del vsakdana.

Čeprav formlano spada pod Dansko, ima Grenlandija lastno vlado in močno kulturo identiteto, ki je prepletena z dediščino Inuitov ter življenjem ob morju in ledu.

Ilulissat Icefjord
Ilulissat Icefjord FOTO: Shutterstock

Led, ki se premika in poka

Eden najbolj znanih krajev na Grenlandiji je Ilulissat Icefjord, ki je tudi na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Fjord velja za enega najbolj aktivnih ledeniških sistemov na svetu, kjer se velike ledene mase lomijo in počasi pomikajo v morje, pri čemer nastajajo ogromne ledene gore.

Največji narodni park na planetu

Na severovzhodu otoka leži največji narodni park na svetu, Northeast Greenland National Park. Kot piše Britannica, park pokriva skoraj milijon kvadratnih kilometrov neobljudenega arktičnega sveta, kjer živijo polarni medvedi, arktične lisice, mroži in ptice.

Polnočno sonce in severni sij

Poleti Grenlandija ponuja pojav, ki ga v srednji Evropi ne poznamo: polnočno sonce. To pomeni, da v nekaterih delih sonce več tednov sploh ne zaide, kar omogoča da lahko ob dveh zjutraj hodiš, loviš ribe ali veslaš med ledenimi gorami.

Pozimi pa se situacija obrne. Tema prinese severni sij, ki nebo razsvetli v zelenih, vijoličnih in modrih odtenkih. Po poročanju Lonely Planet je Grenlandija ena najboljših destinacij za opazovanje polarnega sija, saj ima malo svetlobnega onesnaženja in dolgo temo.

Grenlandija ena najboljših destinacij za opazovanje polarnega sija.
Grenlandija ena najboljših destinacij za opazovanje polarnega sija. FOTO: Shutterstock

Avantura brez cest

Na Grenlandiji ni cest, ki bi povezovale večja naselja. Med mesti se potuje z letalom, ladjo ali celo helikopterjem, pozimi pa tradicionalno tudi s pasjimi vpregami.

Med najbolj priljubljenimi dejavnostmi so:
- kajakaštvo med ledenimi gorami,
- opazovanje kitov,
- pohodi po tundri,
- vožnja s pasjo vprego,
- zimske in poletne ekspedicije v srce arktične divjine.

Turizem v vzponu, a pod nadzorom

Nedavna odprtje novega mednarodnega letališča v Nuuku je omogočila lažji dostop več obiskovalcem, letalske povezave pa se širijo tudi v druge dele otoka. Kot poroča Reuters, se je zanimanje za Grenlandijo povečalo in podatki kažejo rast števila potnikov in prenočitev. A lokalne oblasti stremijo k trajnostnemu turizmu, ki podpira lokalne skupnosti in varuje divjo naravo.

Grenlandija ni poceni, ni preprosta in ni udobna. Je pa eden zadnjih kotičkov sveta, kjer se še lahko dotakneš surove sile narave. Je ledena pustolovščina za tiste, ki si upajo stopiti iz cone udobja in doživeti eno najbolj nepozabnih izkušenj v življenju.

Viri: Firstpost, Lonely Planet, Britannica, Reuters

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
grenlandija potovanja ledeniki Ilulissat Icefjord danska
Potovanja

Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo

