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Potovanja

Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen

B.R.
03. 11. 2026 00.48
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Ste samski in si želite nenavadnega potovanja, morda pa tudi nove ljubezni? Finska ima zanimivo ponudbo: 16 samskih z vsega sveta vabi na brezplačno štiridnevno doživetje, katerega vrhunec bo prav poseben zmenek na slepo ob finskih kulinaričnih dobrotah.

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Finska išče 16 samskih: potovanje bo v celoti plačano

Finska, ki se že več let uvršča na prvo mesto lestvice najsrečnejših držav na svetu, je predstavila precej nenavadno turistično kampanjo. Pod imenom Finnish Dinner Date želi privabiti samske popotnike iz različnih držav in jim ponuditi priložnost za spoznavanje finske kulture, kulinarike in morda tudi nove ljubezni.

Kot so sporočili iz finske turistične organizacije Visit Finland, bodo izbrali 16 udeležencev, ki bodo februarja 2027 odpotovali na štiridnevno kulinarično doživetje. Organizatorji bodo pokrili stroške potovanja, nastanitve, hrane in načrtovanih dejavnosti.

Udeleženci bodo razdeljeni v dve skupini. Prva bo obiskala Helsinke, druga pa Tampere, mesto v finski jezerski pokrajini. Katero destinacijo bodo obiskali, bodo izvedeli šele po izboru in potrditvi sodelovanja.

Osrednji del projekta bo skupna večerja.
Osrednji del projekta bo skupna večerja. FOTO: Adobe Stock

Zmenek na slepo ob finskih specialitetah

Osrednji del projekta bo skupna večerja, na kateri se bo osem izbranih mednarodnih samskih srečalo še z dvema samskima domačinoma. Tako bo za vsako skupino skupaj deset udeležencev.

Ne gre torej za klasične individualne zmenke, temveč za sproščeno druženje ob skupni mizi, kjer bodo imeli vsi priložnost za spoznavanje novih ljudi.

Posebnost večera bo tudi hrana. Finska želi mednarodnim gostom predstaviti svojo kulinariko, ki je v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi kuhinjami precej manj poznana. Na jedilniku bodo regionalne specialitete, pripravljene po uradnih finskih degustacijskih menijih. Ti poudarjajo lokalne sestavine, sezonske okuse in kulinarično tradicijo posameznih območij.

Med značilnimi sestavinami finske kuhinje so divje ribe, gozdne jagode, gobe in drugi darovi narave. Za pripravo posebnih menijev so organizatorji povabili tudi priznane finske kuharske mojstre.

Kot poroča britanski Time Out, bo celotno potovanje presegalo zgolj večerjo. Udeležence čaka večdnevni program, povezan z lokalno kulturo, hrano in doživetji na Finskem.

Finska išče 16 samskih: potovanje bo v celoti plačano.
Finska išče 16 samskih: potovanje bo v celoti plačano. FOTO: Adobe Stock

Bo Finska poskrbela tudi za novo ljubezen?

Seveda organizatorji ne morejo zagotoviti, da se bo kateremu od udeležencev na potovanju zgodila ljubezenska pravljica. Lahko pa jim ponudijo nekaj, kar je v času spletnih aplikacij za zmenke precej zanimivo: priložnost za spoznavanje ljudi v živo, brez dolgega dopisovanja in neskončnega premikanja profilov na telefonu.

Ideja sicer ni povsem naključna. Kampanja se navezuje na finski pojav, imenovan sinkkukori, kar pomeni košarica za samske. V nekaterih finskih trgovinah lahko samski kupci vzamejo rožnato košarico in tako drugim na igriv način sporočijo, da so odprti za spoznavanje.

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Viri: Visit Finland, Time Out, The Brussels Times, Ynet News, Forbes

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Finska samski zmenek na slepo potovanje kulinarika
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