Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo

Niste ljubitelj zime in mraza? Razmišljate, da bi pozimi pobegnili nekam na toplo? Ste pomislili na Filipine? Obdobje med decembrom in marcem je namreč za obisk številnih delov te fascinantne države med najbolj prijetnimi: deževna sezona se umakne, temperature ostanejo tropske, vendar so razmere praviloma manj soparne in primernejše za raziskovanje otokov.

icon-expand Če se na Filipine odpravljate prvič, je Palawan odlična izbira. FOTO: Adobe Stock

A ko začnete načrtovati pot, se hitro pojavi vprašanje: kam pravzaprav iti? Filipini so ogromni, sestavlja jih več kot 7000 otokov, razdalje med njimi pa niso majhne. Trajekti, notranji leti in dolgi potovalni časi lahko hitro spremenijo sanjski dopust v precej zahtevno logistično uganko. Če se na Filipine odpravljate prvič, je zato Palawan odlična izbira. Pokrajina slovi po turkiznem morju, belih peščenih plažah, apnenčastih pečinah, skritih lagunah in izjemno bogatem podvodnem svetu. Na severu otoka ležita Coron in El Nido, dve najbolj znani izhodišči za raziskovanje tega dela Palawana, med njima pa se razprostira vrsta manjših otokov in odročnih kotičkov, kjer je narava še vedno glavna zvezda.

Od Corona in El Nida do podzemne reke

Če se odpravite nekoliko bolj proti jugu, boste prispeli do Puerto Princese in pomembnega izhodišča za raziskovanje osrednjega dela otoka. V njeni bližini je eden najbolj znanih naravnih biserov Filipinov, podzemna reka, ki se skozi kraški jamski sistem prebija pod gorovjem in je od leta 1999 vpisana tudi na Unescov seznam svetovne dediščine. Še južneje pa se skriva povsem drugačen Palawan. Na skrajnem jugu leži Balabac, odmaknjena skupina otokov, kjer boste našli turkizno morje, bele peščene plaže, koralne grebene in kraje, kjer je občutek civilizacije precej bolj oddaljen. Balabac je zaradi svoje odročnosti zahtevnejši za obisk, vendar je prav to del njegovega čara. Palawan tako ponuja veliko – od priljubljenega El Nida in slikovitega Corona do Puerto Princese ter skoraj nedotaknjenih otokov Balabaca. Med temi kraji lahko seveda potujete s trajekti, avtobusi, kombiji ali avtomobilom, a če si želite Palawan doživeti nekoliko drugače, izberite pot po morju. Privoščite si nekaj dni na ladjici in namesto hitrega premika med Coronom in El Nidom odkrijte še skrite kotičke, samotne otoke in plaže, ki jih s kopnega ne boste videli.

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv 1 / 7 Palawan, Filipini













Odkrivanje otokov med Coronom in El Nidom

Tridnevna odprava z ladjo med Coronom in El Nidom oziroma v obratni smeri ni zgolj prevoz med dvema najbolj znanima destinacijama Palawana. Kot pravi Jay Antoni iz Wander Waves Palawan, je bistvo odprave v tem, da tri dni raziskujete otoke, ki ležijo med obema destinacijama. Na poti se zvrstijo skrite plaže, samotnejši zalivi in odlične točke za snorkljanje, ki jih pri običajnih enodnevnih izletih pogosto ni mogoče obiskati. "To ni samo potovanje iz Corona v El Nido," poudarja Jay. Dve noči udeleženci prespijo v preprostih kampih na otokih, skupaj jedo, opazujejo sončne zahode in se za nekaj dni umaknejo od najbolj obiskanih turističnih krajev. Prav čas je tisti, ki odpravi daje poseben čar. Poleg čudovite narave so tu tudi ljudje: "Trije dnevi vam omogočijo, da resnično spoznate tudi ljudi na ladji, tudi naše vodnike." Ob sproščenem tempu je tako dovolj časa za pogovor, za zgodbe o njihovem življenju in za vpogled v to, kako je živeti in delati ob morju. Odprava pa ne ostane samo na vodi. Ladja se ustavi tudi v nekaterih vaseh med Coronom in El Nidom, kjer lahko popotniki spoznajo domačine in pokukajo v vsakdan otoških skupnosti. "Ne gre samo za kraje, ki jih obiščete. Gre tudi za ljudi, ki jih spoznate, in zgodbe, ki jih slišite na poti."

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv 1 / 8 Palawan, Filipini















Tri dni preprostega življenja in nepozabnih doživetij

Takšna odprava je namenjena predvsem tistim, ki jim je bližje pustolovščina kot luksuz. "Primerna je za popotnike, ki imajo radi naravo, plavanje, snorkljanje in raziskovanje manj razvitih ter manj obiskanih krajev," pravi. Treba je vzeti v zakup tri dni na ladji in precej bolj preproste razmere kot v hotelu. Na oddaljenih otokih namreč ni vedno elektrike, brezžičnega interneta ali mobilnega signala. "To ni luksuzno potovanje," še doda. A prav v tem je čar. Ko se za nekaj dni vrnete k preprostemu življenju brez elektronike, začnete svet doživljati drugače. Nekaj dni odklopa od modernega sveta nas resetira, umiri in nam omogoči, da znova začutimo stvari, ki jih v vsakdanjem hitenju pogosto spregledamo. "Pridite pripravljeni na sprostitev, raziskovanje in nekaj časa brez povezave s spletom." In prav v tem je morda največji čar odprave: za tri dni pozabite na vsakdan, odložite telefon in pustite, da vas namesto obvestil spremljajo morje, sončni zahodi, skriti otoki in zgodbe ljudi, ki svoje življenje živijo ob morju.

icon-expand Twin Lagoon, Coron, Palawan FOTO: Profimedia

Koliko časa potrebujete za Palawan?

Pri načrtovanju potovanja po Palawanu je najprej pomembno, koliko časa imate na voljo. Upoštevajte, da tukaj vse poteka nekoliko počasneje – v nižjih prestavah. Zato si za posamezne kraje raje vzemite dovolj časa in ne poskušajte v nekaj dneh videti vsega. Če imate manj časa, se osredotočite na El Nido in Coron. V vsakem območju preživite nekaj dni in se odpravite na island hopping med številnimi otoki, lagunami in plažami. Med El Nidom in Coronom lahko potujete tudi z ladjo in tako že samo premikanje med destinacijama spremenite v del potovanja. Če ste na Palawan namenjeni iz Manile in želite najprej v Coron, morate pot nadaljevati s trajektom oziroma izbrati letalsko povezavo, ki pa ni iz Manile, temveč iz Clarka. Če imate več časa, dodajte Puerto Princeso, ki je z letalskimi povezavami povezana z glavnim letališčem v Manili. Za odmet ni niti Port Barton, če so vam všeč bolj umirjeni kraji.

Balabac je skriti filipinski raj

Za konec pa si lahko pustite še Balabac, skrajni jug Palawana, ki si zasluži vsaj nekaj dni. Najboljši način za raziskovanje so večdnevne ekspedicije, ki običajno trajajo tri, štiri ali pet dni. Čudovite peščene plaže, neskončno modro morje, pisan podvodni svet, neverjetni klifi in predvsem prijaznost domačinov ustvarjajo občutek, da ste za nekaj časa stopili v drug svet. Palawan ni kraj, kjer bi morali hiteti. Je kraj, kjer se je najbolje ustaviti, zadihati in preprosto uživati v trenutku. Če pa vam po Palawanu ostane še kaj časa, velja na Filipinih raziskati tudi drugačne obraze te otoške države – od riževih teras Banaue in čarobnih plaž Boracaya do zelenih gričev Bohola ter čudovitega podvodnega sveta Siquijorja in Malapascue. Na Filipinih boste tako rekoč ne glede na to, kaj iščete, našli svoj košček raja. Če pa ste že obiskali te kraje, vas na Filipinih čaka še vrsta manj poznanih, a prav tako očarljivih kotičkov. Med njimi so odmaknjeni Dinagatski otoki, slikoviti Batanes, vulkanski Camiguin, mirni Romblon ali Bantayan in zeleni Catanduanes, kjer lahko doživite bolj prvinske Filipine, daleč od največjih turističnih množic.

icon-expand El Nido Palawan FOTO: Adobe Stock