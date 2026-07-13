Evropa izbrala: to je najbolj elegantna hrvaška obmorska destinacija

Cavtat navdušuje s sredozemskim šarmom

Na turistični platformi European Best Destinations Cavtat opisujejo kot eno najlepših obmorskih destinacij na Jadranu. Izpostavljajo staro mestno jedro, promenado s palmami, številne restavracije in kavarne ter sproščeno vzdušje, zaradi katerega ga pogosto primerjajo celo s francoskim Saint-Tropezom. Za razliko od bolj živahnih hrvaških letovišč Cavtat ni namenjen ljubiteljem nočnega življenja. Njegovi največji aduti so mir, kristalno čisto morje, slikoviti zalivi in bližina Dubrovnika, ki je oddaljen približno 20 kilometrov.

Konavle ponujajo veliko več kot le morje

Poseben čar območju daje tudi pokrajina Konavle, ki poleg obale ponuja vinograde, oljčne nasade, tradicionalne kamnite vasi in številne pohodniške poti. Prav ta kombinacija morja, narave in kulturne dediščine privablja obiskovalce, ki iščejo bolj umirjen oddih. Kot navaja uradna turistična skupnost Cavtata in Konavel, je Cavtat največje naselje v regiji in odlično izhodišče za raziskovanje južne Dalmacije. Poleg zgodovinskih znamenitosti obiskovalce navdušujejo številne plaže, sprehajalne poti ter bogata gastronomska ponudba z lokalnimi ribjimi specialitetami.

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock 1 / 5 Cavtat navdušuje s sredozemskim šarmom









Med najbolj cenjenimi evropskimi obmorskimi kraji

Cavtat je v preteklosti že prejel več mednarodnih turističnih priznanj. Platforma European Best Destinations ga je med drugim uvrstila med najbolj priljubljene destinacije za sproščene počitnice in med najbolj zaželene medene destinacije v Evropi, kar dodatno potrjuje njegov sloves ene najbolj prefinjenih obmorskih lokacij na Jadranu.

Ideja za naslednji dopust

Če iščete kraj, kjer se sredozemski utrip prepleta z eleganco, brez množic turistov in hrupa, je Cavtat zagotovo ena izmed destinacij, ki jo velja uvrstiti na seznam za naslednje poletne počitnice.

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