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Potovanja

Kdo so 'dizelski turisti' in zakaj jezijo prebivalce Majorke?

L.G.
27. 07. 2026 03.11
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Ko govorimo o turistih, si večina predstavlja goste, ki v lokalnih restavracijah okušajo domačo hrano, obiskujejo znamenitosti in puščajo denar v lokalnem gospodarstvu. Na Majorki pa se je v zadnjih letih pojavil nov izraz za nekoliko drugačen tip obiskovalcev: 'dizelski turisti'.

Ne, izraz nima nobene povezave z gorivom. Gre za vzdevek, ki so ga začeli uporabljati nekateri domačini in ponudniki turističnih storitev za obiskovalce, ki prepotujejo veliko, porabijo pa zelo malo denarja. Po poročanju portala Mondo se izraz nanaša na turiste, ki raziskujejo otok, vendar s seboj nosijo lastno hrano in pijačo, se izogibajo restavracijam ter ne uporabljajo številnih plačljivih turističnih storitev.

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Turist, ki vidi vse, plača pa skoraj nič

Primerjava z dizelskim motorjem ni naključna. Tako kot dizelski avtomobil z malo goriva prevozi veliko kilometrov, naj bi tudi ti turisti z minimalnim proračunom 'iztisnili' največ iz destinacije.

Namesto kosila v restavraciji si pripravijo piknik na plaži. Namesto najema ležalnika razgrnejo brisačo. Namesto organiziranih izletov se na raziskovanje odpravijo sami. Z vidika turista gre za varčen in pogosto zelo premišljen način potovanja. Z vidika dela lokalnega gospodarstva pa za obiskovalce, ki ustvarjajo gnečo, ne prinašajo pa pričakovanih prihodkov.

ajorka se že več let sooča z vprašanjem množičnega turizma.
ajorka se že več let sooča z vprašanjem množičnega turizma. FOTO: Shutterstock

Težava ni samo denar

Majorka se že več let sooča z vprašanjem množičnega turizma. Otok vsako leto obišče več milijonov ljudi, medtem ko prebivalci opozarjajo na vedno dražja stanovanja, prometne zastoje in preobremenjeno infrastrukturo. Zaradi tega so v zadnjih letih potekali številni protesti proti pretiranemu turizmu, ki so odmevali po vsej Evropi.

A 'dizelski turisti' niso edini razlog za nezadovoljstvo domačinov. Na nekaterih območjih Palma de Mallorce prebivalci opozarjajo tudi na nočne zabave na plažah, hrup in neprimerno vedenje posameznikov, zaradi česar se kakovost življenja lokalnega prebivalstva slabša.

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Ali so zares problem?

Vprašanje je bolj zapleteno, kot se zdi na prvi pogled.

Turisti, ki potujejo z manjšim proračunom, niso nič novega. Pravzaprav številni strokovnjaki za turizem opozarjajo, da ni mogoče pričakovati, da bo vsak obiskovalec destinacije vsak dan zapravljal visoke zneske. Poleg tega mnogi popotniki danes zaradi višjih cen letalskih vozovnic in nastanitev varčujejo pri prehrani in dodatnih aktivnostih.

Po drugi strani lokalni gostinci in turistični ponudniki opozarjajo, da zgolj veliko število obiskovalcev ne pomeni nujno tudi večjega zaslužka. Na Majorki zato vse pogosteje poudarjajo, da bi morala biti kakovost turizma pomembnejša od samega števila turistov.

Tako kot dizelski avtomobil z malo goriva prevozi veliko kilometrov, naj bi tudi ti turisti z minimalnim proračunom 'iztisnili' največ iz destinacije.
Tako kot dizelski avtomobil z malo goriva prevozi veliko kilometrov, naj bi tudi ti turisti z minimalnim proračunom 'iztisnili' največ iz destinacije. FOTO: Profimedia

Bi lahko 'dizelske turiste' srečali tudi pri nas?

Pravzaprav jih verjetno že.

Tudi v Sloveniji ni redkost, da se popotniki na enodnevni izlet odpravijo z nahrbtnikom, lastnimi sendviči in plastenko vode. Tak način potovanja ni nujno slab. Postane pa občutljiva tema tam, kjer lokalno gospodarstvo skoraj v celoti temelji na turistični potrošnji.

Primer Majorke zato odpira zanimivo vprašanje: koliko turistov si destinacija sploh želi? Vedno več evropskih krajev ugotavlja, da odgovor ni nujno 'čim več', ampak predvsem 'takšne, ki prispevajo k lokalni skupnosti in spoštujejo okolje'.

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Viri: Mondo.rs, Deutsche Welle, The Independent

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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