Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Colmar
Potovanja

Skriti francoski biser za nepozaben romantični pobeg

B.R.
25. 05. 2026 03.37
0

Je eno najbolj romantičnih mest v Evropi, ki s svojimi kanali, pisanimi hišami in mirnim starim mestnim jedrom ustvarja skoraj pravljično vzdušje. Nahaja se v francoski regiji Alzacija med Strasbourgom in Baslom ter velja za eno najbolj priljubljenih destinacij za pare, ki iščejo mir, estetiko in pristno francosko romantiko.

Zakaj je Colmar tako priljubljen med pari

Colmar pogosto imenujejo "Mala Benetke" oziroma Petite Venise, kar potrjuje tudi turistični urad Alsace, saj ga preplet kanalov in lesenih hiš naredi izjemno slikovitega. Mesto je znano po tem, da združuje srednjeveško arhitekturo, cvetlične ulice in sproščeno atmosfero brez mestnega vrveža.

Po podatkih francoske turistične organizacije je Colmar ena najbolj obiskanih romantičnih destinacij v državi, predvsem zaradi svoje intimne velikosti in izjemno ohranjenega zgodovinskega jedra.

Sprehod po Mali Benetkah (Petite Venise)

Najbolj znan del mesta je četrt Petite Venise, kjer se kanali vijejo med barvitimi hišami s cvetličnimi balkoni. To območje je idealno za sprehode v dvoje, vožnje s čolnom in fotografiranje.

Kot navajajo turistični vodiči, je prav ta del Colmarja najbolj fotogeničen, saj odsevi hiš v vodi ustvarjajo skoraj filmsko kuliso, še posebej ob sončnem zahodu.

Staro mestno jedro kot iz pravljice

Staro mestno jedro je zaprto za promet, kar omogoča mirne in sproščene sprehode brez avtomobilov. Ulice so tlakovane, polne cvetja in majhnih trgovinic, kar ustvarja popolno romantično okolje.

Romantične aktivnosti za pare

Colmar ponuja številne aktivnosti, ki so idealne za pare:

- vožnja z ladjico po kanalih Petite Venise

- degustacija vin v bližnjih vinogradih Alzacije

- večerja v tradicionalnih francoskih restavracijah

- sprehod ob osvetljenih ulicah ponoči

Kot navajajo strokovnjaki iz France Voyage, je Colmar še posebej priljubljen med pari, ki želijo združiti kulinariko, kulturo in sprostitev.

Colmar
Colmar FOTO: Profimedia

Alzaška kulinarika za romantične večerje

Regija Alzacija je znana po svojih specialitetah, kot so tarte flambée, kislo zelje in lokalna bela vina. Romantične restavracije v starem mestnem jedru ponujajo intimno vzdušje z lesenimi interierji in svečami.

Po priporočilih kulinaričnih vodnikov Gault and Millau je Colmar odlična destinacija za pare, ki želijo doživeti avtentično francosko gastronomijo v tradicionalnem okolju.

Kdaj obiskati Colmar za najbolj romantično izkušnjo

Colmar je lep skozi vse leto, vendar je najbolj čaroben v dveh obdobjih:

- pomlad in poletje, ko je mesto polno cvetja

- božični čas, ko se spremeni v enega najlepših božičnih sejmov v Evropi

Je vaša izbranka ljubiteljica kraljeve družine? To je popoln izlet zanjo
Preberi še
Je vaša izbranka ljubiteljica kraljeve družine? To je popoln izlet zanjo
Skriti biser Evrope, ki so ga označili za najboljše mesto na svetu
Preberi še
Skriti biser Evrope, ki so ga označili za najboljše mesto na svetu
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Colmar Francija potovanja romantični oddih Alzacija romantični pobeg romantika izlet evropa
Potovanja

Je vaša izbranka ljubiteljica kraljeve družine? To je popoln izlet zanjo

Zadovoljna.si 5 najbolj romantičnih destinacij na svetu
24ur.com Ljubljana tretja na seznamu najbolj romantičnih mest
Moskisvet.com To je mesto, v katerega se boste v hipu zaljubili
Cekin.si Pariz - kaj morate doživeti v mestu romantike?
24ur.com Ljubljana pri vrhu seznama najbolj romantičnih evropskih mest
Zadovoljna.si Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
24ur.com Ena najlepših turističnih točk v srcu Evrope
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1737