Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?

Bali, indonezijski tropski raj, znan tudi kot Otok bogov, že desetletja privablja milijone turistov, a vse več jih odhaja razočaranih, med njimi pa je bila pred kratkim tudi Zoe Rae, piše BBC. Svoja pričakovanja, ki jih je resničnost razočarala, je delila v videoposnetku na YouTubu, posnetem iz svoje hotelske sobe.

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"Odkar smo pristali na Baliju, nekaj preprosto ni šlo," je dejala julija. "Na Bali smo prišli z velikimi pričakovanji, ker smo na družbenih omrežjih videli, kako se vsi tako dobro zabavajo." Dodala je, da bi bila, če bi se kamera premaknila stran od popolnoma okrašene kavarne, videti povsem drugače, saj bi nastopila kruta resničnost. Čeprav ni podrobno opisala, kaj jo je tako razburilo, je bilo to dovolj, da je skrajšala počitnice in rezervirala let v Dubaj, da bi tam nadaljevala praznovanje obletnice poroke.

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Iluzija Instagrama in kruta resničnost

Njena izkušnja ni osamljen primer nezadovoljstva. Družbena omrežja so preplavile primerjave "pričakovanj v primerjavi z resničnostjo" z Balija. - Fotografije ljudi, ki uživajo v sončnem zahodu v restavraciji na plaži, pogosto ne prikažejo kupov smeti na stopnicah, ki vodijo do njega. - Popolna poza v bikiniju pred slapom skriva dolgo vrsto turistov, ki potrpežljivo čakajo na spolzkih skalah. - Eksotični smutiji z bambusovimi slamicami se strežejo tik ob cestah, zamašenih z motorji, ki bruhajo saje.

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Milijoni se vsako leto zgrinjajo na Bali v iskanju duhovne oaze, obljubljene v filmu Jej, moli, ljubi (Eat, Pray, Love). Namesto miru jih pričakajo neznosne množice, prometni zastoji in kakofonija gradbišč, ki se je po pandemičnem turističnem razcvetu še poslabšala. Pritisk na otok je pred kratkim dosegel vrhunec v tragičnih poplavah, v katerih je umrlo več kot ducat ljudi, uradniki pa za glavne krivce krivijo slabo ravnanje z odpadki in nenadzorovano urbanizacijo. Vlada je napovedala omejitve nove gradnje, vendar mnogi menijo, da je ukrep prepozen.

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Kako je Otok bogov prišel do te točke?

Zahodni pustolovci so se začeli zgrinjati na Bali v začetku 20. stoletja, privabljal jih je sloves eksotične oaze s hindujskimi templji in riževimi polji. Duhovnost in spoštovanje narave sta globoko vpeta v kulturo otoka. Toda turizem je v zadnjem desetletju eksplodiral, s 3,8 milijona obiskovalcev leta 2014 na 6,3 milijona lani, letos pa jih pričakujejo rekordnih sedem milijonov. Danes je Bali manj znan po svojih edinstvenih tradicijah in bolj po svojih klubih na plaži in luksuznih letoviščih. "Veliko je zahodnjakov, ki resnično izkoriščajo cenovno dostopnost luksuznega življenjskega sloga," pravi potujoča pisateljica Gisela Williams. "Odkar smo lahko priča prevladi družbenih medijev, je to zelo površen način razumevanja krajev ... Samo vidite njegovo sliko in potem greste."

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Več kot le kulise z Instagrama

Razočaranje Zoe Rae razkriva idealizirano podobo, ki jo imajo mnogi ljudje. Hollie Marie, britanska ustvarjalka digitalnih vsebin, ki živi na Baliju, opozarja na stroške množičnega turizma. Vendar pa domačini menijo, da se njihov otok nepreklicno spreminja. Ko se turisti pritožujejo nad množicami, se mnogi odzovejo z ironijo. "Ko turisti rečejo, da so razočarani, ker je Bali tako natrpan, so del te množice, ki to povzroča," pravi balijski raziskovalec Imade Vikannanda. "Kot v prometu se sprašujemo: 'Zakaj je takšna gneča?' Ampak mi smo v avtu. Mi smo tisti, ki ustvarjamo gnečo," in dodaja: "že samo iskanje Balija na Instagramu vam bo dalo popačeno podobo resničnosti samega otoka."

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Poudaril je še: "Težava z Balijem je, da ljudje prihajajo sem in se zadržujejo le na določenih območjih, ker si želijo ogledati ljubke kavarne, obiskati kraje, vredne fotografij za Instagram. Ob tem spregledajo dejstvo, da je Bali kulturno zelo bogat otok." Tisti, ki so raziskovali otok zunaj turističnih središč, potrjujejo, da njegove naravne lepote še vedno obstajajo – od opazovanja delfinov na mirnejšem severu do bujnih, zelenih pokrajin. "Če mislite, da je Bali ena sama gneča, ste na napačnem mestu," prijazno opozarja Canny Claudya, ki se je na Bali preselila iz Džakarte. Tudi 22-letna Kadek Sintya se z nostalgijo spominja vožnje s skuterjem skozi riževa polja Cangguja. Danes je to območje eno najbolj prometno obremenjenih na otoku, njena pot v službo pa je polna hrupa in novih vil. "Zdaj me, vsakič, ko grem mimo kraja, kjer sem prej posedala, preplavi žalost. Občutek imam, kot da Bali iz dneva v dan propada," pravi.

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Gostje, ki ne spoštujejo svojih gostiteljev

Skoraj ne mine mesec dni, ne da bi se pojavile novice o turistih, ki se neprimerno obnašajo, od vožnje pod vplivom alkohola do poziranja zgoraj brez na svetih mestih. Napetosti so se od začetka vojne povečale zaradi prihoda tisočev Rusov in Ukrajincev, oblasti pa opozarjajo na povečanje kriminalnih dejavnosti, povezanih z njimi. Lokalno nezadovoljstvo narašča, vendar se prebivalci Balija, ki so odvisni od turizma, počutijo ujete. "Živimo od turizma. Če torej ustavimo turizem, od česa bomo preživeli?" se sprašuje Sintya. Kljub vsemu aktivisti in oblasti poskušajo rešiti, kar se da. Sprožene so bile pobude za čiščenje plaž in izobraževanje o odpadkih, uvedena pa je bila prepoved plastike za enkratno uporabo in smernice za obiskovalce.

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"Bali je v marsičem odličen primer pretiranega turizma," zaključuje Maria Shollenbarger, urednica za potovanja pri Financial Timesu. "Ne glede na to, kam na svetu greste, se mi zdi pomembno, da se ljudje spomnijo, da je od vas, popotnika, odvisno, ali boste z destinacijo ravnali odgovorno."

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