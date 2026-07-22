Ta osupljivi kraj je skrit v Evropi: jezero, ki je videti kot velikansko oko narave

Vulkanski krater, ki skriva skoraj popoln naravni krog

Azori so otočje, ki ga je skozi milijone let oblikovala vulkanska dejavnost. Med številnimi naravnimi čudesi otoka Sao Miguel izstopa tudi Lagoa do Pau Pique, manj znano kratersko jezero, skrito v območju vulkanskega sistema Sete Cidades. Jezero leži približno sedemsto metrov nad morjem in je obdano s strmimi zelenimi pobočji. Pogled iz zraka razkrije skoraj popolno krožno obliko, zaradi katere površina vode spominja na velikansko oko ali skrivnostno odprtino v zemeljsko notranjost. Kot pojasnjujejo pri Portal do Turismo dos Açores, je območje Sete Cidades eno najpomembnejših naravnih območij otoka Sao Miguel, kjer se prepletajo vulkanska dediščina, zaščitena pokrajina in edinstveni ekosistemi.

Pokrajina, ki razkriva moč starodavnega vulkana

Današnja mirna podoba jezera skriva burno geološko preteklost. Kraterske kotanje na Azorih so nastale po velikih vulkanskih procesih, ko so se deli vulkanskih struktur zaradi izbruhov in posedanja spremenili v globoke kotanje, v katerih se je pozneje zbrala voda.

icon-expand jezero Lagoa do Pau Pique FOTO: Profimedia

Otoki Azorov so nastali zaradi lege na stičišču tektonskih plošč, zato je vulkanska dejavnost skozi zgodovino močno zaznamovala njihovo obliko. Prav zaradi tega danes obiskovalci na enem mestu vidijo ostanke vulkanov, termalne izvire, jezera v kraterjih in nenavadne kamnite formacije. Območje Sete Cidades velja za eno najbolj prepoznavnih vulkanskih pokrajin Azorov. Po podatkih naravnega parka Azorov je velika kaldera Sete Cidades skoraj krožne oblike in predstavlja eno najbolj značilnih geoloških območij otoka Sao Miguel.

Zeleno srce Azorov obdaja neokrnjena narava

Posebnost Lagoa do Pau Pique ni samo njena oblika, temveč tudi okolica. Jezero obdaja gosta makronezijska vegetacija, značilna za atlantske otoke, kjer se zaradi milega in vlažnega podnebja razvijajo številne rastlinske vrste. Prav ta kombinacija temne vulkanske zemlje, gostega gozda in mirne vodne površine ustvarja občutek, kot da je kraj ostal skrit pred sodobnim svetom. Za razliko od bolj znanih turističnih točk na otoku je Lagoa do Pau Pique precej manj izpostavljena. Obiskovalcem ponuja drugačno izkušnjo – manj množic, več tišine in neposreden stik z naravo.

Azori – otočje, kjer vulkani ustvarjajo najlepše razglede

icon-expand Posebnost Lagoa do Pau Pique ni samo njena oblika, temveč tudi okolica. FOTO: Profimedia

Otok Sao Miguel je največji otok Azorov in pogosto velja za najbolj raznolikega med vsemi otoki portugalskega otočja. Poleg kraterskih jezer so tukaj znani tudi termalni vrelci, vulkanske doline in razgledne točke nad dramatično atlantsko pokrajino. Najbolj znano jezero na otoku je Lagoa das Sete Cidades, ki leži v veliki vulkanski kalderi in slovi po značilni modro-zeleni barvi vode. Po podatkih turističnega portala Azorov je območje zaščiteno zaradi izjemne naravne vrednosti, bogate biotske raznovrstnosti in pomembne geološke dediščine. Prav manj znani kraji, kot je Lagoa do Pau Pique, pa pogosto pokažejo pravo podobo Azorov – divjo, mirno in skoraj nedotaknjeno.

Skriti kotički, kjer narava pripoveduje svojo zgodbo

Lagoa do Pau Pique ni le še eno lepo jezero. Je ostanek časa, ko so vulkani oblikovali podobo otokov sredi Atlantskega oceana. Njena popolna krožna oblika, zelene stene kraterja in mirna vodna površina ustvarjajo prizor, ki ga je težko primerjati s katerim koli drugim krajem. Za popotnike, ki iščejo manj znane naravne znamenitosti, predstavlja ta vulkanski biser eno najbolj zanimivih doživetij na Sao Miguelu. Azori s takšnimi kraji dokazujejo, da najlepše zgodbe pogosto niso zapisane v velikih turističnih vodnikih, temveč skrite med gozdovi, vulkani in tihimi jezeri.

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