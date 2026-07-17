8 naravnih bazenov, ki so lepši od marsikatere plaže

Od vulkanskih lagun v Tihem oceanu do turkiznih slapov sredi ameriške puščave. To so kraji, kjer je skok v vodo doživetje samo po sebi.

Pamukkale, Turčija

Pamukkale je eden najbolj prepoznavnih naravnih pojavov na svetu in upravičeno nosi vzdevek 'Bombažni grad'. Snežno bele terase iz travertina nastajajo že tisočletja, ko termalna voda, bogata s kalcijevim karbonatom, teče po pobočju in ustvarja plitve bazene s svetlo modro vodo. Skupaj z antičnim mestom Hierapolis so terase od leta 1988 uvrščene na seznam Unescove svetovne dediščine. Zaradi zaščite občutljivega okolja se obiskovalci po terasah lahko sprehajajo le bosi, kopanje pa je dovoljeno samo na določenih območjih.

icon-expand Pamukkale, Turčija FOTO: Profimedia

Kleopatrin bazen, Turčija

Vam Pamukkale niso dovolj? Želite plavati med starodavnimi rimskimi stebri? To ni filmski set, ampak resničnost. Kleopatrin bazen, znan tudi kot Antique Pool, leži v antičnem mestu Hierapolis ob znamenitih terasah Pamukkale. Legenda pravi, da se je v toplih mineralnih vodah kopala tudi egipčanska kraljica Kleopatra, čeprav za to ni zgodovinskih dokazov. Po močnem potresu so se v bazen zrušili deli rimskih stavb in stebri, med katerimi lahko obiskovalci plavajo še danes. Temperatura vode se skozi vse leto giblje okoli 35 do 36 stopinj Celzija.

icon-expand Kleopatrin bazen, Turčija FOTO: Profimedia

Grotta della Poesia, Italija

Na obali Apulije se skriva naravni bazen, ki ga številni Italijani označujejo za enega najlepših krajev za kopanje v državi. Grotta della Poesia oziroma 'Jama poezije' je krožna morska laguna, nastala v apnenčastih skalah ob mestu Roca Vecchia. Po legendi se je tukaj kopala izjemno lepa princesa, katere lepota je privabljala pesnike z vsega območja. Danes kraj privablja predvsem ljubitelje plavanja, snorkljanja in skokov v morje z okoliških skal.

icon-expand Grotta della Poesia, Italija FOTO: Profimedia

Fairy Pools, Škotska

Če prisegate na ledene kopeli in vas vročina ne navdušuje preveč, so Fairy Pools na otoku Skye popolna izbira. Gre za sistem kristalno čistih tolmunov in manjših slapov pod gorovjem Black Cuillin. Voda je presenetljivo turkizna in na fotografijah pogosto spominja na tropsko laguno, v resnici pa temperatura redko preseže 10 stopinj Celzija. Kljub temu se vsako leto tisoči pohodnikov in ljubiteljev mrzlega kopanja odpravijo na osvežitev sredi ene najlepših škotskih pokrajin.

icon-expand To Sua Ocean Trench, Samoa FOTO: Profimedia

To Sua Ocean Trench, Samoa

Če bi morali izbrati en sam naravni bazen, ki najbolj spominja na prizor iz računalniške igre, bi bil To Sua Ocean Trench med glavnimi kandidati. Gre za približno 30 metrov globoko naravno jamo, napolnjeno s turkizno morsko vodo, do katere vodi strma lesena lestev. V samojščini ime To Sua pomeni 'velika plavalna jama', bazen pa je prek lavnega tunela povezan z oceanom, zato se gladina vode nežno spreminja s plimovanjem. Obdajajo ga tropski vrtovi, vulkanske skale in bujna vegetacija.

Cenote Ik Kil, Mehika

Le nekaj kilometrov od znamenitega majevskega mesta Chichén Itzá se skriva eden najbolj fotogeničnih naravnih bazenov na svetu. Ik Kil je cenote, naravna kraška vrtača, ki jo je napolnila podzemna voda. Skoraj popolnoma krožno jezero obdaja več kot 25 metrov visoka kamnita stena, čez katero se spuščajo dolge trte in tropsko rastlinje. Smaragdna voda je bila za Maje sveti kraj in pomemben vir pitne vode, danes pa velja za eno največjih naravnih znamenitosti polotoka Jukatan.

Semuc Champey, Gvatemala

Maji so ta kraj poimenovali Semuc Champey, kar pomeni 'kjer reka izgine pod zemljo'. In res. Pod približno 300 metrov dolgim apnenčastim mostom teče reka Cahabón, nad njo pa se razprostira veriga turkiznih naravnih bazenov. Geološki pojav je tako nenavaden, da obiskovalca hitro prepriča, da gleda nekaj, kar ne bi smelo obstajati v naravi. Kljub odmaknjeni lokaciji velja Semuc Champey za eno največjih naravnih znamenitosti Srednje Amerike.

icon-expand Havasu Falls, ZDA FOTO: Profimedia

Havasu Falls, ZDA

Večina najlepših krajev na svetu je danes dosegljiva z avtomobilom ali turističnim avtobusom. Havasu Falls v Arizoni ni eden izmed njih. Do slapa, ki se skriva globoko v kanjonu na območju rezervata plemena Havasupai, vodi približno 16 kilometrov dolga pohodniška pot. Ko po urah hoje končno zagledate intenzivno turkizno vodo pod več kot 30 metrov visokim slapom, hitro pozabite na utrujene noge. Prav težja dostopnost je razlog, da kraj še vedno ohranja divji značaj. Brez množic, brez betonskih sprehajališč in brez hotelskih kompleksov.

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