Glasba
Pevec ima raka
Vesolje
V vesolje je prvič poletela ženska na invalidskem vozičku
Glasba
Umrla je glasbena legenda
Novice
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Arhiv člankov
Svet
Kam na oddih? Ta evropska mesta so pozimi najlepšaOdkrijte čarobne evropske metropole, ki pozimi zasijejo v luči prazničnih okraskov in ponujajo edinstveno doživetje z manj gneče ter ugodnejšimi cenami.
Svet
Življenje na Baliju: Problemi, o katerih se ne govoriNekdanja prebivalka tako imenovanega Otoka bogov je odkrito spregovorila o tem, kakšno je v resnici življenje na Baliju.
Potovanja
Otok, na katerem nočitev stane samo 24 evrovBi se radi umaknili od božičnega vrveža? Čudovita destinacija, ki je od nas oddaljena par ur, vam ponuja edinstveno priložnost za edinstvene počitnice.
Svet
Advent v Zagrebu: Najlepše lokacije, ki jih morate obiskatiAdvent v Zagrebu 2025 bo od 29. novembra do 7. januarja ponudil festival svetlobe, glasbe in umetnosti. Odkrijte najlepše lokacije, ki jih ne smete zamuditi.
Zdravje
To je krivo, da na potovanju ne morete na veliko potreboZakaj gremo na potovanju težje na veliko potrebo? Gastroenterolog razkriva razloge.
Potovanja
Skriti biser Evrope, ki so ga označili za najboljše mesto na svetuSpoznajte evropsko prestolnico, ki jo mnogi spregledajo, a ponuja vse – od zgodovinskega mestnega jedra, prijaznih ljudi, odlične hrane in nizkih cen do čistega zraka in bližnjih naravnih lepot.
Slovenija
Kdaj se letos prižgejo praznične lučke v največjih mestih v Sloveniji?Preverite, kdaj se bodo letos prižgale praznične lučke v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Tukaj so datumi, ure in vse ključne informacije o začetku decembrskega dogajanja v največjih slovenskih mestih.
Potovanja
Najslabše mesto na svetu? Popotnik razkril šokantno izkušnjoYouTuber Drew Binsky, ki je obiskal vseh 197 držav sveta, je razkril, katero mesto ga je najbolj razočaralo. Conakry v Gvineji je opisal kot nevarno, dolgočasno in neprijazno – celo sredi državnega udara.
Slovenija
Ste vedeli? Laško je veliko več kot le pivoLaško, poznano po pivu, ponuja tudi terapevtske vrelce, staro mestno jedro in pohodniške poti za popoln vikend oddih v objemu narave.
Svet
ERASMUS izmenjava: 5 resnic, o katerih profesorji ne govorijoErasmus izmenjava je lahko finančno in socialno zelo zahtevna. V prispevku razkrivamo, zakaj denar hitro izpuhti, zakaj nekatera prijateljstva niso iskrena in kako se izogniti težavam s priznavanjem izpitov, da vam ne bo treba vračati štipendije.
Svet
Mesto, ki jeseni dobi poseben čar: Do njega vas z avtom loči le nekaj urMestne znamenitosti so sicer impresivne celo leto, a jim jesen dá še bolj poseben čar.
