Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen

Svet
Pevec ima raka
V vesolje je prvič poletela ženska na invalidskem vozičku
Umrla je glasbena legenda
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Kam na oddih? Ta evropska mesta so pozimi najlepša
Kam na oddih? Ta evropska mesta so pozimi najlepša

Odkrijte čarobne evropske metropole, ki pozimi zasijejo v luči prazničnih okraskov in ponujajo edinstveno doživetje z manj gneče ter ugodnejšimi cenami.
Življenje na Baliju: Problemi, o katerih se ne govori
Življenje na Baliju: Problemi, o katerih se ne govori

Nekdanja prebivalka tako imenovanega Otoka bogov je odkrito spregovorila o tem, kakšno je v resnici življenje na Baliju.
Otok, na katerem nočitev stane samo 24 evrov
Otok, na katerem nočitev stane samo 24 evrov

Bi se radi umaknili od božičnega vrveža? Čudovita destinacija, ki je od nas oddaljena par ur, vam ponuja edinstveno priložnost za edinstvene počitnice.
Advent v Zagrebu: Najlepše lokacije, ki jih morate obiskati
Advent v Zagrebu: Najlepše lokacije, ki jih morate obiskati

Advent v Zagrebu 2025 bo od 29. novembra do 7. januarja ponudil festival svetlobe, glasbe in umetnosti. Odkrijte najlepše lokacije, ki jih ne smete zamuditi.
To je krivo, da na potovanju ne morete na veliko potrebo
To je krivo, da na potovanju ne morete na veliko potrebo

Zakaj gremo na potovanju težje na veliko potrebo? Gastroenterolog razkriva razloge.
Skriti biser Evrope, ki so ga označili za najboljše mesto na svetu
Skriti biser Evrope, ki so ga označili za najboljše mesto na svetu

Spoznajte evropsko prestolnico, ki jo mnogi spregledajo, a ponuja vse – od zgodovinskega mestnega jedra, prijaznih ljudi, odlične hrane in nizkih cen do čistega zraka in bližnjih naravnih lepot.
Kdaj se letos prižgejo praznične lučke v največjih mestih v Sloveniji?
Kdaj se letos prižgejo praznične lučke v največjih mestih v Sloveniji?

Preverite, kdaj se bodo letos prižgale praznične lučke v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Tukaj so datumi, ure in vse ključne informacije o začetku decembrskega dogajanja v največjih slovenskih mestih.
Najslabše mesto na svetu? Popotnik razkril šokantno izkušnjo
Najslabše mesto na svetu? Popotnik razkril šokantno izkušnjo

YouTuber Drew Binsky, ki je obiskal vseh 197 držav sveta, je razkril, katero mesto ga je najbolj razočaralo. Conakry v Gvineji je opisal kot nevarno, dolgočasno in neprijazno – celo sredi državnega udara.
Ste vedeli? Laško je veliko več kot le pivo
Ste vedeli? Laško je veliko več kot le pivo

Laško, poznano po pivu, ponuja tudi terapevtske vrelce, staro mestno jedro in pohodniške poti za popoln vikend oddih v objemu narave.
ERASMUS izmenjava: 5 resnic, o katerih profesorji ne govorijo
ERASMUS izmenjava: 5 resnic, o katerih profesorji ne govorijo

Erasmus izmenjava je lahko finančno in socialno zelo zahtevna. V prispevku razkrivamo, zakaj denar hitro izpuhti, zakaj nekatera prijateljstva niso iskrena in kako se izogniti težavam s priznavanjem izpitov, da vam ne bo treba vračati štipendije.
Mesto, ki jeseni dobi poseben čar: Do njega vas z avtom loči le nekaj ur
Mesto, ki jeseni dobi poseben čar: Do njega vas z avtom loči le nekaj ur

Mestne znamenitosti so sicer impresivne celo leto, a jim jesen dá še bolj poseben čar.
Jesen v japonkah: Dobrodošli v najlepšem mestu španskih Benetk
Jesen v japonkah: Dobrodošli v najlepšem mestu španskih Benetk

Ker je tam gradnja visokih stavb strogo prepovedana, večina hiš v mestu ne presega dveh nadstropij, prepoznavne bele fasade z rdečimi, modrimi ali rumenimi črtami pa so postale zaščitni znak kraja ...
