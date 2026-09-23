Popolna jesenska garderoba: 10 stvari, brez katerih enostavno ne gre

Manj je več – kaj je t.i. kapsulna garderoba?

Dobro sestavljena ženska jesenska garderoba omogoča enostavno in hitro ustvarjanje zanimivih kombinacij brez vsakodnevnega sprenevedanja, kaj obleči. Omejuje tudi nepotrebne nakupe in poskrbi, da se med seboj vse ujema. Prav v tem je bistvo jesenske kapsulne garderobe (ang. capsule wardrobe). Gre za koncept omejevanja garderobe na nekaj kosov, ki jih lahko med seboj poljubno kombinirate. To ni strogo omejevanje števila oblačil, temveč za izbira tega, kar se med seboj lepo dopolnjuje. Pri ustvarjanju kapsulne garderobe iz modnih kosov, ki jih preprosto morate imeti za letošnjo jesen, upoštevajte osnovna pravila: - vsa oblačila se morajo med seboj ujemati, da jih lahko poljubno kombinirate, - kosi morajo imeti določeno barvno paleto, ki je dobro videti v poljubnih kombinacijah, - kose izbirajte glede na življenjski slog in priložnosti, za katere najpogosteje ustvarjate stajlinge, - vsak nov kos bi vam moral dati dodatne ideje za nove kombinacije.

icon-expand Dobro sestavljena ženska jesenska garderoba omogoča enostavno in hitro ustvarjanje zanimivih kombinacij FOTO: Arhiv naročnika

Primer kapsulne garderobe za ženske: nepogrešljivi kosi za letošnjo jesen

Izbrali smo deset kosov, s katerimi lahko ustvarite popolno jesensko kapsulno garderobo: 1. Majica z dolgimi ali kratkimi rokavi – izberite jo v svoji najljubši barvi iz izbrane barvne palete. Tako bo tudi preprost kos postal ključni poudarek vsakega stajlinga. 2. Srajca iz jeansa ali srajca s karirastim vzorcem – jeans je eden najbolj vsestranskih materialov, karo pa se to sezono znova vrača med vodilne modne trende. Srajca bo kot nalašč za ustvarjanje zanimivih slojev in prve hladnejše jesenske dni. 3. Črtasta srajca – z njo boste vsaki kombinaciji z lahkoto dodali pridih elegance. 4. Ženski telovnik – lahko je eleganten ali prešit, odvisno od vašega sloga in priložnosti. Elegantnega izberite za elegantne in bolj prefinjene videze. Prešit telovnik pa bo nepogrešljiv, če prisegate na udobna, vsakodnevna oblačila. 5. Pulover s kratkimi rokavi – zanimiv kos, ki ga lahko oblečete pod jopico, čez srajco ali majico z dolgimi rokavi, ali pa ga nosite samostojno. Je ženstven in eleganten, a hkrati izjemno praktičen za vsakodnevne kombinacije. 6. Jopica z gumbi – nosite jo lahko odpeto čez majico kot dodatni sloj, čez srajco ali pa zapeto kot samostojen zgornji del. Popolna izbira za hladnejše dni. 7. Majica z dolgimi rokavi – udoben in moden kos. Vsakemu stajlingu doda ščepec športnega značaja in sproščene elegance. 8. Gladke ženske hlače z ravnim krojem – eden najbolj vsestranskih kosov kapsulne garderobe. Brez težav jih boste kombinirali s kakršnimkoli zgornjim delom za skoraj vse priložnosti. 9. Krilo A-kroja – odlična izbira, ko si želite več ženstvenosti in elegance, ali pa preprosto takrat, ko se naveličate hlač. 10. Spodnji del trenirke ali udobne pletene hlače – popolne za sprehod, trening, preživljanje časa doma, za vikend hišo, polet z letalom in vse priložnosti, ki zahtevajo popolno udobje.

Kako ustvariti jesenske stajlinge iz le 10 kosov?

Največja prednost kapsulne garderobe je možnost poljubnega kombiniranja, s čimer iz istih oblačil ustvarite povsem različne videze. Vse zgornje dele – torej majice, srajce, puloverje, jopice in telovnike – lahko preprosto kombinirate z vsemi spodnjimi deli. Ustvarite lahko tudi zanimive slojevite kombinacije: pod pulover, na primer, oblečete srajco in vse skupaj skombinirate s krilom, elegantnimi hlačami ali celo trenirko.

icon-expand arve tvorijo harmonično barvno shemo, ki jo lahko prenesete naravnost v svojo omaro FOTO: Arhiv naročnika

Barve v jesenski kapsulni garderobi: letošnja barvna paleta

Da bi sestavili pravo kapsulno garderobo za letošnjo jesen, potrebujete še barvno paleto. V njej je dobro imeti: - osnovo – najpogosteje nevtralne barve, ki se podajo k vsemu, npr. belo, črno, temno modro, sivo, bež; - dopolnilne barve – vaše najljubše barve, ki se med seboj ujemajo, npr. bordo rdečo, rjavo in karamelno ali svetlo modro, roza in rjavo (izberite od 3 do 5 barv, vendar ne pretiravajte s količino); - barvni poudarek – v skladu s trendi ali vašimi osebnimi preferencami, npr. roza, svetlo modro, rdečo, zeleno, oranžno. Navdih lahko najdete tudi v barvnih paletah posameznih znamk za določen letni čas, ki pogosto uporabljajo idejo kapsulne garderobe. V najnovejši jesenski kolekciji trgovine Pepco se na primer pojavljajo: globoki odtenki bordo rdeče, klasična črna, temen jeans, osvežujoča bela, nevtralna bež ter modni pasteli – svetlo modra in roza. Barve tvorijo harmonično barvno shemo, ki jo lahko prenesete naravnost v svojo omaro. Oblačila se med seboj ujemajo, vzorci, kot so črte ali karirasti vzorec, pa naredijo jesenske stajlinge še zanimivejše.

Kako nove kose vključiti v že obstoječo jesensko garderobo?

Če želite ustvariti jesensko kapsulno garderobo, vam ni treba zavreči tega, kar že imate. Najbolje je, da začnete s pregledom omare in oblačila razdelite v 3 skupine: - to nosim pogosto in rada – to bo vaša osnova, - to imam rada, a nosim le redko – razmislite, kaj manjka, da bi te kose pogosteje uporabili za ustvarjanje stajlingov, - tega ne nosim – morda jih lahko podarite, prodate ali pospravite za kasneje. Nato na podlagi tega, kar že imate, določi barvno paleto in razmislite, ali želite dodati nove barve ali pa raje gradite na tistih, ki jih že imate. Preverite, kako lahko kombinirate stara oblačila z novimi ter tako osvežite svojo garderobo. Poiščite elemente, ki bodo druge elemente povezali v sklope.

Kateri so nepogrešljivi kosi letošnje jeseni in ali se jih splača imeti v kapsulni garderobi?