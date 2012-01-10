Ta stran je bila umaknjena

Presodili smo, da javni interes za obdelavo osebnih podatkov oziroma objavo članka, ki je bil na tem naslovu ne obstaja več, ali pa je ta interes manjši od pravice posameznika do zasebnosti.
Uredništvo Moskisvet.com.
Za umik vsebine smo se odločili, ker prepoznamo, da ima omenjena oseba ali več oseb v tem članku "pravico do pozabe". Ta umik ne pomeni, da informacije v članku ne držijo. Splošna uredba o varstvu podatkov (EU 2016/679) v 17. členu obravnava "pravico do pozabe".
Presodili smo, da javni interes za obdelavo osebnih podatkov oziroma objavo članka, ki je bil na tem naslovu ne obstaja več, ali pa je ta interes manjši od pravice posameznika do zasebnosti.
Uredništvo Moskisvet.com.