Tragična smrt zvezdnika resničnostnega šova: Umrl pri 35 letih

Jake Hall

Po poročanju britanskih medijev so Jakea Halla našli v najeti vili v kraju Santa Margalida na Majorki, potem ko naj bi se zabava po nočnem izhodu nadaljevala še v zgodnjih jutranjih urah. Policija trenutno preiskuje možnost tragične nesreče, pri kateri naj bi Hall zadel v steklena vrata in utrpel usodne poškodbe. Reševalne službe so prispele v vilo zgodaj zjutraj, vendar igralcu in vplivnežu niso več mogli pomagati. Španska civilna garda naj bi zaslišala več oseb, ki so bile v času dogodka prisotne v vili, aretacij pa za zdaj niso izvedli.

Policija še preiskuje okoliščine smrti

Preiskovalci naj bi po navedbah medijev preverjali več okoliščin dogodka. Po poročanju Page Six naj bi bil Hall pred nesrečo v razburjenem stanju, pri čemer naj bi bila prisotna tudi alkohol in druge substance, vendar uradni rezultati preiskave še niso znani. Kot poroča AOL UK, policija smrti za zdaj ne obravnava kot kaznivega dejanja, ampak kot možno nesrečo, dokončne odgovore pa naj bi dala obdukcija, ki bo opravljena v Palmi de Mallorci.

Kdo je bil Jake Hall

Jake Hall je zaslovel v britanskem resničnostnem šovu The Only Way Is Essex, kjer je postal prepoznaven obraz britanske zabavne scene. Poleg televizijske kariere se je ukvarjal tudi z modo in bil vplivnež na družbenih omrežjih. Z nekdanjo partnerico Misse Beqiri ima 8-letno hčerko River. Njegovo zasebno življenje je pogosto polnilo britanske tabloide, predvsem zaradi burnega odnosa z nekdanjimi partnerkami.

Njegova zadnja objava pretresla oboževalce

Posebno pozornost je po njegovi smrti pritegnila zadnja objava na družbenih omrežjih. Kot poroča The Sun, je Hall le nekaj ur pred smrtjo objavil zapis o življenjskih težavah in poskušanju osredotočanja na pozitivne stvari v življenju: "Življenje je včasih res kaotično, ampak skušal se bom spominjati lepih stvari. Ob vsem, kar doživljam, samo ustvarjam umetnost – v različnih oblikah."

