Razkrit vzrok smrti mlade zvezdnice kultnega filma Krog

Daveigh Chase je bila ena najbolj prepoznavnih otroških igralk zgodnjih 2000-ih. Zaslovela je z vlogami v filmih Krog, Donnie Darko in z glasovno vlogo Lilo v animiranem filmu Lilo & Stitch. Kot poročajo People in več ameriških medijev, je v kasnejših letih postopoma izginila iz javnosti, kar je sprožilo številna ugibanja o njenem življenju.

Zadnja leta življenja

Po poročanju The Wrap in Newsweekovih povzetkov primerov iz Hollywooda se je igralka v zadnjih letih soočala z resnimi osebnimi težavami, vključno z odvisnostjo in življenjem na robu družbe v Los Angelesu. Kot navaja New York Post, je bila v določenem obdobju brez stalnega bivališča, njeno zdravstveno stanje pa naj bi se v zadnjih mesecih hitro slabšalo.

icon-expand Daveigh Chase FOTO: Profimedia

Kaj se je zgodilo pred smrtjo

Kot poročajo ameriški mediji, med njimi ABC News in AP News povzetki, je bila igralka pred smrtjo hospitalizirana zaradi hudih zdravstvenih zapletov, vključno z okužbami in splošnim poslabšanjem stanja. Njena smrt je bila kasneje uradno povezana z aidsom, pri čemer so prispevale tudi druge zdravstvene težave, kot navaja Los Angeles County Medical Examiner, ki ga povzema več medijev. Kot poroča New York Post, je njena smrt sprožila številne odzive v Hollywoodu, saj je šlo za igralko, ki je zaznamovala generacijo gledalcev v zgodnjih 2000-ih. Mediji poudarjajo, da je bila njena življenjska pot primer tragičnega padca iz hollywoodske slave v popolnoma drugačno realnost, kar je dodatno okrepilo zanimanje javnosti.

Pomembno o zdravju in življenju s HIV

Kot poudarjajo strokovnjaki iz organizacij, kot je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), lahko ljudje, ki so HIV-pozitivni, ob sodobnem zdravljenju živijo dolgo in kakovostno življenje. Ključno je zgodnje odkrivanje okužbe ter redno jemanje predpisane terapije, ki virus učinkovito nadzoruje. Po podatkih zdravstvenih strokovnjakov je pomembno, da se zdravljenje ne prekinja, saj lahko sodobna protiretrovirusna zdravila močno zmanjšajo količino virusa v telesu in preprečijo razvoj aidsa. Kot navaja UNAIDS, je ob pravilnem zdravljenju možno doseči tako nizko raven virusa, da ta ni več zaznaven in se ne prenaša naprej. Zelo pomembna je tudi psihološka podpora in redni zdravniški pregledi, saj zgodnja diagnoza bistveno izboljša prognozo. Strokovnjaki poudarjajo, da HIV danes ni več smrtna obsodba, temveč kronično obvladljiva bolezen, če je zdravljenje pravočasno in dosledno.