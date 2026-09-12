Župan se je ujel v lastno past: radar, ki ga je podprl, ga je dvakrat kaznoval

V Albstadtu, mestu v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg, so prometne kazni v zadnjem obdobju močno povečale prihodke mestne blagajne. Po podatkih časnika Bild so se prihodki mesta iz prometnih kazni v enem letu podvojili in dosegli približno dva milijona evrov. Posebej učinkovit naj bi bil radar, ki je prispeval okoli 1,4 milijona evrov. Za zgodbo je še bolj zanimivo, da je bil eden od ljudi, ki so podpirali oziroma spodbujali namestitev prometnega nadzora, tudi mestni župan Roland Tralmer. Radarji so sicer namenjeni predvsem izboljšanju prometne varnosti in spoštovanju omejitev hitrosti, ne pa polnjenju mestnih blagajn. Tudi mesto Albstadt na svoji spletni strani poudarja, da je prometni nadzor del prizadevanj za večjo varnost in red na mestnih ulicah.

icon-expand Radar FOTO: POP TV

Potem je radar ujel še župana

Župan pa pri zagovarjanju prometnih pravil ni ostal zgolj pri besedah. Kot je poročal Süddeutsche Zeitung, je bil 59-letni politik v nekaj mesecih dvakrat kaznovan zaradi prekoračitve hitrosti. Še posebej ironično je, da se je to zgodilo prav v njegovem mestu. V prvem primeru je vozil 56 kilometrov na uro na območju, kjer je bila dovoljena hitrost 50 kilometrov na uro. Drugič je merilnik pokazal 58 kilometrov na uro. Podrobnosti je potrdil tudi lokalni časnik Schwäbische Zeitung, ki je navedel, da je bil Tralmer enkrat ujet pri stacionarnem radarju v Lautlingenu, drugič pa pri mobilni kontroli v Ebingenu. Za obe prekoračitvi je plačal po 60 evrov.

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Dvakrat kaznovan, a brez kazenskih točk

Čeprav se zgodba sliši precej huje, kot je bila v resnici, Tralmer ni bil nevaren divjak za volanom. Pri obeh vožnjah je šlo za razmeroma majhno prekoračitev dovoljene hitrosti. Nemški FOCUS je poročal, da je moral politik zaradi vsakega prekrška plačati 30 evrov opozorilne globe, njegovo število kazenskih točk v Flensburgu pa je ostalo pri nič.

Poudaril, da je za to ravnanje kriv povsem sam

Prvič je bil zamišljen – pojasnil je, da je bil ob prvi prekoračitvi hitrosti z mislimi drugje. Pred tem je imel sestanek v cerkvi, nato pa se je usedel v avtomobil in očitno ni dovolj pozorno spremljal hitrosti. Ko je ugotovil, da ga je radar fotografiral, je bil po lastnih besedah predvsem jezen nase. Pri drugem prekršku je bila okoliščina nekoliko drugačna. Med vožnjo je prek sistema za prostoročno telefoniranje govoril z drugim županom. Pogovor je bil, kar je za zgodbo skoraj nekoliko preveč simbolično, povezan prav s komunalnimi financami.

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Ironija, ki je zabavala Nemčijo

Zgodba je hitro pritegnila pozornost nemških medijev, saj združuje dve na videz nasprotni plati lokalne politike. Na eni strani je župan, ki podpira nadzor hitrosti in ukrepe za večjo prometno varnost. Na drugi strani pa isti človek, ki se je moral zaradi lastne prekoračitve hitrosti dvakrat soočiti s posledicami sistema, ki ga pomaga zagovarjati. Nemški t-online je zgodbo predstavil kot nenavadno epizodo lokalne politike, pri kateri je župan na lastni koži občutil delovanje prometnega nadzora. Tralmer pa dogodka ni poskušal prikriti. Prav nasprotno, o obeh primerih je javno govoril in priznal, da je bila odgovornost njegova.

Župan se je iz neprijetne zgodbe pošalil