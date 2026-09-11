Zoja je nova slovenska lepotna kraljica

Pred mednarodno strokovno žirijo je Zoja Vernik Šimek osvojila prestižni naziv World Top Model Slovenia 2026 ter nagrado, ki ji odpira vrata v svet mednarodne mode. Med drugim jo čaka nastop na Fashion Weeku v Milanu leta 2027, že 5. decembra 2026 pa bo Slovenijo zastopala na svetovnem finalu World Top Model v Milanu. Na letošnjem svetovnem finalu naj bi sodelovalo več kot 100 modelov s petih celin.

"Naziv World Top Model Slovenia mi pomeni neizmerno veliko in je zame uresničitev dolgoletnih sanj ter pomemben korak naprej v svetu mode. Ponosna sem, da sem postala del čudovite ekipe pod vodstvom Kaly Kolonič, ki se resnično trudi modelom omogočiti številne projekte in priložnosti ter jim predati dragocene izkušnje," je po zmagi povedala Zoja.

Mlada Mariborčanka se že veseli novih izzivov, ki jo čakajo v prihodnjih mesecih. "Veselim se svetovnega finala, kjer bodo sodelovali modeli z vsega sveta. Prav tako se veselim modeling akademije v Italiji, ki jo organizira World Top Model, nastopov na Fashion Weekih ter novih poznanstev, izkušenj in sodelovanj z modnimi agenti iz najpomembnejših modnih prestolnic."

Za Zojo je zmaga tudi potrditev, da se ji uresničujejo dolgoletne sanje. "Vesela sem, da sem postala del projekta World Top Model, ki je velika odskočna deska v svet modelinga. Kot mlada ženska se v tej organizaciji počutim spoštovano, cenjeno in podprto, saj jim je spoštovanje do žensk na prvem mestu."

Pred Zojo je tako novo poglavje v karieri, ki jo bo iz Slovenije popeljalo na eno največjih mednarodnih modnih prizorišč. Prvi veliki izziv jo čaka že decembra, ko se bo v Milanu pomerila z modeli z vsega sveta.