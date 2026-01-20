Moskisvet.com
Pogreb princese Irene.
Novice

Umrla je princesa

E.R.
20. 01. 2026 02.30
0

Grška in španska kraljeva družina žalujeta za princeso Ireno, ki je v 84. letu starosti preminula v Madridu. Znana po svoji skromnosti, duhovnosti in humanitarnem delu, je princesina življenjska pot predstavljala drugačen obraz evropske aristokracije, polna osebnih odločitev kljub kraljevski krvi.

Slovo od princese, ki je živela daleč od blišča dvorov

Grška in španska kraljeva družina sta sporočili, da je v 84. letu starosti umrla princesa Irena, mlajša sestra kraljice Sofije in nekdanjega grškega kralja Konstantina II., piše dnevnik.hr Umrla je 15. januarja 2026 v madridski palači Zarzuela, obdana s svojimi najbližjimi. Pogreb je potekal na družinskem pokopališču Tatoi.

Njen nečak, prestolonaslednik Pavlos, se je od nje poslovil z ganljivimi besedami:

"Ženska tihe moči, globoke vere in neomajne predanosti svoji družini ... Irena je bila vir modrosti, zvestobe in ljubezni. Njen odhod pušča tišino, ki je nemogoče zapolniti."

Otroštvo v izgnanstvu in življenje med dvema kraljevskima hišama

Princesa Irena se je rodila 11. maja 1942 v Južni Afriki, kjer je bila njena družina med drugo svetovno vojno v izgnanstvu. Bila je najmlajša hči kralja Pavla in kraljice Friderike iz hiše Glücksburg. Čeprav je pripadala eni najstarejših evropskih dinastij, je že zgodaj izstopala po svoji skromnosti in želji po zasebnosti.

Po vrnitvi v Evropo je večino življenja preživela ob sestri Sofiji. Dolga leta je živela v palači Zarzuela v Madridu, kjer je postala skoraj neločljiv del španske kraljeve družine. Leta 2018 je pridobila tudi špansko državljanstvo.

Princesa, ki se ni želela poročiti

Irena se nikoli ni poročila in ni imela otrok, kar je bilo pogosto predmet medijskih ugibanj. V mladosti so ji pripisovali simpatije z različnimi evropskimi aristokrati, med drugim s hesenskim princem Moritzem in Michelom Orléanskim.

Nekateri viri omenjajo, da naj bi poroki nasprotovala njena mati Friderika in celo svak, kralj Juan Carlos. A najpogosteje se kot razlog navaja njena osebna odločitev. Bila je neodvisna, uporniška in – kot naj bi sama nekoč priznala – težka za skupno življenje.

Prav ta neodvisnost je postala del njenega značaja in javne podobe.

Umetnica, intelektualka in humanitarka

Princesa Irena je bila izjemno izobražena in nadarjena. Nekaj let je delovala kot profesionalna pianistka, zanimala pa so jo tudi arheologija, filozofija in primerjalna religiologija.

Velik del življenja je posvetila humanitarnemu delu. Ustanovila je organizacijo "Svet v harmoniji", ki se je ukvarjala z medkulturnim dialogom in dobrodelnimi projekti. V to delo je vložila tudi del svojega osebnega premoženja.

Življenje v tujini in duhovna pot

Po padcu grške monarhije leta 1967 je družina ponovno odšla v izgnanstvo. Irena je živela v Italiji, nato v Indiji, kjer je poglobila svoje zanimanje za vzhodnjaško duhovnost, meditacijo in asketski način življenja.

Od leta 1981 je bila stalno naseljena v Španiji, kjer je ostala do smrti. Mediji so jo pogosto opisovali kot osebo, ki je živela preprosto, skromno in duhovno bogato življenje.

Močna vez s sestro Sofijo in bratom Konstantinom

Princesa Irena je bila izjemno povezana s svojo sestro, kraljico Sofijo. Živeli sta skupaj desetletja, Sofija pa naj bi celo odpovedala zaroke, da bi bila ob njej v zadnjih dneh.

Zelo blizu je bila tudi bratu Konstantinu II. Po njegovi smrti leta 2023 je pogosto izražala željo, da bi bila pokopana v Grčiji. Umrla je le pet dni po obletnici njegove smrti.

Nazadnje so jo v javnosti videli na poroki njenega nečaka, princa Nikolaja.

Princesa, ki je izbrala tišino namesto prestola

Irena nikoli ni bila v središču pozornosti evropskih dvorov, a prav zaradi svoje skromnosti, intelektualne širine in predanosti humanitarnemu delu je ostala ena najbolj zanimivih osebnosti evropske aristokracije.

Namesto življenja v razkošju je izbrala pot duhovnosti, zasebnosti in služenja drugim – in prav to jo je naredilo tako edinstveno.

dnevnik.hr

