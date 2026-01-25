Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč

Ko vsakdan postane boj zaradi lastnega telesa

Melissa Ashcroft, 30-letnica iz Blairgowrieja, se že leta spopada z bolečinami, ki jih povzroča izjemno velika teža njenih prsi, poroča LADbible. Težava je postala tako huda, da se zjutraj komaj dvigne iz postelje, dvigovanje hčerke pa je zanjo skoraj nemogoče. Kot pravi sama: "Glede na moj hrbet se mi zdi, kot da bi imela 70 let." Ker ne želi jemati protibolečinskih zdravil, saj ji povzročajo omotico, je bila prisiljena poiskati drugo rešitev – in se je obrnila na množično financiranje, da bi si lahko končno privoščila operacijo zmanjšanja prsi.

Bolečine, ki trajajo že od pubertete

Melissa se s težavami spopada že od mladosti. Bolečine v hrbtu so se začele v puberteti, pri dvajsetih pa je prvič izrazila željo po operaciji. Takrat ji je zdravnik svetoval, naj počaka, dokler ne bo imela otrok in jih dojila. Danes je mama dveh otrok, a operacije prek NHS še vedno ne more dobiti. Razlog je njen ITM 35, medtem ko bi morala imeti 27, da bi bila upravičena do posega. "Ne morem dvigniti hčerke in to je srce parajoče," pravi. "Želim se igrati z njo, jo dvigniti, biti aktivna mama."

Ko vsakdanja opravila postanejo izziv

Melissa opisuje, da jo bolečine omejujejo na vsakem koraku. "Če čistim, moram delati premore, dokler bolečina ne popusti. Zjutraj ne morem ničesar, dokler ne raztegnem hrbta." Nekoč je celo prosila moža, naj ji med tehtanjem drži prsi – tehtnica je pokazala 1,8 kilograma razlike. Poskusila je fizioterapijo in druge metode, a nič ni pomagalo.

Ujetnica lastnega telesa in sistema

NHS ji operacije ne odobri, dokler ne shujša, a prav bolečine ji onemogočajo vadbo. "Ne morem iti v telovadnico. Preveč boli," pojasnjuje. Predlagali so ji injekcije za hujšanje, a jih zavrača, saj sta imela dva družinska člana zaradi njih resne stranske učinke. "Ne želim, da bi se počutila tako slabo," pravi. Tudi stroški vsakdanjih stvari so zanjo izziv: "Modrčki v moji velikosti stanejo 82 funtov. Tega si ne morem privoščiti. Kupujem manjše, ki so še vedno 20 funtov, a mi sploh ne ustrezajo." Zaradi stranskih učinkov je morala prenehati jemati tudi naproksen, ki so ji ga predpisali za lajšanje bolečin.

Zasebna operacija kot edina možnost

Leta 2022 je opravila zasebni posvet, kjer so ji povedali, da lahko operacijo opravi brez omejitve ITM, čeprav so ji svetovali, naj pred posegom poskuša shujšati. Cena posega pa je previsoka, zato se je odločila za zbiranje sredstev. Melissa pravi, da bi ji operacija popolnoma spremenila življenje: "To bi mi pomenilo vse. Kot da bi imela vse božiče v enem dnevu." Če ji bo uspelo zbrati dovolj denarja, načrtuje celo majhno praznovanje.

Želja, ki je več kot le estetska

Za Melisso operacija ni le estetska odločitev – gre za možnost, da ponovno zaživi brez bolečin in da lahko brez omejitev skrbi za svoja otroka. "Lahko bi se igrala z njima v parku, ju dvignila, tekla za njima. To si želim bolj kot karkoli."

