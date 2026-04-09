Odločeno: Ženska, odgovorna za smrt zvezdnika, dobila 15 let zapora

42-letna Jasveen Sangha, znana kot Ketamine Queen, je bila na zveznem sodišču v Los Angelesu obsojena na 15 let zapora zaradi prodaje ketamina, ki je pripeljal do smrti igralca Matthewja Perryja iz serije Prijatelji. Sangha je bila med petimi obtoženimi, ki so priznali krivdo, njeno vlogo pa so oblasti ocenile kot ključno v tragediji, ki je pretresla javnost.

Kdo je Jasveen Sangha?

Jasveen Sangha je britansko-ameriška ženska, ki je delovala kot distributerka nezakonitih drog iz svojega stanovanja v North Hollywoodu. Po poročanju Reutersa je Sangha delovala kot 'stash house' – točka, kjer je skladiščila in prodajala različne droge, vključno s ketaminom, metamfetaminom, kokainom in ponarejenimi tabletami Xanax. Sama je v priznanju krivde septembra 2025 priznala krivdo po petih točkah obtožnice, vključno z nezakonito distribucijo ketamina in distribucijo mamil, ki so povzročila smrt. Ketamin, ki ga je prodajala, je povezan z več primeri prevelikega odmerjanja, med njimi tudi s smrtjo Perryja, kot so ugotovili tožilci.

Kako je Sangha prispevala k smrti Matthewja Perryja

Matthew Perry, najbolj znan po vlogi Chandlerja Binga v kultni seriji Prijatelji, je umrl oktobra 2023 pri starosti štiriinpetdesetih let. Sodni izvedenec je kot glavni vzrok smrti navedel akutne učinke ketamina, ki mu je bil dan tik pred tragedijo, ter utopitev v domačem jacuzziju. Perry je sicer javno govoril o svojih dolgotrajnih težavah z odvisnostjo, a se je v mesecih pred smrtjo še boril z motivacijo za okrevanje.

Zvezni tožilci so ugotovili, da je Sangha prodala več kot petdeset vial ketamina prek vmesnega trgovca Erika Fleminga, ki jih je kasneje dostavil Perryjevi osebni asistentki. Ta je Perryju nato dajala ketamin v več odmerkih, zadnji pa je bil usoden. Sangha naj bi bila seznanjena, da so ti odmerki namenjeni prav Perryju, kot poroča Reuters.

Kazenske obsodbe drugih vpletenih

Poleg Sanghe so v tem primeru obtoženi in že obsojeni še drugi, čeprav z milejšimi kaznimi. Na primer, nekdanji zdravnik Salvador Plasencia je bil obsojen na dve leti in pol zaporne kazni zaradi nezakonite distribucije ketamina igralcu v mesecih pred njegovo smrtjo, kot poroča Euronews. Drugi zdravnik, Mark Chavez, je prejel hišni pripor in družbenokoristno delo zaradi svoje vloge pri preskrbi z mamilom. Obe obsodbi kažeta na kompleksnost primera in stopnjo vpletenosti različnih dobaviteljev v mrežo, ki je Perryju omogočala lažji dostop v letih njegovega boja z odvisnostjo.

Reakcije in sodna razsodba

Sodnica Sherilyn Peace Garnett je ob izreku kazni poudarila resnost kaznivih dejanj in njihovo povezavo s smrtjo znanega igralca, kot so zapisali ameriški pravni komentatorji. Jasveen Sangha je sicer izrazila obžalovanje zaradi svoje vloge, vendar so tožilci poudarili, da je kljub zavedanju o smrtih drugih, ki so uporabljali njena mamila, nadaljevala s kriminalnimi dejanji, zaradi česar je prejela eno najstrožjih kazni v zadevi. Perryjeva družina, vključno z njegovimi starši, je v sporočilih sodišču opisala bolečino in trajno izgubo, kar je vplivalo na zahtevo tožilstva po strožji kazni proti Sanghi in drugim obtoženim.