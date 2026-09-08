Zanesljiv peugeot servis v Ljubljani: kako izbrati serviserja, ki mu lahko zaupate

Kdor išče Peugeot servis Ljubljana, se hitro sooči z vprašanjem, ali je bolje izbrati pooblaščenega serviserja ali splošno delavnico, kako pogosto je treba vozilo pripeljati na pregled in kaj sploh obsega redni servis. V nadaljevanju odgovarjamo na ta vprašanja in razlagamo, po katerih merilih prepoznate delavnico, ki bo vaš Peugeot ohranila v brezhibnem stanju.

Zakaj redno vzdrževanje ni strošek, ampak naložba

Marsikateri lastnik servis odlaša, dokler se na armaturni plošči ne prižge opozorilna lučka. Takšen pristop je dolgoročno najdražji. Redno vzdrževanje prepreči drobne obrabe, ki se sicer sčasoma razvijejo v resne okvare – zanemarjena menjava olja skrajša življenjsko dobo motorja, obrabljene zavorne ploščice poškodujejo diske, star hladilni sistem pa lahko privede do pregrevanja.

icon-expand seo članek FOTO: Arhiv naročnika

Poleg tehničnega vidika je tu še finančni. Vozilo z urejeno servisno zgodovino pri pooblaščenem serviserju ob prodaji doseže občutno višjo ceno, saj kupec dobi dokaz, da je bilo vzdrževano po navodilih proizvajalca. Pri novejših vozilih je redni servis pri pooblaščeni delavnici tudi pogoj za ohranitev tovarniške garancije in dodatnih ugodnosti, kot je brezplačna asistenca na cesti.

Kaj obsega redni servis vozila Peugeot

Proizvajalec za vsak model in motor predpiše servisni načrt, ki določa, kateri posegi so potrebni pri določeni kilometrini ali starosti vozila. Pri sodobnih Peugeotih je osnovni interval praviloma enkrat letno oziroma po določenem številu prevoženih kilometrov, kar nastopi prej. Pri zahtevnejših pogojih vožnje – pogostih kratkih poteh po mestu, vleki prikolice ali vožnji v ekstremnih temperaturah – je interval smiselno skrajšati. Mali servis Mali servis obsega menjavo motornega olja in oljnega filtra, pregled nivojev tekočin, vizualni pregled zavor, pnevmatik, podvozja in izpušnega sistema ter računalniško branje napak. Pri večini modelov se pri malem servisu zamenja tudi kabinski filter, ki neposredno vpliva na kakovost zraka v vozilu. Veliki servis Veliki servis sledi običajno vsako drugo leto ali po višji kilometrini. Poleg vsega, kar vključuje mali servis, se zamenjajo zračni filter, filter goriva in vžigalne svečke pri bencinskih motorjih, preveri se stanje zavorne tekočine, ki jo je treba menjati približno vsaki dve leti ne glede na kilometrino, ter pregleda hladilni sistem in pomožni jermen. Pri dizelskih vozilih se preveri tudi sistem AdBlue in stanje filtra trdnih delcev. Zobati jermen in sistem za časovno krmiljenje Posebno pozornost pri vozilih Peugeot zahteva zobati jermen. Pri priljubljenih bencinskih motorjih PureTech jermen teče v olju, zato je proizvajalec priporočeni interval menjave v zadnjih letih skrajšal. Če kupujete rabljen Peugeot brez dokazila o menjavi jermena, je to prvi poseg, ki ga velja opraviti. Serviser, ki pozna znamko, bo to vedel, ne da bi ga morali opozarjati.

Pooblaščeni ali nepooblaščeni Peugeot servis

V Ljubljani in okolici deluje veliko splošnih avtomehaničnih delavnic, ki servisirajo vozila vseh znamk. Nekatere so povsem korektne, vendar imajo v primerjavi s pooblaščenim serviserjem nekaj objektivnih omejitev. Pooblaščeni serviser uporablja diagnostično opremo proizvajalca, ki omogoča dostop do vseh krmilnih enot v vozilu, posodabljanje programske opreme in pravilno kodiranje novih komponent. Sodobni Peugeoti so polni elektronike – od sistemov za pomoč vozniku do zapletenih hibridnih pogonov – in splošna diagnostična naprava marsikaterega parametra preprosto ne prebere. Prav tako ima pooblaščeni servis neposreden dostop do tehničnih biltenov proizvajalca, v katerih so opisane znane težave posameznih modelov in postopki za njihovo odpravo. Druga prednost so originalni nadomestni deli in tovarniško predpisana maziva. Napačna specifikacija motornega olja je pri motorjih z jermenom v olju lahko usodna, pooblaščeni serviser pa ima predpisane specifikacije za vsak motor. Tretja prednost je usposobljenost mehanikov, ki se redno izobražujejo pri proizvajalcu in imajo pooblastila za delo z visokonapetostnimi sistemi električnih in hibridnih vozil. Nepooblaščena delavnica je lahko smiselna izbira za starejše vozilo zunaj garancije in pri preprostih posegih. Pri novejših modelih, električnih in hibridnih različicah ter pri zahtevnejših diagnostičnih težavah pa se strokovnost pooblaščenega serviserja hitro obrestuje.

Po katerih merilih prepoznate dober servis

Ne glede na to, kam se odločite peljati svoj Peugeot, obstaja nekaj meril, ki ločijo zanesljivo delavnico od povprečne: Preglednost cen. Dober serviser vam pred posegom pove, kaj bo naredil in koliko bo to stalo. Če se med delom pokaže dodatna napaka, vas pokliče in počaka na vaše soglasje, namesto da račun preseneti ob prevzemu. Dokumentirana zgodovina. Vsak servis mora biti zabeležen – v servisni knjižici ali v digitalni evidenci proizvajalca, ki je vezana na številko šasije vozila. Digitalni zapis je še posebej dragocen, saj ga ni mogoče izgubiti ali ponarediti. Dodatne storitve. Nadomestno vozilo v času popravila, možnost spletnega naročanja, hramba pnevmatik, priprava na tehnični pregled in ureditev registracije na enem mestu prihranijo veliko časa. Odzivnost in komunikacija. Serviser, ki razumljivo razloži, kaj je z vozilom narobe in zakaj priporoča določen poseg, izkazuje strokovnost in spoštovanje do stranke. Specializacija za znamko. Delavnica, ki servisira Peugeote vsak dan, pozna njihove značilnosti, tipične šibke točke in postopke, ki jih splošni mehanik srečuje le občasno.

Pogoste napake lastnikov pri vzdrževanju

Najpogostejša napaka je prezrta lučka za servis. Sodobni Peugeoti sami opozorijo, ko se približuje čas za pregled, vendar mnogi vozniki opozorilo odlagajo mesece. Druga pogosta napaka je varčevanje pri olju – uporaba cenejšega olja z napačno specifikacijo je še posebej tvegana pri motorjih PureTech. Tretja je ignoriranje drobnih simptomov, kot so nenavadni zvoki pri zaviranju, vibracije pri višjih hitrostih ali občasno cukanje menjalnika. Zgodnja diagnostika je vedno cenejša od popravila po okvari. Lastniki električnih in hibridnih Peugeotov pogosto menijo, da vozilo servisa skoraj ne potrebuje. Res je, da odpade menjava olja, vendar zavorna tekočina, hladilni sistem baterije, kabinski filter in preverjanje visokonapetostnega sistema ostajajo nujni.

Avtotehna VIS – primer specializiranega ponudnika v Ljubljani

Kako v praksi izgleda serviser, ki izpolnjuje zgoraj opisana merila, je dobro vidno na primeru podjetja Avtotehna VIS, ki na Celovški cesti v Ljubljani deluje kot pooblaščeni serviser osebnih in gospodarskih vozil Peugeot, hkrati pa tudi znamk Citroën, Opel, Mazda in Chevrolet. Gre za avtohišo, ki pod eno streho združuje prodajo novih in rabljenih vozil, servis, rezervne dele, dodatno opremo ter ureditev registracije in zavarovanja. Servisna delavnica uporablja certificirano tehnologijo proizvajalca in vodi evidenco rednih servisov, kar lastniku ob prodaji vozila zagotavlja višjo vrednost. Člani programa My Peugeot imajo pri servisu dodatne ugodnosti, z rednim vzdrževanjem pri pooblaščenem serviserju pa si voznik zagotovi tudi brezplačno asistenco na cesti. Poleg ljubljanske enote ima Avtotehna VIS poslovno enoto tudi v Kranju, kar je priročno za voznike z Gorenjske. Delavnica je odprta že od zgodnjih jutranjih ur, tako da lahko vozilo oddate pred službo in ga prevzamete popoldne.

Pogosta vprašanja

Kako pogosto mora Peugeot na servis? Praviloma enkrat letno ali po kilometrini, ki jo določa servisni načrt za vaš model – kar nastopi prej. Pri intenzivni mestni vožnji s kratkimi potmi je smiselno interval skrajšati, saj se olje hitreje razredči z gorivom. Ali izgubim garancijo, če vozilo servisiram v nepooblaščeni delavnici? Garancija ostane veljavna, če je servis opravljen po navodilih proizvajalca, z ustreznimi deli in mazivi ter je ustrezno dokumentiran. V praksi je to v pooblaščeni delavnici najlažje zagotoviti, saj uporablja tovarniške postopke in vpisuje servise v digitalno evidenco. Ali potrebuje električni Peugeot redni servis? Da, čeprav je obseg manjši. Preverjajo se zavore, zavorna tekočina, hladilni sistem baterije, kabinski filter, pnevmatike in stanje visokonapetostnega sistema. Za slednje mora imeti mehanik posebna pooblastila.

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icon-expand seo članek FOTO: Arhiv naročnika

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