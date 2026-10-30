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Novice

Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet

B.R.
30. 10. 2026 15.41
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Preverite spremembe v prometnem režimu, lokacije brezplačnih parkirišč in vozne rede avtobusov LPP med 31. oktobrom in 1. novembrom ob obisku ljubljanskih Žal.

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Kje lahko parkirate pri Žalah?

Če se boste na pokopališče odpravili z osebnim avtomobilom, boste lahko izbirali med več parkirišči v okolici. Parkiranje na plačljivih parkiriščih bo od 31. oktobra do vključno 1. novembra 2026 brezplačno. V tem času bodo zapornice dvignjene.

Na voljo bodo naslednja parkirišča:

Žale I: pri cerkvi sv. Križa.

Žale II: ob Pokopališki ulici pri Plečnikovih Žalah.

Žale III: pri Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča.

Žale IV: ob Koželjevi ulici.

Žale V: ob Tomačevski cesti.

Parkirišče Kranjčeva: ob Kranjčevi ulici.

Parkirna hiša ŠRC Stožice.

Ker je v teh dneh pričakovati povečan promet, si za pot vzemite nekoliko več časa.

Brezplačen bo tudi javni prevoz.
Brezplačen bo tudi javni prevoz. FOTO: Pokopališče Žale

Avtobusi LPP bodo 31. oktobra in 1. novembra brezplačni

Brezplačen bo tudi javni prevoz. V soboto, 31. oktobra, in nedeljo, 1. novembra 2026, bodo vožnje z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa v coni 1 brezplačne.

Kljub temu bo ob vstopu obvezna validacija. Opravite jo lahko s kartico ali aplikacijo Urbana, bančno kartico oziroma posebno kodo QR.

Avtobusi bodo vozili po posebnih prazničnih voznih redih, intervali voženj pa bodo pogostejši. Izjema bodo linije 1B, 3, 3G, 6B, 12D, 19I, 19B in 24, ki bodo vozile po običajnih nedeljskih voznih redih. Obratovali bosta tudi liniji 21D in 22, ki sicer ob nedeljah ne vozita.

Na Žale tudi s posebno krožno avtobusno linijo

Za obiskovalce pokopališča bo vzpostavljena posebna krožna avtobusna linija. Vozila bo med 7. in 19. uro v 15-minutnih intervalih na relaciji:

Bavarski dvor – Linhartova cesta – Štajerska cesta – Tomačevska cesta in nazaj.

Posebna ureditev bo veljala tudi na postajališču Žale na Pokopališki cesti pri parkirišču Žale II. Tam bo 31. oktobra in 1. novembra v obeh smereh omogočen vstop in izstop pri vseh vratih avtobusov.

Po Žalah bodo vozili tudi brezplačni električni Kavalirji

Za lažje premikanje po pokopališču bodo do vključno 1. novembra na voljo tudi električni Kavalirji. Vozili bodo vsak dan med 8. in 17. uro, prevoz pa bo brezplačen in prednostno namenjen starejšim ter osebam, ki težje hodijo.

Kavalirja lahko ustavite kjerkoli na območju pokopališča ali ga pokličete na telefonsko številko 031 666 332 in se dogovorite za prevoz.

Obiskovalcem so tako na voljo različne možnosti za prihod na Žale in premikanje po pokopališču. Če se boste odpravili z avtomobilom, upoštevajte možnost povečanega prometa, z javnim prevozom pa ne pozabite na obvezno validacijo, čeprav bo vožnja brezplačna.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Žale Ljubljana parkiranje LPP 1. november prometna ureditev brezplačen prevoz
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