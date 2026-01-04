Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
razočaran moški
Novice

Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?

O.M.S.
04. 01. 2026 02.00
0

Večina moških vsako leto znova obljublja spremembe, a ciljev ne doseže. Poglejte, kje tiči razlog.

Pa je spet leto naokoli, čas, da se pogledamo v ogledalo in napišemo novoletne zaobljube za leto 2026. Vsak od nas je globoko v sebi že sanjal o tem, kako bo z novim letom postal bolj fit, bolj uspešen in bolj popularen, pa čeprav na glas rečemo, da je vse skupaj "cringe". Ampak bodimo realni: večina od nas ima v glavi neko idealizirano podobo sebe, v fizičnem, profesionalnem in romantičnem smislu. Imeti želje in cilje je zdravo. Težava pa je, da se na te želje večinoma odzovemo na dva načina – in oba sta enako zgrešena.

To je razlog, da je december slab mesec za postavljanje zaobljub
Preberi še
To je razlog, da je december slab mesec za postavljanje zaobljub

Zakaj ti zaobljube ne uspejo?

Prvi pristop je tisti klasični "jaz sem nad tem". Rečeš, da so zaobljube brezvezne, da si preveč kul za to sranje. V ozadju takšnega odnosa do svoje prihodnosti je večinoma strah. Bojiš se, da bi si moral resnično pogledati v oči in priznati, kje ti stvari ne štimajo. Raje kritiziraš vse, ki si upajo sanjati, kot da bi tvegal in se (vsem na očeh) osmešil. Na dolgi rok je to strupeno, ker se tako nikoli ne soočiš s svojimi šibkostmi. Že ničkolikokrat smo na feedu prebrali, kakšna je matematika: če se vsak dan izboljšaš za en procent, si na koncu leta približno 37-krat boljši. Preprosto, a težko.

Drugi pristop je ravno nasproten, a enako škodljiv. Preveč visokoleteči načrti. Napišeš si nerealne cilje: brez denarja si, pa boš čez eno leto milijonar; imaš konkreten "birbauh", pa boš naslednje leto nabit kot Schwarzenegger; razmerje je na psu, čez eno leto pa se bodo vse lepile nate. Iluzija je lepa, ampak napihnjena in egoistična. Ko po mesecu ali dveh ne vidiš rezultatov, obupaš. Eksponentne rasti ljudje intuitivno ne razumemo najbolje. Na Instagramu vidiš, da si lahko 37-krat boljši, če se vsak dan izboljšaš za en procent, ampak spregledaš, da je to počasen proces. In ko ne gre po načrtu, padeš v cinizem prve kategorije in začneš sveto verjeti, da si pač predober za kovanje načrtov o prihodnosti.

Novoletne zaobljube
Novoletne zaobljube FOTO: Shutterstock

Kaj torej narediti namesto tega?

Problem ni, da se podcenjuješ – večinoma se precenjuješ. Ali misliš, da si predober za zaobljube, ali pa da si tako "jači", da lahko v enem letu obrneš vse na glavo. V letu dni se da marsikaj spremeniti, a s takim ego-pristopom je verjetnost za uspeh res bolj klavrna. Boljše je, če si vzameš čas za iskreno inventuro, kjer se dotakneš stvari, ki ti v življenju niso kul, problemov, pred katerimi bežiš, in pomanjkljivosti, ki si jih nočeš priznati. Ne za to, da bi to objavljal in se hvalil s svojimi načrti, ampak zato, da se malo prizemljiš. To, da zapisanega ne boš nikjer objavljal in nikomur kazal, naj bo motivacija, da si v pisanju resnično iskren.

Novoletna inventura, ne zaobljube

Medtem ko vsi objavljajo svoje grandiozne načrte (ali pa kritizirajo tiste, ki to počnejo), ti vzemi list papirja in napiši boleče resnično poročilo o sebi. Treba se je prizemljiti do te mere, da zaobljube sploh ne bodo več problem, ker boš točno vedel, kje stojiš in kam greš. Konkretno: sedi dol, napiši tri stvari, ki te res motijo pri sebi, in zraven zapiši en majhen korak, ki ga lahko narediš jutri. Ne "postanem milijonar", ampak "spustim 10 nepotrebnih kavic in prihranim 50 € na mesec". Ne "postanem izklesan", ampak "trikrat na teden grem na sprehod". Majhno, ampak izvedljivo. Ko vidiš, da lahko slediš načrtom, ki si si jih postavil, začneš tudi zaupati vase; takrat bo šele čas tudi za večje cilje.

To so najpogostejše novoletne zaobljube
Preberi še
To so najpogostejše novoletne zaobljube

Iskrenost je najboljše zdravilo

Ja, ta pristop zveni dolgočasen, ampak je hkrati neverjetno zahteven, če se ga odločiš aplicirati. Treba si bo pogledati v oči in predvsem spustiti par okostnjakov iz omare, kar bo boleče. Ampak ko bodo enkrat zunaj, boš ugotovil tudi, da so bili v tvoji glavi vedno večji, kot so v resnici.

Zaobljube
Zaobljube FOTO: AdobeStock
novoletne zaobljube kako se držati novoletnih zaobljub načrti za prihodnost prihodnost moški cilji samopomoč motivacija
Fit

Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga

Glasba

Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Kako ekonomska neenakost vpliva na zadovoljstvo z življenjem?
Kako ekonomska neenakost vpliva na zadovoljstvo z življenjem?
šport
'Želim obdržati otroka v sebi in le uživati'
'Želim obdržati otroka v sebi in le uživati'
popin
'Sezona, polna zgodb, čustev, adrenalina in odlične televizije'
'Sezona, polna zgodb, čustev, adrenalina in odlične televizije'
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Okusno.je
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Zadovoljna.si
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Moskisvet.com
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Bibaleze.si
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Cekin.si
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Dominvrt.si
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Moskisvet.com
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356