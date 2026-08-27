Zakaj večina moških ne mara horoskopa in kje v resnici iščejo odgovore?

Astrologija kot jezik osebnosti

Raziskava ameriškega raziskovalnega centra PEW iz leta 2025 je pokazala, da v astrologijo verjame kar 35 odstotkov žensk in le 18 odstotkov moških. Toda v ozadju tega podatka se skriva več dejavnikov, kot so socializacija, različen odnos do intuicije in predvsem način, na katerega je astrologija predstavljena. Sodobni horoskopi se redko vrtijo le okoli tehničnih vprašanj o planetih in se pogosteje nanašajo na značaj, čustva, odnose, združljivost v paru in osebno rast. To so načeloma tudi področja, na katerih so ženske praviloma bolj spodbujene k razmišljanju in pogovarjanju. Dekleta že zgodaj pogosteje dobivajo vprašanja o tem, kako se počutijo, kdo jim je všeč in kaj se dogaja v njihovih odnosih. Fantje pa so, napram dekletom, pogosteje usmerjeni v dejanja in reševanje oprijemljivih težav. Ko astrologija ponudi jezik za opis čustvenih potreb ali partnerskih vzorcev, zato lažje nagovori občinstvo, ki je takšnega jezika že vajeno. Moški lahko isto potrebo po razumevanju sebe zadovoljijo drugje. Namesto horoskopa jih lahko pritegnejo osebnostni testi, poslovni modeli vedenja, športna psihologija ali teorije o moških značajih. Vsebina je lahko presenetljivo podobna, razlikuje pa se le "embalaža".

icon-expand Moški so pogosteje naučeni, naj svojo presojo predstavijo kot logično in podprto z dokazi. FOTO: Shutterstock

Ideja moških o moških

Tradicionalna predstava moškosti je izrazito osredotočena na nadzor, samostojnost in sposobnost vplivanja na lastno življenje. Trditev, da položaj planetov vpliva na razpoloženje ali odnose, se s takšno podobo težko ujema. Horoskop lahko hitro zveni, kot da človek svojo usodo prepušča nečemu zunaj sebe. Moški, ki pa želijo verjeti, da so rezultati predvsem posledica njihovih odločitev, dela in discipline, bodo takšno razlago hitreje zavrnili. Toda tudi moški niso imuni na vraževerje ali iskanje zunanjih znakov. Tudi med mnogimi športniki lahko opazimo rituale, vlagatelji iščejo skrivne vzorce na trgih, nekateri vozniki prisegajo na srečne predmete, igralci pa ponavljajo dejanja, za katera menijo, da prinašajo uspeh. Ključna razlika pa je pogosto le v tem, da teh navad ne pojmujejo kot duhovnost.

Intuicija ima pri ženskah boljši ugled

Raziskava je nadalje pokazala, da so bile razlike med spoloma povezane predvsem z večjim zanašanjem žensk na intuicijo. Ko so raziskovalci pri moških spodbudili intuitiven način razmišljanja, se je povečala tudi njihova dovzetnost za takšna prepričanja. To kaže, da ne gre nujno za nespremenljivo razliko med moškimi in ženskami, temveč predvsem za to, kateremu načinu razmišljanja eni ali drugi bolj zaupajo. Moški so pogosteje naučeni, naj svojo presojo predstavijo kot logično in podprto z dokazi. Tudi kadar odločitev sprejmejo na podlagi občutka, jo lahko pozneje razložijo z racionalnimi razlogi. Priznanje, da se ravnajo po intuiciji, se jim lahko zdi manj skladno s podobo premišljenega in sposobnega moškega. Ženske pa lahko nekoliko lažje rečejo, da se glede nečesa ravnajo po občutku, ne da bi morale ob tem predložiti celotno argumentacijo. Astrologija se zato bolje vključi v način razmišljanja, pri katerem osebni občutek velja kot uporaben podatek.

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Horoskop kot del ženskega družabnega jezika

Astrologija ni le individualno prepričanje, temveč tudi tema pogovora. Vprašanje o znamenju lahko služi kot lahek uvod v pogovor o značaju, odnosih in privlačnosti. Na družbenih omrežjih so astrološke vsebine pogosto predstavljene skozi humor, zmenke, prijateljstvo in vsakodnevne navade. Če določeno temo pogosteje uporabljajo ženske, se sčasoma začne dojemati kot ženska tema. Moški, ki ga astrologija zanima, lahko zato zanimanje skriva ali ga predstavi kot šalo. Ne želi nujno tvegati, da bi ga drugi moški imeli za lahkovernega ali premalo možatega. Tako nastane krog: ker se astrologija trži predvsem ženskam, jo spremlja več žensk. Ker jo spremlja več žensk, jo družba še močneje dojema kot žensko zanimanje.

Vsi radi verjamemo opisom, v katerih se prepoznamo

Horoskopi pogosto uporabljajo izrazito splošne opise, v katerih se lahko prepozna veliko ljudi. Nekdo je lahko hkrati samostojen, vendar potrebuje bližino, samozavesten, a občutljiv na kritiko, družaben, vendar občasno potrebuje samoto. Takšne trditve zvenijo osebno, čeprav veljajo za skoraj vsakogar. Tudi moški sprejemajo podobne opise, le da morda prihajajo iz drugih virov. Verjamejo testu, ki jih označi za "naravnega vodjo", videoposnetku o posebnem tipu inteligence ali teoriji, ki pojasni, zakaj razmišljajo drugače od večine. Potreba po zgodbi o sebi torej ni ženska posebnost. Ljudje že od vsega začetka želijo razumeti, kdo so, zakaj se vedejo na določen način in kaj lahko pričakujejo od drugih.

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Morda moški verjamejo drugače

Astrologija sicer nima podpore v znanosti, a vendar njena privlačnost ni samo v napovedovanju prihodnosti. Ljudem ponuja besede za razmišljanje o sebi, občutek pripadnosti in način, na katerega lahko govorijo o negotovih odnosih. Moški te potrebe nimajo nič manj. Pogosto pa jih le zadovoljujejo prek drugih sistemov, ki zvenijo bolj racionalno ali praktično. Zato razlika med spoloma morda ne kaže, da eni verjamejo, drugi pa razmišljajo. Bolj verjetno pa nakazuje, da vsak spol lažje sprejme tista prepričanja, ki jih njegova okolica predstavlja kot primerna zanj.

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Vir: Pew Research Center