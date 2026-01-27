Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso

Prav na tej misli temelji Wings for Life World Run, globalni dobrodelni tek, ki vsako leto združi svet z jasnim sporočilom: 'tečemo za tiste, ki tega ne morejo.' Namenjen je prav vsem, ne le resnim tekačem. Vsako leto se ga udeležijo tako tisti, ki tečejo za zmago, kot tisti, ki tečejo le občasno ali morda celo le na tem dogodku. V nedeljo, 10. maja 2026, bo potekal že trinajsti Wings for Life World Run, ki bo istočasno povezal tekače in udeležence po vsem svetu. Dogodek, ki je hkrati športni izziv in humanitarna akcija, tudi letos prihaja v Slovenijo tokrat z novo traso, ki obljublja še boljšo izkušnjo za udeležence in gledalce.

Tek, kjer cilj pride do tebe

Wings for Life World Run ni klasičen tek. Tukaj ni ciljne črte, ki bi dala že ob začetku vedeti, koliko bodo udeleženci pretekli. Namesto tega udeležence lovi zasledovalno vozilo, ki se na pot poda natanko 30 minut po štartu. Opremljeno je z najsodobnejšo satelitsko tehnologijo in povezano s kontrolnim centrom v Avstriji, njegova hitrost pa se postopno povečuje. Začne pri 14 kilometrih na uro, po dveh urah doseže 18 kilometrov na uro, po štirih urah pa že 30 kilometrov na uro. Ko vozilo ujame tekača, je njegov tek zaključen, rezultat pa predstavlja pretečena razdalja. Takšen koncept poskrbi, da vsak pride do cilja, ne glede na pripravljenost, tempo ali izkušnje. Prav zato se dogodka vsako leto udeležujejo tako vrhunski tekači kot rekreativci, pohodniki in tudi udeleženci na invalidskih vozičkih.

icon-expand Dobrodelni tek Wings for life 2025 FOTO: Luka Kotnik

Globalni tek z izjemnim ciljem

Dogodek, ki tekače s celega sveta poveže pri iskanju zdravila za poškodbe hrbtenjače, bo letos potekal že trinajstič istočasno po vsem svetu. Lani se je dogodka Wings for Life World Run udeležilo kar 310.719 ljudi, s štartninami pa so zbrali 8,6 milijona evrov. Skupno je bilo v enajstih letih na ta način zbranih že 60,5 milijona evrov, vsa sredstva pa so v celoti namenjena raziskavam poškodb hrbtenjače. Fundacija Wings for Life deluje že od leta 2004, ko sta jo ustanovila Dietrich Mateschitz in Heinz Kinigadner. Takrat je bilo ciljnih raziskav malo, predvsem pa je primanjkovalo financiranja. Leta 2014 so zagnali še svetovni tek, ki je danes eden največjih globalnih dobrodelnih športnih dogodkov.

Izvršna direktorica fundacije Anita Gerhardter ob tem poudarja: 'Ta tek je vedno nekaj posebnega, vsak lahko sodeluje in vsa sredstva zbrana s štartninami gredo za dober namen. Več denarja zberemo, več študij lahko podpremo in prej bomo na skupnem cilju.'

Nova slovenska trasa, bolj prijazna tekačem

Slovenija ima pri tem dogodku že dolgo pomembno vlogo, letos pa bo izkušnja še boljša tudi zaradi prenovljene trase. Za razliko od preteklih let, ko so tekači Ljubljano hitro zapustili, bo letošnja pot najprej naredila krog po prestolnici. Trasa bo potekala skozi Bežigrad, Šiško, okoli Rožnika v Rožno dolino in se nato vrnila proti centru mesta. Med 11. in 12. kilometrom se bo po Aškerčevi cesti povsem približala štartnemu prostoru. To je odlična novica za večino udeležencev, ki si za cilj postavljajo razdaljo med 10 in 15 kilometri. Po zaključku teka se bodo tako lahko peš vrnili na prizorišče, kjer bo ves čas potekal program in prenos dogajanja na velikih zaslonih. Po izhodu iz Ljubljane se bo pot nadaljevala proti Domžalam (30 km), Šmarci (35 km) in Kamniku, kjer bo letos dosežen 40. kilometer. Maratonska razdalja bo dosegljiva v Podgorju, pri gostilni Pri Slavki, nato pa se bo trasa nadaljevala proti Komendi, Lahovčam in Vodicam. Najnižja točka trase bo v podvozu Podgorica–Sneberje (275 m), najvišja pa v Kamniku, na dobrih 386 metrih nadmorske višine.

Tudi za tiste, ki ne morejo teči

Posebnost Wings for Life World Run je tudi vključevanje udeležencev na klasičnih invalidskih vozičkih, ki so vsako leto pomemben del dogodka in njegovega sporočila. Poleg Ljubljane bodo uradne teke letos gostili še Zadar, Dunaj, München, Zug, Poznanj, Breda in Valmiera, vsi ostali pa se lahko dogodku pridružijo prek uradne aplikacije, kjerkoli po svetu. Wings for Life World Run ni tek za osebne rekorde, čeprav jih mnogi dosežejo. Je tek, ki spomni, zakaj sploh tečemo. Zaradi svobode gibanja, zaradi solidarnosti in zaradi upanja, da bodo znanstveni preboji nekoč omogočili tudi tistim, ki danes ne morejo stopiti na startno črto, da se nam pridružijo.